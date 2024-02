FRITZ!OS 7.80 - Łatwiejsze surfowanie po światłowodach

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma AVM wprowadza specjalną aktualizację FRITZ!OS 7.80 skupiającą się na funkcjach światłowodowych. Aktualizacja dotyczy czterech modeli routerów: światłowodowych FRITZ!Box 5590 Fiber, 5530 Fiber oraz popularnych modeli FRITZ!Box 7590 AX i 7530 AX. Aktualizacja zwiększa przejrzystość konfiguracji i upraszcza wstępną instalację routerów na łączach światłowodowych. Routery FRITZ!Box 5590 Fiber i 5530 Fiber, które mogą być podłączone bezpośrednio do linii światłowodowej, już dziś pozwalają lepiej wykorzystać każde włókno optyczne. Urządzenia są wyposażone w zintegrowany modem światłowodowy, eliminując potrzebę stosowania dodatkowego, zewnętrznego urządzenia.







W interfejsie użytkownika wersji FRITZ!OS 7.80 znajdziemy nowy podgląd stanu łącza optycznego: od razu widzimy ważne informacje o rodzaju i stanie połączenia, a także jego szybkości i jakości. Nowy podgląd zapewnia użytkownikom większą przejrzystość informacji na temat stabilności i prędkości łącza światłowodowego.



Wsparcie także dla operatorów

Dodatkowe informacje na temat jakości połączenia pomiędzy FRITZ!Box Fiber z FRITZ!OS 7.80 przynoszą także korzyści dostawcom usług. Przy migracji łącza z DSL na światłowód, istniejący FRITZ!Box może być po prostu nadal używany z dodatkowym modemem światłowodowym. Właśnie w tym celu nowa wersja oprogramowania FRITZ!OS 7.80 dla routerów FRITZ!Box 7590 AX i 7530 AX oferuje większe wsparcie w płynnej i bezproblemowej konfiguracji początkowej na łączach od różnych dostawców. Światłowody oferują wysoką prędkość, niskie opóźnienia i są praktycznie niewrażliwe na zakłócenia. Dzięki FRITZ!Box Fiber użytkownicy mogą w pełni korzystać z łącza optycznego - wszystko to w sposób energooszczędny i za pomocą jednego urządzenia.



Za sprawą nowego oprogramowania FRITZ!OS 7.80, firma AVM przygotowuje cztery modele routerów FRITZ!Box do współpracy z nowym kreatorem konfiguracji MyFRITZ!App Configuration Wizard, który wkrótce będzie dostępny dla iOS i Androida. Przygotowywany kreator umożliwia szybkie i intuicyjne skonfigurowanie nowego urządzenia FRITZ!Box do pracy na łączu światłowodowym i DSL za pomocą smartfona lub tabletu. Podczas pierwszej konfiguracji interaktywna aplikacja prowadzi użytkownika krok po kroku przez proces konfiguracji. Aplikacja zawiera również przydatne wskazówki dotyczące Wi-Fi dla gości, kontroli rodzicielskiej, blokowania połączeń i wielu innych funkcji.



FRITZ!Box 7.80 - najważniejsze funkcje

Routery FRITZ!Box 5590 Fiber i 5530 Fiber, które podłącza się bezpośrednio do łącza światłowodowego, oferują teraz następujące funkcje:

· Innowacyjny podgląd stanu łącza optycznego w interfejsie użytkownika. Użytkownicy mogą jednym rzutem oka uzyskać ważne informacje o rodzaju i stanie połączenia, jego szybkości i jakości.

· Uproszczona konfiguracja połączenia internetowego - w kilku łatwych krokach, w języku polskim, (wygodnie) na smartfonie z aplikacją MyFRITZ!App.

· Możliwość raportów push z szczegółowymi informacjami na temat stanu łącza optycznego

· Szereg ulepszeń w zakresie zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa połączeń – szczegóły na pl.avm.de/fritzos

Innowacje dla FRITZ!Box 7590 AX i 7530 AX, podłączanych za pośrednictwem zewnętrznego modemu światłowodowego:

· Znacznie uproszczona konfiguracja połączenia z modemem światłowodowym (ONT).

· Prędkość połączenia między siecią LAN 1/WAN routera FRITZ!Box a modemem światłowodowym jest wyświetlana na stronie podglądu.





















Źródło: Info Prasowe - AVM