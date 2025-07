FRITZ!OS 8.20 – AVM startuje z aktualizacją

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma AVM rozpoczęła udostępnianie darmowej aktualizacji FRITZ!OS 8.20, która przynosi ponad 40 nowych funkcji i ulepszeń dla produktów FRITZ!. Pierwszym urządzeniem, które otrzymało aktualizację jest router FRITZ!Box 7590. Nowa wersja systemu operacyjnego oferuje m.in. rozszerzone opcje sterowania w smart home, automatyczne przełączenie na łącze rezerwowe w przypadku wykrycia awarii głównego połączenia internetowego i optymalizacje interfejsu użytkownika. Aktualizacja wprowadza również nowe funkcje zwiększające komfort korzystania z sieci Wi-Fi Mesh i oferuje nowe opcje oszczędzania energii: konfiguracja i zarządzanie wzmacniaczami sygnału Mesh Repeater stają się jeszcze prostsze, a zużycie energii przez urządzenie FRITZ!Box można skuteczniej kontrolować dzięki funkcji „Energy Efficient Ethernet”.







W ciągu najbliższych kilku tygodni pojawią się aktualizacje dla kolejnych modeli routerów FRITZ!Box oraz wzmacniaczy FRITZ!Repeater. FRITZ!OS 8.20 nieustannie zwiększa bezpieczeństwo i stabilność pracy wszystkich produktów FRITZ!, co zapewnia długą żywotność rozwiązań. Użytkownicy otrzymają aktualizację do FRITZ!OS 8.20 samoczynnie, jeśli mają włączoną funkcję automatycznych aktualizacji lub mogą ją aktywować ręcznie w interfejsie użytkownika „fritz.box”. Więcej informacji o wszystkich nowych funkcjach i ulepszeniach można znaleźć pod adresem pl.fritz.com/fritzos.



Przejrzysty monitor online i większa efektywność energetyczna w sieci domowej

Producent udoskonalił monitor czasu online. FRITZ!OS 8.20 dodaje nową możliwość wyboru przedziału czasowego prezentacji danych, dzięki któremu użytkownicy mogą dokładniej analizować wykorzystanie sieci: Kategorie „Total”, „Top User” i „Indywidualne urządzenia” mogą teraz wyświetlać dane z ostatnich dwóch tygodni. Podgląd pokazuje, które urządzenia sieciowe najintensywniej korzystają z Internetu. Znacznie uproszczono również wybór urządzeń sieciowych, dla których mają być rejestrowane i wyświetlane dane dotyczące wykorzystania danych. To sprawia, że zarządzanie siecią domową staje się bardziej intuicyjne i przejrzyste. Dzięki technologii Energy Efficient Ethernet urządzenie FRITZ!Box może teraz jeszcze efektywniej zmniejszać zużycie energii. Funkcję tę można skonfigurować oddzielnie dla portu WAN i poszczególnych portów LAN – jest to idealne rozwiązanie, by ograniczyć zużycie energii niewykorzystywanych portów bez utraty wydajności.



Ulepszona kontrola rodzicielska

W nowym systemie FRITZ!OS 8.20 interfejs użytkownika urządzenia FRITZ!Box zawiera szereg praktycznych ulepszeń. Popularna funkcja kontroli rodzicielskiej prezentuje teraz profile dostępu oraz przypisane do nich urządzenia na jednej, przejrzystej stronie. Bilety dodatkowego czasu korzystania z Internetu można znaleźć teraz łatwiej, bowiem znajdują się na osobnej karcie, a ich liczba wzrosła z 10 do 12. Dzięki temu zarządzanie korzystaniem z Internetu przez rodzinę jest jeszcze łatwiejsze i bardziej intuicyjne.



FRITZ! Failsafe: odporność na awarie

Nowa funkcja FRITZ! Failsafe - połączenia rezerwowego – zapewnia ciągłość połączenia internetowego. Jeżeli połączenie światłowodowe, DSL lub kablowe stanie się niestabilne lub ulegnie awarii, funkcja FRITZ! Failsafe automatycznie przełącza sieć domową na połączenie awaryjne. Może to być inne urządzenie FRITZ!Box, modem USB z kartą SIM lub smartfon z aktywnym tetheringiem USB – podłączone do portu WAN, LAN lub USB. Szczególnie polecane są modele FRITZ!Box do sieci komórkowej – na przykład FRITZ!Box 6860 5G lub 6850 LTE. Funkcja FRITZ! Failsafe idealnie sprawdzi się np. w pracy zdalnej czy w punktach handlowych.



Większa stabilność sieci Wi-Fi Mesh i prostsze dodawanie repeaterów

Nowa aktualizacja wprowadza także istotne usprawnienia w zakresie sieci Wi-Fi Mesh: dostęp do wzmacniaczy FRITZ!Repeater z poziomu urządzenia głównego (Mesh Master) jest jeszcze wygodniejszy – nie ma już potrzeby ponownego wprowadzania hasła. Można także aktywować kilka wzmacniaczy sygnału jednocześnie, w trybie Mesh, bez konieczności naciskania fizycznego przycisku połączenia na FRITZ!Box. Poprawie uległa także wydajność i stabilność wszystkich połączeń Wi-Fi, dzięki optymalizacji trybu Mesh.



Nowa, uproszczona funkcja udostępniania plików

Dzięki nowej funkcji przesyłania i udostępniania plików za pośrednictwem FRITZ!NAS, współdzielenie materiałów jest prostsze niż kiedykolwiek. Użytkownicy mogą udostępnić folder za pomocą linku – osoby posiadające link mogą przesyłać i pobierać pliki bezpośrednio. Dzięki temu nie trzeba już zakładać osobnych kont z uprawnieniami do zapisu – wystarczy jeden link, by bezpiecznie wymieniać się dokumentami lub zdjęciami z rodziną i znajomymi.



Dodatkowe usprawnienia w smart home

Aktualizacja rozszerza również funkcjonalność inteligentnego przycisku FRITZ!Smart Control 440. Wszystkie funkcje, które wcześniej były dostępne bezpośrednio w termostacie FRITZ!Smart Thermo 302, można teraz obsługiwać również za pomocą tego przełącznika. Przycisk oferuje również bardziej kompleksowe opcje sterowania oświetleniem: oprócz włączania, wyłączania i przyciemniania światła można teraz także zmieniać jego kolor i temperaturę barwową. Ponadto za pomocą FRITZ!Smart Control 440 można teraz aktywować i dezaktywować rutyny. Funkcje rutynowe mogą być również uruchamiane przez połączenie telefoniczne, osiągnięcie zadanej temperatury, aktywację funkcji szybkiego nagrzewania lub zapobiegania zamarzaniu, a także przez ważne zdarzenia w urządzeniu FRITZ!Box. Aby jeszcze bardziej uprościć zarządzanie siecią Wi-Fi, za pomocą przycisku FRITZ!Smart Control 440 można nie tylko wyłączać sieć Wi-Fi dla gości, ale również główną sieć Wi-Fi.











źródło: Info Prasowe / AVM