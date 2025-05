FRITZ!Box 6860 5G - Błyskawiczny Internet 5G dla domu i biura

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma AVM, niemiecki producent rozwiązań sieciowych, wprowadziła do sprzedaży w Polsce nowy router FRITZ!Box 6860 5G. Router zapewnia błyskawicznie szybki Internet przez sieć komórkową, rozległe Wi-Fi, telefonię i można go instalować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Dzięki najnowszej technologii 5G, solidnej obudowie i wszechstronnym funkcjom sieciowym urządzenie spełnia najwyższe wymagania zarówno użytkowników domowych, jak i biznesowych. Stacjonarny router do dostępu mobilnego obsługuje zarówno 5G (NSA, SA), jak i LTE i osiąga przepustowość do 1.3 Gbit/s. Urządzenie wyposażone jest w mocne mesh Wi-Fi zgodne ze standardem Wi-Fi 6, dzięki czemu szybki Internet może być dalej udostępniany bezprzewodowo w całym domu.







FRITZ!Box 6860 5G posiada bazę DECT dla telefonii i aplikacji Smart Home oraz obsługuje Voice over LTE i Voice over New Radio. Dzięki kompaktowej obudowie i możliwości równoczesnego zasilania przez Power over Ethernet (PoE) i przesyłu danych, użytkownik może umieścić router FRITZ!Box 6860 5G w dowolnym miejscu w domu, na ścianie, na oknie, a nawet na zewnątrz domu.



Gotowy na wyzwania przyszłości i zgodny ze wszystkimi standardami mobilnymi

FRITZ!Box 6860 5G obsługuje zarówno 5G w wersji Standalone (SA), jak i 5G Non-Standalone (NSA), a także powszechnie dostępne standardy mobilne 4G i 3G. Dzięki obsłudze wielu częstotliwości sieci komórkowych, w tym planowanych do wykorzystania w przyszłości (n75, n76, n77), jest on dobrze przygotowany do spełniania wymagań sieciowych jutra. Szybkie i stabilne połączenia na wszystkich obsługiwanych częstotliwościach zagwarantowane są dzięki czterem wbudowanym antenom mobilnym.



Potężna sieć domowa dzięki Wi-Fi 6 i gigabit LAN

Za pośrednictwem technologii Wi-Fi 6 o dużym zasięgu, nowy router FRITZ!Box pozwala korzystać z szerokopasmowego dostępu 5G i 4G o prędkości pobierania danych d1,3 Gbit/s w sieci domowej bez wąskich gardeł. Dodatkowe urządzenia można podłączyć poprzez port gigabit LAN. Dołączony do zestawu zasilacz Power-over-Ethernet (PoE) zapewnia zasilanie, a gniazdo nano-SIM umożliwia elastyczne korzystanie z telefonii komórkowej.



Obudowa odporna na warunki atmosferyczne, umożliwiająca montaż na zewnątrz

Kompaktowa i solidna konstrukcja FRITZ!Box 6860 5G robi wrażenie. Obudowa routera została specjalnie zaprojektowana z myślą o wszechstronnym użytkowaniu urządzenia: zarówno w domu, jak i na zewnątrz budynków. W przypadku stosowania na zewnątrz, certyfikat IP54 gwarantuje ochronę przed pyłem i zachlapaniem, dzięki czemu FRITZ!Box jest wyjątkowo odporny na warunki atmosferyczne. Dwa uchwyty routera (czerwony do zastosowania w domu, a biały na zewnątrz) umożliwiają łatwą instalację niezależnie od miejsca użytkowania.



Optymalizacja połączenia przez sieć komórkową nawet w trudnych warunkach odbioru radiowego

Wbudowane funkcje FRITZ!Box 6860 5G pozwalają użytkownikom idealnie dostroić się do sieci komórkowej, a pomocą służą tu wbudowane narzędzia do znalezienia idealnej lokalizacji oraz diody LED, które wyświetlają zarówno siłę sygnału, jak i aktualny stan połączenia (5G, 4G lub Wi-Fi). W przypadku montażu na zewnątrz, FRITZ!Box 6860 5G można połączyć np. ze wzmacniaczem sygnału FRITZ!Repeater lub innym routerem FRITZ!Box, wykorzystując port LAN dołączonego zasilacza PoE i w ten sposób poprawić zasięg Wi-Fi i DECT w pomieszczeniach.



Zintegrowane funkcje telefonii i smart home

Niemiecki producent przyzwyczaił już użytkowników, że jego FRITZ!Boxy to routery wielofunkcyjne. Tak więc, FRITZ!Box 6860 5G oferuje szereg funkcji telefonicznych: za pośrednictwem wewnętrznego serwera SIP można podłączyć aż sześć aparatów bezprzewodowych i dziesięć telefonów IP. Połączenia telefoniczne realizowane są za pośrednictwem numeru komórkowego karty SIM przy pomocy technologii VoLTE/VoNR lub alternatywnie za pomocą VoIP/SIP. Urządzenie posiada do pięciu zintegrowanych automatycznych sekretarek, a także faks i funkcje SMS. Wiadomości mogą być przesyłane dalej pocztą elektroniczną. Za pomocą technologii DECT lub IP/SIP z routerem można połączyć nawet systemy domofonowe. Baza DECT pozwala także zintegrować szereg dodatkowych inteligentnych urządzeń domowych, takich jak inteligentne gniazdka czy termostaty FRITZ!.



FRITZ!Box 6860 jest już dostępny w sprzedaży w Polsce w cenie 2099 PLN (sugerowana cena detaliczna).





Najważniejsze parametry FRITZ!Box 6860 5G:

• Internet o przepustowości do 1.3 Mbit/s przy pobieraniu i 900 Mbit/s przy wysyłaniu danych

• Dostęp do Internetu możliwy również poprzez hotspot Wi-Fi

• Komunikacja mobilna 5G zgodna z 3GPP Release 16 z podwójną agregacją nośników 5G

• Obsługa 5G w trybie standalone (SA) i non-standalone (NSA)

• Obsługa pasma 5G: n1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 75, 76, 77, 78 (wszystkie 4x4 MIMO)

• Komunikacja mobilna 4G zgodna z LTE Advanced Pro Category 19 z pięciokrotną agregacją pasma 4G/LTE

• Obsługa zakresów 4G: B1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 43 (wszystkie 4x4 MIMO)

• Narzędzie do optymalnego pozycjonowania względem stacji bazowej operatora

• Obsługa dynamicznego współdzielenia widma (DSS)

• Wi-Fi 6 2x2 MIMO, dual-band 2.4 i 5 GHz

• Wi-Fi 6 o przepustowości do 2400 Mbit/s w paśmie 5 GHz oraz 600 Mbit/s w paśmie 2.4 GHz

• 1x gigabitowy port LAN z zasilaniem przez Power over Ethernet (PoE)

• Centralka telefoniczna dla sieci komórkowych (VoLTE/VoNR) i połączeń opartych na protokole IP

• Baza DECT dla nawet 6 telefonów bezprzewodowych i aplikacji inteligentnego domu Smart Home

• FRITZ!OS: obsługa topologii Mesh, kontrola rodzicielska, dostęp do sieci bezprzewodowej dla gości, usługa MyFRITZ! i więcej

• Urządzenie dostępne w sprzedaży detalicznej w cenie 2099 PLN (sugerowana cena detaliczna).





















źródło: Info Prasowe - AVM