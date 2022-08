F1 22 - Tor Portimao dostępny już od jutra dla wszystkich graczy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Codemasters i Electronic Arts potwierdziły dzisiaj, że Autodromo Internacional do Algarve, lepiej znany jako Portimao, zostanie dodany 2 sierpnia do EA SPORTS F1 22 jako darmowa aktualizacja toru dla wszystkich graczy. Oprócz tego, 12 września do gry zostanie dodany również chiński tor Shanghai International Circuit 12. Gracze mogą ponownie przeżyć wrażenia z historycznego toru dzięki nagraniom z F1 22, na których widać dwukrotnego zwycięzcę FORMULA 1 GRANDE PRÉMIO DE PORTUGAL Lewisa Hamiltona w tegorocznym bolidzie W13.









Źródło: Info Prasowe / EA

Portimao powróciło do Formuły 1 na sezony 2020 i 2021 w ramach odnowionych kalendarzy F1. Lewis Hamilton i Mercedes dominowali w obu sezonach, odnosząc zwycięstwo, a ówczesny kolega z drużyny Valtteri Bottas zajął odpowiednio drugie i trzecie miejsce. Pofałdowany tor o długości 4684 metrów, słynie z ostrego zjazdu przed końcowym prawym zakrętem oraz możliwości dociśnięcia pełnego gazu aż do mety.