Faker i Weibo Gaming wznoszą sztandar Team Razer na MŚ 2023

Razer, wiodąca światowa marka lifestylowa dla graczy, ogłasza wynik historycznej rozgrywki finałowej 2023 Season World Championship (Worlds 2023), w której o upragniony tytuł mistrza świata walczyli Faker z SK Telecom T1 oraz Weibo Gaming. Nadzwyczajne osiągnięcia Team Razer podczas Worlds 2023 są świadectwem misji marki w przesuwaniu granic esportu. Oba zespoły zaprezentowały niezrównane zdolności, strategiczną biegłość, oraz dogłębne zrozumienie gry, a Razer udowodnia raz jeszcze, że stoi na czele esportowej rewolucji i potwierdza swoje zobowiązanie do doskonałości, innowacji i niekończącego się dążenia do zwycięstwa.







Wraz z wygraną, Faker zapisuje się na kartach historii esportu jako jedyny gracz, który aż czterokrotnie zdobył tytuły Mistrzostw Świata League of Legends. To niezwykłe osiągnięcie cementuje jego status najlepszego gracza.



“To był najbardziej wymagający rok w mojej karierze”, mówi Lee “Faker” Sang-hyeok. “Nasi przeciwnicy są trudniejsi do pokonania, więc po rozczarowaniach na MSI, mojej kontuzji i Summer Splicie, nie byłem pewny, że czy staniem dzisiaj na samym szczycie. Jestem dumny z mojego zespołu – wszyscy bardzo ciężko pracowali na ten sukces”.



Team Razer wspiera Fakera od 2021r. Faker wybrał najpopularniejszą linię myszek, Razer DeathAdder, jako swój stały ekwipunek w zdobywaniu kolejnych tytułów. Faker absolutnie zdominował konkurencję stając się jedynym graczem, który dokonał takich wyczynów, jak ponad 500 wygranych i 2,600 ofiar w turniejach League of Legends Champions Korea oraz ponad 100 wygranych w innych międzynarodowych rozgrywkach.



W ramach celebracji, Razor zorganizował watch parties w różnych punktach RazerStores w Azji, m.in. RazerStore Taiwan, RazerStore Hong Kong i RazerStore Shanghai, gdzie fani obu zespołów mogli nie tylko wspólnie kibicować swoim idolom, ale też wygrać zestawy upominkowe i brać udział w okolicznych inicjatywach.



Podczas, gdy tematyka esportu przyciąga miliony zwolenników, Razer utwierdza swoją misję wspierania rozwoju jego zawodników i dbałości o społeczność gamingową, będąc dzięki temu integralną częścią rozwoju całej sceny esportowej.

















Źródło: Info Prasowe - Razer