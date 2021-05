F1 2021 Deluxe Driver - dodatkowa zawartość cyfrowa

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firmy Codemasters i EA SPORTS przedstawiły dziś siedmiu kultowych kierowców, którzy pojawią się w cyfrowej zawartości Deluxe do gry F1 2021 w wersji My Team. W starannie przygotowanej, trzypoziomowej liście, która pozwala graczom wybrać swoją Ikonę od początku trybu gry My Team, znaleźli się najwspanialsi kierowcy w historii sportów motorowych. Dzięki tej dodatkowej zawartości, gracze będą również mogli zerknąć na swoje Statystyki przed oficjalnym ujawnieniem Kierowców w dalszej części kampanii. F1 2021 potwierdza również, że Lewis Hamilton, Max Verstappen i Charles Leclerc pojawią się na okładce gry.







Ci trzej kierowcy są w tym sezonie w doskonałej formie - Hamilton zmierza po rekordowe, ósme mistrzostwo świata, Verstappen próbuje go powstrzymać, a Leclerc jeździ dla odświeżonego zespołu Ferrari.



Wśród ikon w trybie gry My Team, możemy wybrać takich zawodników, jak:

• Michael Schumacher (94) - 91 zwycięstw w 308 wyścigach i siedmiokrotny mistrz świata;

• Ayrton Senna (94) - 41 zwycięstw, 65 pole position i trzy tytuły mistrza świata;

• Alain Prost (93) - 51 zwycięstw, 41 najszybszych okrążeń i cztery tytuły mistrza świata

• Jenson Button (90) - zdobył Mistrzostwo Świata w 2009 roku w pierwszym sezonie Brawn GP;

• Nico Rosberg (89) - wygrał dziewięć z 21 wyścigów podczas swojego mistrzowskiego sezonu 2016;

• David Coulthard (87) - wygrał 13 wyścigów, 62 razy stawał na podium, wicemistrzostwo świata w 2001r.;

• Felipe Massa (86) - 11 zwycięstw, 41 podiów i wicemistrzostwo w sezonie 2008.



F1 2021 ujawni aktualne oceny składu kierowców w dalszej części kampanii.



































Źródło: Info Prasowe / Electronic Arts