FURIA Esports oraz AGON by AOC rozpoczynają globalne partnerstwo

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka czołowego producenta monitorów gamingowych

i akcesoriów − AGON by AOC – oraz FURIA Esports rozszerzają porozumienie sponsorskie. Wcześniej współpraca funkcjonowała na poziomie lokalnym w São Paulo. Od teraz ma ona zasięg globalny. W ramach współpracy sprzęt AGON by AOC zostanie dostarczony wszystkim drużynom oraz będzie na wyposażeniu każdego wydarzenia e-sportowego organizacji FURIA. Będą to monitory AGON PRO oraz akcesoria AOC Gaming. Z kolei zawodnicy FURIA Esports będą dzielić się swoimi spostrzeżeniami z użytkowania produktów z inżynierami AGON by AOC. Pozwoli to na jeszcze lepsze dopracowanie monitorów i peryferiów. Ponadto branding AGON by AOC będzie prezentowany na wszystkich wydarzeniach, platformach online FURIA oraz na ubraniach e-sportowców.







Założona w roku 2017 FURIA szybko stała się fenomenem w środowisku e-sportowym. Jednym z jej większych osiągnięć jest w dotarcie do półfinałów turnieju IEM Rio Major 2022.



Zawodnicy organizacji współzawodniczą w:

• Counter-Strike: Global Offensive,

• Rocket League,

• League of Legends,

• Valorant,

• PUBG: Battlegrounds,

• Apex Legends,

• Super Smash Bros,

• tytułach wyścigowych.



W latach 2020 oraz 2021 FURIA otrzymała nagrodę Prêmio eSports Brasil jako najlepsza organizacja e-sportowa. Jest to najbardziej prestiżowe wyróżnienie e-sportowe w Ameryce Łacińskiej. W skład organizacji wchodzi 10 drużyn, w tym jedna w pełni żeńska, grająca w CS:GO. Jest to w sumie ponad 80 profesjonalnych graczy wspieranych przez sztab 215 osób.



Na placówki organizacji składają się:

• biura w São Paulo w Brazylii, Los Angeles w Kalifornii oraz Boca Raton na Florydzie,

• centrum treningowe w Mellieha na Malcie,

• sklep w Wynwood na Florydzie.



Aktywności FURIA w zeszłym roku przyciągnęły ponad 8.2 miliona widzów. Główna grupa odbiorców to osoby między 25 a 34 rokiem życia.











Źródło: Info Prasowe - AOC