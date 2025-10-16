FRITZ!Box 4690 już dostępny

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W Polsce jest już dostępny FRITZ!Box 4690, nowy router z segmentu premium niemieckiego producenta FRITZ!. Urządzenie można z łatwością podłączyć do istniejącego modemu lub routera światłowodowego, aby zapewnić sobie korzystanie z Internetu z prędkością do 10 Gbit/s. Ten najwyższy model znanej serii FRITZ!Box 4000 obsługuje Wi-Fi 7 i Wi-Fi 6, osiągając prędkość do 6.9 Gbit/s dzięki pracy w dwóch pasmach. 10-gigabitowe porty WAN i LAN oraz trzy porty LAN o przepustowości 2.5 Gbit/s zapewniają maksymalną prędkość również w przypadku połączeń przewodowych. Urządzenie posiada wbudowaną stację bazową DECT do telefonii i aplikacji smart home, a także port USB. Na pokładzie znajdują się również wszystkie znane z rodziny FRITZ! funkcje komfortowe, m.in. sieć Wi-Fi Mesh, VPN, dostęp do Wi-Fi dla gości i zapora sieciowa.







Wpinasz w modem i surfujesz

Gdy tylko FRITZ!Box 4690 zostanie podłączony do modemu światłowodowego, kablowego, DSL lub alternatywnie do routera, rozprowadza prędkość światłowodową za pomocą Wi-Fi 7 a tym samym wysokie prędkości gigabitowe do każdego urządzenia w domu. Wystarczy podłączyć router FRITZ!Box kablem LAN; konfiguracja za pomocą interfejsu użytkownika FRITZ!Box lub aplikacji MyFRITZ!App zajmuje jedynie chwilkę. Dzięki stacji bazowej DECT można z routerem łatwo zintegrować różne urządzenia smart home i sterować nimi za pośrednictwem interfejsu WWW systemu FRITZ!OS lub aplikacji FRITZ!App Smart Home.



Zerowe opóźnienie w grach i wydajne domowe biuro

Dzięki 10-gigabitowym portowi WAN i działającemu z taką samą prędkością portowi LAN, a także pozostałym trzem 2.5-gigabitowym portom ethernetowym, nie ma żadnych przeszkód, aby w grach uzyskiwać zerowe opóźnienia i krótkie czasy ping, co przydaje się także w aplikacjach korzystających z rzeczywistości wirtualnej. Złącze USB 3.0 umożliwia łatwą rozbudowę pamięci sieciowej, a nawet integrację drukarki lub skanera bezpośrednio z siecią domową. Dzięki wydajnej i bezpiecznej sieci VPN wykorzystującej technologię WireGuard, wysokiej wydajności routingu dla wymagających aplikacji sieciowych, takich jak gry czy równoczesne rozmowy wideo, FRITZ!Box 4690 jest idealnym rozwiązaniem dla każdego użytkownika nie idącego na kompromisy.



Urządzenie dostępne jest już w sprzedaży w nowym sklepie producenta: fritz.com/en-pl w cenie 1359 PLN.





Specyfikacja techniczna w skrócie

· Router bezprzewodowy, idealny do podłączenia do modemu światłowodowego

· Wi-Fi o topologii Mesh, 4 x 4 w paśmie 5 GHz i 2.4 GHz, Wi-Fi 7/Wi-Fi6

· Przepustowości Wi-Fi: 5 GHz: do 5760 Mbit/ (Wi-Fi 7), 2.4 GHz do 1200 Mbit/s (Wi-Fi 6)

· 1x 10 Gbit/s WAN, a także 1x 10 Gbit/s LAN do gier, przesyłania strumieniowego i surfowania z maksymalną wydajnością

· 3x 2.5 Gbit/s LAN

· 1 port USB 3.0 dla drukarek i dysków sieciowych (NAS)

· Baza DECT dla nawet 6 telefonów bezprzewodowych i różnorodnych aplikacji inteligentnego domu Smart Home

· Bezpłatne aplikacje MyFRITZ!App, FRITZ!App WLAN, FRITZ!App Smart Home

· FRITZ!OS z funkcjami kontroli rodzicielskiej, dyskiem sieciowym FRITZ!NAS, dostępem do sieci bezprzewodowej dla gości, VPN poprzez WireGuard, usługą MyFRITZ! i innymi udogodnieniami























źródło: Info Prasowe - FRITZ!