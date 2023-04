FRITZ Repeater 3000 AX - Wi-Fi i Mesh w każdym pokoju

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma AVM, niemiecki producent rozwiązań sieciowych, wprowadza do Polski FRITZ!Repeater 3000 AX, trójpasmowy wzmacniacz sygnału rozszerzający funkcjonalność sieci domowej o szybkie Wi-Fi 6 i inteligentną technologię Mesh. Dzięki trzem modułom radiowym, wyposażonym w łącznie osiem anten, nowy repeater oferuje wysoką, łączną prędkość transmisji danych do 4 200 Mbit/s, co przekłada się na wyższe transfery zarówno w przypadku urządzeń końcowych, jak i w transmisji pomiędzy wzmacniaczem a centralnym routerem w sieci domowej. A dzięki dwóm wbudowanym portom LAN, dane można przesyłać z gigabitowymi prędkościami.







Za pomocą nowego wzmacniacza FRITZ!Repeater 3000 AX i systemowi Mesh Wi-Fi, w połączeniu z routerem FRITZ!Box, można łatwo zbudować inteligentną sieć domową, która optymalnie pokryje zasięgiem nawet duże mieszkania, składające się z wielu pokoi, a także domy. Dla użytkownika oznacza to jedno: wszystkie aktywności w internecie, tj. wideo, gry, telekonferencje, filmy i in. będą działały płynnie przy równoczesnym korzystaniu z nich kilku osób oraz w każdym pomieszczeniu domu. Najwyższą jakość transmisji i odbioru zapewnia także pionowa budowa wzmacniacza. Nowy FRITZ!Repeater 3000 AX to kolejne wydajne urządzenie w portfolio AVM, które wspiera system Mesh i pozwala na modułową rozbudowę każdej sieci domowej.



To wzmocni domową sieć: trzy moduły radiowe i Wi-Fi 6

Wzmacniacz FRITZ!Repeater 3000 AX jest wyposażony w trzy moduły radiowe: jeden pracujący w paśmie 2.4 GHz i dwa kolejne pracujące w paśmie 5 GHz. Zgodnie z filozofią trójpasmowych wzmacniaczy firmy AVM, jeden z modułów radiowych 5 GHz jest dedykowany obsłudze bezprzewodowej komunikacji z routerem FRITZ!Box, stanowiącym centrum sieci Mesh. Moduł ten, aby zapewnić stabilne połączenie, obsługuje cztery strumienie danych. Dwa pozostałe moduły radiowe - każdy obsługujący dwa strumienie - przeznaczone są do realizacji połączeń z urządzeniami końcowymi. Dzięki takiej architekturze możliwe jest osiągnięcie sumarycznej przepustowości urządzenia do 4200 Mbit/s.



FRITZ!Repeater 3000 AX obsługuje standard Wi-Fi 6, dzięki czemu może jednocześnie i sprawnie obsługiwać wiele urządzeń końcowych z wymaganą prędkością – nawet w lokalizacjach o dużym zagęszczeniu użytkowników, gdzie działa wiele sąsiadujących sieci Wi-Fi. Dwa wbudowane w urządzenie porty LAN umożliwiają także integrację z siecią urządzeń nieposiadających interfejsów radiowych za pomocą kablowego ethernetu o gigabitowej przepustowości.



Crossband repeating, Mesh Wi-Fi steering

Innowacyjne, rozbudowane funkcje, takie jak crossband repeating, Mesh Wi-Fi steering i mechanizm automatycznej naprawy połączenia sprawiają, że sieć Wi-Fi Mesh oparta na produktach FRITZ! zapewnia w każdych warunkach najwyższe możliwe transfery. Konfiguracja sieci Mesh Wi-Fi opartej na routerze FRITZ!Box jest przy tym łatwa jak nigdy dotąd i wymaga tylko naciśnięcia jednego przycisku. Bezpłatna aplikacja FRITZ!App WLAN pomaga użytkownikom znaleźć najlepszą lokalizację dla wzmacniacza. Ponieważ wzmacniacz FRITZ!Repeater 3000 AX współpracuje również z routerami innych producentów, użytkownicy mogą szybko rozbudować swoją sieć domową.



Sugerowana cena brutto, to 163 Euro.





Dane techniczne w skrócie:

- Trójzakresowy wzmacniacz Wi-Fi Mesh z obsługą Wi-Fi 6

Współpraca z routerami FRITZ!Box oraz rozwiązaniami innych producentów

- Trzy moduły radiowe, wyposażone łącznie w osiem anten: 2 x 5 GHz (4x4/2x2) i 1 x 2.4 GHz (2x2)

- Sumaryczna szybkość bezprzewodowej transmisji danych do 4200 Mbit/s: 2400 i 1200 Mbit/s w paśmie 5 GHz i 600 Mbit/s w 2.4 GHz (szerokość kanału 80 MHz, obsługiwane jest także 160 MHz w paśmie 5 GHz)

- Dedykowany interfejs radiowy 5 GHz do połączenia szkieletowego z routerem lub kolejnym wzmacniaczem

- Kompatybilność ze starszymi standardami Wi-Fi

- Inteligentne mechanizmy, takie jak Mesh steering, zapewniają optymalne działanie Wi-Fi

- Obsługa nowego standardu szyfrowania WPA3

2 x gigabitowy port LAN

- Aplikacja FRITZ!App WLAN do wyboru optymalnej lokalizacji

Łatwa konfiguracja za naciśnięciem jednego przycisku

- System operacyjny FRITZ!OS z funkcjami dostępu do Wi-Fi dla gości, reżimem nocnym itp. oraz regularne aktualizacje oprogramowania

- Gwarancja producenta: 5 lat

- Produkt dostępny w Strefie Marek Allegro https://allegro.pl/uzytkownik/SMA-FRITZBox oraz w sklepie partnerskim: https://fritzbox.com.pl/

















Źródło: Info Prasowe / AVM