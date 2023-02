FRITZ dla łączy światłowodowych, DSL z Wi-Fi 7 i nie tylko...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Na targach MWC w Barcelonie berlińska firma AVM, specjalista w komunikacji, prezentuje nowe rozwiązania FRITZ! dla wiodących technologii na rok 2023: obsługa łączy optycznych i DSL w jednym routerze FRITZ!Box, 10 Gb/s przez dostęp światłowodowy, szybki Internet w domu dzięki 5G, Wi-Fi 7 z trójpasmową siecią Mesh na częstotliwości 6 GHz oraz wszechstronny Smart Home z obsługą technologii DECT ULE i Zigbee oraz nowego standard Matter. Od 27 lutego do 2 marca na stoisku 7E35 AVM zaprezentuje pierwsze routery FRITZ! dla tych kluczowych technologii.







Wysoka wydajność momentalnie po podłączeniu: W nowym routerze FRITZ!Box 5690 Pro, AVM po raz pierwszy łączy dostęp optyczny i DSL w jednym urządzeniu. Taka kombinacja interfejsów umożliwia użytkownikowi szybki dostęp do Internetu dziś, a w przyszłości łatwą przesiadkę na szybsze medium, szczególnie w lokalizacjach, gdzie na światłowód trzeba jeszcze poczekać. Ponadto nowy FRITZ!Box 5690 Pro oferuje bardzo wydajne trójzakresowe Wi-Fi, obsługujące nowe, trzecie pasmo częstotliwości 6 GHz. Nowy FRITZ!Box 5690 Pro obsługuje popularny obecnie standard bezprzewodowy Wi-Fi 6, ale także Wi-Fi 7, nową generację sieci bezprzewodowej, charakteryzującą się mniejszymi opóźnieniami, wyższą prędkością i większą przepustowością. W najbliższej przyszłości taka kombinacja będzie nadal umożliwiać wydajną komunikację bezprzewodową w aplikacjach czasu rzeczywistego, takich jak przetwarzanie danych w chmurze, wirtualna rzeczywistość, gry itp. FRITZ!Box 5690 Pro w nowej, pionowej obudowie oferuje kolejną atrakcję dla inteligentnego domu: oprócz DECT ULE ma też na pokładzie bezprzewodowy interfejs Zigbee i jest przygotowany do obsługi Matter – nowej platformy aplikacji inteligentnego domu Smart Home.



Za sprawą FRITZ!Box 5690 XGS, AVM przedstawia ultraszybki router światłowodowy. Urządzenie, dzięki ogromnej wydajności osiąga prędkość do 10 gigabit/s w sieciach światłowodowych w standardzie XGS-PON. Dzięki wydajnemu Wi-Fi 7 i Wi-Fi 6, 10-gigabitowemu portowi WAN/LAN oraz pełnemu zakresowi funkcji telefonicznych, Smart Home i sieciowych, znanych użytkownikom FRITZ!Box, nowy router jest światłowodowym centrum komunikacji do wszystkich funkcji cyfrowych w domu. Dodatkowo, oprócz DECT ULE wspiera również technologię Zigbee i jest kompatybilny z Matter.



Superszybkie surfowanie i korzystanie z multimediów strumieniowych w domu za pośrednictwem sieci komórkowych 5G — wszystko to jest możliwe za sprawą FRITZ!Box 6860 5G. Ten bezprzewodowy, ale stacjonarny router dostępowy obsługuje 5G (NSA, SA) oraz LTE i osiąga prędkość transmisji danych do 1.3 Gbit/s. Wyposażony jest w mocne Wi-Fi Mesh zgodne ze standardem Wi-Fi 6, dzięki czemu szybki Internet może udostępniać dalej bezprzewodowo w całym domu. Dzięki nowej małej obudowie i możliwości zasilania przez Power over Ethernet, FRITZ!Box 6860 5G można umieścić w dowolnym miejscu w domu, na ścianie lub w oknie. Urządzenie oferuje również praktyczne narzędzia zapewniające, że router jest optymalnie usytuowany, dostępny jest także kompletny zestaw komfortowych funkcji FRITZ! dla sieci domowej.



AVM rozszerza technologię Smart Home spod znaku FRITZ! za sprawą bezprzewodowej technologii Zigbee, która obok DECT ULE będzie stanowiła dodatkowy interfejs bezprzewodowy do łączenia urządzeń bezpośrednio z FRITZ!Box. Pierwsze produkty obsługujące zarówno Zigbee, jak i DECT to FRITZ!Box 5690 Pro, FRITZ!Box 5690 XGS oraz nowy FRITZ!Smart Gateway. Ta bramka typu plug-in łączy DECT i Zigbee w jednym urządzeniu i rozszerza możliwości rodziny produktów FRITZ! dla inteligentnego domu o szereg nowych aplikacji. Przed użytkownikami otwiera się wiele możliwości integracji, szczególnie w przypadku sterowania oświetleniem, ponieważ np. będące już w posiadaniu światła Zigbee LED innych producentów będzie można łatwo zintegrować z systemem inteligentnego domu opartym na rozwiązaniach FRITZ!. Dzięki inteligentnej bramce istniejące modele FRITZ!Box będą również obsługiwać Zigbee.



Oprócz wspomnianych czterech nadchodzących innowacji spod znaku FRITZ!, AVM prezentuje odwiedzającym stoisko targowe w Barcelonie pełną paletę rozwiązań FRITZ! dla wszystkich technologii szerokopasmowych, obsługujących aktualny standard łączności bezprzewodowej Wi-Fi 6. Na wszystkich produktach będzie zainstalowany FRITZ!OS 7.50, główna aktualizacja z ponad 150 nowymi funkcjami i ulepszeniami dla produktów FRITZ!











Źródło: Info Prasowe / AVM