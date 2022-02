FSP Group HYDRO GT PRO - ’Złote’ zasilacze

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zasilacze marki FSP Group są znane na naszym rynku i dość cenione, za niezły stosunek ceny do ich możliwości. Teraz producent ten chce zapewnić szukającym sporej wydajności energetycznej, dwa modele o dużej mocy (850 i 1000W) z serii HYDRO GT PRO, wyposażone w "złoty" certyfikat wysokiej sprawności 80 Plus Gold. Wbrew nazwie, nie mamy tam chłodzenia płynami, ale zastosowano inteligentny system sterowania wentylatorem 120 mm FDB, który do obciążenia 30% w ogóle się nie włącza (system Noise 0 dBA). Prócz tego otrzymamy japońskie kondensatory (105 ) oraz szeroki wachlarz zabezpieczeń (OCP/OVP/OPP/SCP/OTP). Za model FSP HYDRO GT PRO 850W zapłacimy 119 USD, natomiast FSP HYDRO GT PRO 1000W, to wydatek 139 USD.



























Źródło: Info Prasowe / TechPowerUP