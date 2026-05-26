Ferrari Luce – pierwszy w pełni elektryczny model z Maranello

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 3

Ferrari Luce to pierwszy w pełni elektryczny model marki z Maranello. Projekt rozwijano w niekonwencjonalny sposób, aby zaakcentować unikalny charakter modelu również w wymiarze technologicznym. Dlatego do współpracy zaproszono projektanta spoza Ferrari Design Studio kierowanego przez Flavio Manzoniego. Do współpracy zaproszono studio LoveFrom, którego zadaniem było wniesienie niekonwencjonalnej, multidyscyplinarnej perspektywy oraz doświadczenia świata luksusu, sprzyjających twórczej wymianie idei i powstaniu nowych języków projektowych. Ferrari Luce zyskało tak wyrazistą tożsamość właśnie dzięki swobodzie, jaką projektanci otrzymali przy tworzeniu formy jednocześnie przełomowej i spójnej.







Na etapie opracowywania samochodu LoveFrom otrzymało autonomię projektową i filozoficzną niezbędną do stworzenia kompletnej, całościowej wizji wykraczającej poza tradycyjnie rozumiany design motoryzacyjny. Kluczową zasadą projektu było uproszczenie formy, z elementami stylistycznymi nawiązującymi do zwartych brył oraz płynnych, czystych powierzchni. Na dalszym etapie rozwoju LoveFrom współpracowało z Ferrari Design Studio nad dopracowaniem koncepcji zgodnie z jej pierwotnym założeniem, dbając jednocześnie o to, aby każde rozwiązanie pozostawało zgodne z wymaganiami funkcjonalnymi Ferrari, ograniczeniami architektury pojazdu oraz wymogami homologacyjnymi seryjnego samochodu sportowego dopuszczonego do ruchu drogowego.



NADWOZIE

Elektryczny układ napędowy umożliwił stworzenie całkowicie nowej architektury, oferującej przestronne wnętrze z czterema drzwiami i pięcioma miejscami. Ferrari Luce jest drugim czterodrzwiowym modelem w historii oraz pierwszym modelem marki oferującym pięć miejsc. Jednym z kluczowych elementów stylistycznych Ferrari Luce jest bezprecedensowa czystość formy przeszklonej kabiny. Ta bezkompromisowa bryła o niemal monolitycznym charakterze rozciąga się poniżej linii pasa aż po skrajne partie nadwozia. Uniesienie przednich i tylnych skrzydeł aerodynamicznych ponad sylwetkę przeszklonej kabiny i wokół niej pozwoliło uzyskać wyjątkowo czystą i minimalistyczną formę. Dążenie do perfekcyjnej aerodynamiki ukształtowało podstawową architekturę całego pojazdu. Powierzchnie nadwozia dopracowano tak, aby tworzyły płynną i jednolitą formę.



Wnętrze Luce sprawia wrażenie znacznie przestronniejszego, niż sugeruje jego sylwetka. Jasna i przestronna kabina tworzy poczucie przestronności, czystości oraz luksusu wynikającego ze swobody aranżacji i użytkowania. Wnętrze tworzą setki starannie dopracowanych elementów, z których każdy został zaprojektowany z indywidualną dbałością o detal. Wspólnie tworzą one jednorodną, uporządkowaną przestrzeń, w której uproszczone i zracjonalizowane formy podporządkowano doświadczeniu jazdy. Nadwozie, wnętrze i interfejs tworzą spójny język wzorniczy. Po otwarciu wszystkich czterech drzwi sylwetka odsłania symetryczną, wyraźnie zaakcentowaną linię nadwozia. Szerokie otwory drzwiowe prowadzą do lekkiego i przestronnego wnętrza. Przednie i tylne panele świetlne są transparentne i stanowią integralną część głównych powierzchni nadwozia. Po wyłączeniu delikatnie wtapiają się w bryłę pojazdu, zachowując wizualną czystość projektu. Tylne światła typu halo nawiązują do elegancji i czystości formy modeli 360 Modena oraz 458 Italia.



Skrajnie innowacyjny charakter Ferrari Luce podkreśla również autorski projekt obręczy kół. Model wyróżnia się największym w historii drogowych modeli Ferrari układem obręczy o zróżnicowanych średnicach: 23 cale z przodu oraz 24 cale z tyłu. Do wyboru przygotowano dwa projekty obręczy: kuta, otwarta konstrukcja z pięcioma ramionami oraz aerodynamicznie zoptymalizowany projekt turbinowy. Ferrari i LoveFrom blisko współpracowały z Corning nad zaawansowanym technologicznie szkłem o precyzyjnie opracowanej konstrukcji, rozwiązując złożone wyzwania związane z formowaniem zewnętrznych powierzchni szklanych. Technologia ta znalazła zastosowanie również we wnętrzu kabiny. Premierowa paleta kolorystyczna Ferrari Luce obejmuje Azzurro la Plata, Giallo Luce, Rosso Dino, Bianco Artico oraz Rosso Fiammante – odcienie dobrane tak, aby podkreślały nowoczesny charakter modelu. Specjalnie opracowany odcień żółci inspirowano historycznym kolorem logo Ferrari, pojawia się on także na piastach kół i kierownicy.



WNĘTRZE

Interfejs Ferrari Luce zaprojektowano zgodnie z przejrzystymi zasadami organizacji danych wejściowych i informacji zwrotnych. Elementy sterowania i wyświetlacze zostały uporządkowane funkcjonalnie, dzięki czemu najważniejsze komendy i informacje znajdują się bezpośrednio przed kierowcą. Precyzyjnie wykonane mechaniczne przyciski, pokrętła, przełączniki i manipulatory połączono z wielofunkcyjnymi wyświetlaczami cyfrowymi. Tysiące dopracowanych detali współtworzą wyjątkowe i spójne doświadczenie prowadzenia – funkcjonalne, intuicyjne i dostarczające czystych emocji z jazdy. Kierownica, łopatki sterowania momentem obrotowym i zestaw wskaźników tworzą zintegrowany moduł sterowania kierowcy. Zespół wskaźników porusza się wraz z kierownicą, optymalizując widoczność informacji i wspierając kierowcę podczas jazdy. Trójramienna kierownica ma prostą, minimalistyczną formę i została wykonana z aluminium pochodzącego w 100% z recyklingu. Jako centralny element kontroli nad pojazdem kierownica została wyposażona w wyraziste analogowe moduły sterowania rozmieszczone w najbardziej ergonomicznych miejscach. Wykonano je z precyzyjnie obrabianego i ręcznie wykończonego anodowanego aluminium, uzupełnionego elementami szklanymi i skórzanym uchwytem. System e-Manettino zarządza energią i zasięgiem poprzez optymalizację przepływu mocy w całym układzie. Kultowy przełącznik Manettino steruje różnymi ustawieniami dynamiki pojazdu, pozwalając zmieniać charakter jazdy. Manualne łopatki sterowania momentem obrotowym umożliwiają progresywne rozwijanie przyspieszenia, współpracując z układem hamowania rekuperacyjnego regulującym poziom odzyskiwania energii. Wskaźnik momentu obrotowego nad prędkościomierzem wskazuje idealny moment zwiększenia poziomu momentu obrotowego. Magnetyczny mechanizm łopatek zapewnia kierowcy wyraźną, precyzyjną i satysfakcjonującą reakcję podczas obsługi. Kluczowe informacje dla kierowcy skoncentrowano w wielowarstwowym zespole wskaźników integrującym instrumenty cyfrowe i mechaniczne. Moduł tworzą trzy zegary z aluminiowymi obwódkami i precyzyjnie obrabianymi szklanymi elementami, zamknięte w obudowie z anodowanego aluminium. Lewy zegar odpowiada za wskazania mocy i współpracuje bezpośrednio z systemem e-Manettino, prezentując dostępną moc oraz intensywność hamowania rekuperacyjnego. Centralny zegar prezentuje dwa kluczowe parametry – prędkość i poziom naładowania akumulatora, integrując mechaniczną wskazówkę z cyfrowym wyświetlaczem. Prawy zegar kierowcy może wyświetlać siedem funkcjonalnych parametrów wspierających osiągi i koncentrację podczas jazdy, wybieranych za pomocą mechanicznego przełącznika umieszczonego na prawym analogowym module sterowania.



Panel sterowania stanowi autonomiczny, ruchomy moduł łączący mechaniczne elementy sterowania z cyfrowym ekranem dotykowym. Panel można obracać zarówno po stronie kierowcy, jak i pasażera, korzystając z uchwytu i podparcia dłoni. Trzy fizyczne przyciski odpowiadają za sterowanie klimatyzacją, ustawieniami pojazdu i multimediami. Sterowanie temperaturą, nawiewem, podgrzewaniem i wentylacją foteli odbywa się za pomocą fizycznych elementów obsługi zapewniających szybką i intuicyjną kontrolę podczas jazdy. Ekran dotykowy służy do obsługi bardziej zaawansowanych ustawień klimatyzacji, multimediów i nawigacji. Wielofunkcyjny system Multigraph łączy mechaniczne wskazówki z cyfrową tarczą, prezentując funkcje zegara, kompasu lub 60-sekundowego stopera. W trybie Launch Mode ekran automatycznie pokazuje 5-sekundowy stoper. Panel sterowania wyposażono w ekran OLED o wysokiej rozdzielczości i indywidualnie opracowanym kształcie, laminowany z trwałym szkłem ochronnym o wysokiej czytelności i zabezpieczony precyzyjnie obrabianą aluminiową ramką. Anodowany aluminiowy wspornik przechodzi w uchwyt i ergonomiczne podparcie dłoni.

Podsufitowy panel sterowania mieści fizyczny przełącznik aktywujący tryb Launch Mode. Dodatkowe elementy sterowania obejmują oświetlenie zewnętrzne, system odmrażania oraz system alarmowy SOS. Tryb Launch Mode zapewnia perfekcyjny start poprzez odpowiednie zarządzanie momentem obrotowym i systemami stabilizacji oraz chwilowe zwiększenie dostępnej mocy. Po aktywacji trybu wskaźnik mocy zmienia kolor na pomarańczowy i rozszerza się, wizualizując zwiększony poziom dostarczanej mocy.



Konsola centralna stanowi autonomiczny moduł integrujący kluczyk, selektor biegów, podłokietniki, schowki oraz sterowanie tylną częścią kabiny. Kluczyk symbolizuje osobistą i trwałą relację kierowcy z Ferrari Luce. Po umieszczeniu kluczyka w stacji dokującej odcień żółci charakterystyczny dla Ferrari rozświetla interfejs. Zadokowanie kluczyka uruchamia samochód i odblokowuje selektor biegów. Tylny panel sterowania przekazuje pasażerom informacje o jeździe w czasie rzeczywistym i umożliwia obsługę klimatyzacji tylnej części kabiny. Konsolę centralną obszyto najwyższej jakości włoską skórą, a wnętrza schowków wykończono materiałem Alcantara©. Elementy sterowania selektorem biegów wykonano z precyzyjnie obrabianego anodowanego aluminium oraz selektywnie teksturowanego szkła. Uchwyty drzwi z anodowanego aluminium wyposażono w podświetlane przyciski e-latch. Tylne drzwi zamykane są za pomocą przycisku umieszczonego na słupku B, który pozostaje nieaktywny podczas jazdy.



Tunel centralny integruje obudowę kluczyka, selektor trybów jazdy, podłokietniki, schowek oraz elementy sterowania tylnymi siedzeniami. Sekwencja uruchamiania rozpoczyna się od umieszczenia w stacji dokującej kluczyka wykonanego z Corning Gorilla Glass, pierwszego szkła motoryzacyjnego opracowanego z myślą o wyjątkowej trwałości, odporności na zarysowania i doskonałej jakości wizualnej. Kluczyk wyposażono w specjalny wyświetlacz typu „E Ink”, który dzięki swoim bistabilnym właściwościom zużywa energię wyłącznie podczas zmiany obrazu. To pierwsze wykorzystanie technologii „E Ink” w branży motoryzacyjnej. Samsung Display (SDC) opracował dla Ferrari Luce dedykowane ekrany OLED zgodnie ze specyfikacją wypracowaną wspólnie podczas procesu projektowego. Rozwiązania te obejmują trzy strefy wyświetlania we wnętrzu – zespół wskaźników, panel centralny i panel tylny, wykorzystujące łącznie cztery ekrany o przekątnych 12,9", 12", 10,1" oraz 6,3".



Wyświetlacz zespołu wskaźników wykorzystuje wielowarstwową architekturę opartą na zestawieniu dwóch paneli oraz precyzyjnie wyciętych otworów w górnej warstwie, budując wrażenie głębi i bardziej naturalnego odbioru informacji, zgodnie z ideą łączenia cyfrowego interfejsu z analogowym doświadczeniem obsługi. W przeciwieństwie do klasycznych ekranów LCD technologia OLED nie wymaga oddzielnego modułu podświetlenia, co pozwala uzyskać prostszą i smuklejszą konstrukcję, większą swobodę integracji oraz bardziej minimalistyczny układ wnętrza. Dodatkową korzyścią jest zużycie energii ograniczone wyłącznie do aktywnych pikseli, co znacząco poprawia efektywność. Fotele wyróżniają się elegancką, uproszczoną formą, łącząc funkcjonalność, odpowiednie podparcie, komfort i luksusowy charakter. Do wyboru są dwa rodzaje wykończenia, cztery warianty materiałów oraz liczne konfiguracje kolorystyczne. Wszystkie fotele wyposażono w niezależną elektryczną regulację sterowaną za pomocą wyjątkowo intuicyjnego interfejsu. Przednie fotele są podgrzewane i opcjonalnie mogą oferować funkcję masażu. Każdy detal, aż po osłony prowadnic foteli, został starannie przemyślany i dopracowany.



SYSTEM AUDIO

Ferrari Luce debiutuje z zaawansowanym systemem audio najwyższej klasy nowej generacji: System tworzy 21 głośników zaprojektowanych i zintegrowanych pod kątem maksymalnej jakości akustycznej, obejmujących m.in. wstęgowe głośniki wysokotonowe, średniotonowe przetworniki w zamkniętych obudowach, głośniki niskotonowe, subwoofer w ultrasztywnej obudowie, ultracienki system sufitowy zapewniający przestrzenny efekt 3D oraz głośniki surround w zamkniętych obudowach. Za zarządzanie dźwiękiem odpowiada autorska platforma Ferrari Audio Director kontrolująca wszystkie strumienie audio pojazdu, profile brzmieniowe, funkcje oraz korekcję dźwięku, gwarantując najwyższą jakość odsłuchu w każdych warunkach jazdy. Jednostka centralna integruje wydajne układy obliczeniowe pozwalające na zastosowanie zaawansowanych, indywidualnie opracowanych algorytmów audio. Za wzmacnianie odpowiada 24-kanałowy system o mocy 3000 W z dedykowanym wzmacniaczem klasy D o wysokiej gęstości mocy.

Ferrari prezentuje także ekskluzywny system Ferrari Audio Signature – wyjątkową sygnaturę akustyczną stworzoną w wyniku wieloletnich badań i rozwoju. Do dyspozycji oddano pięć profili dźwiękowych („Studio”, „Concerto”, „Immersive”, „Opera” oraz „Electronic”), a także tryb „Solo”, zapewniający optymalne wrażenia odsłuchowe z każdego miejsca w kabinie. Każdy egzemplarz samochodu jest indywidualnie kalibrowany przy użyciu autorskiego, opatentowanego systemu certyfikującego jakość dźwięku.



AERODYNAMIKA

Opracowanie samochodu elektrycznego łączącego ekstremalne osiągi z wyjątkową łatwością użytkowania stało się dla Ferrari nowym wyzwaniem, wymagającym realizacji ambitnych, powiązanych ze sobą celów. Do najważniejszych celów należały osiągnięcie niespotykanego dotąd w Ferrari poziomu ergonomii i komfortu pasażerów, możliwie najszybsze ładowanie akumulatora (szczególnie wymagające z perspektywy zarządzania temperaturą) oraz duży zasięg jazdy, kluczowy dla Ferrari Luce. Maksymalizacja zasięgu wymagała ograniczenia współczynnika oporu aerodynamicznego do rekordowo niskiego poziomu, wyznaczając nowy punkt odniesienia w historii firmy. Prace nad aerodynamiką trwały ponad pięć lat i obejmowały około 6000 symulacji CFD, 250 godzin testów modeli w tunelu aerodynamicznym oraz około 80 godzin testów z wykorzystaniem pełnowymiarowego pojazdu. Faza koncepcyjna pozwoliła określić ogólne proporcje i kluczowe sekcje nadwozia; następnie, we współpracy z LoveFrom i Ferrari Design Studio, dopracowano formy pojazdu; ostatecznie udoskonalono każdy detal – od rozmieszczenia poszczególnych komponentów po ich spasowanie, prześwity i profile. Nawet tak pozornie prosty element jak wycieraczka przedniej szyby wymagał szczegółowych analiz, aby sprostać ambitnym założeniom aerodynamicznym.



Sylwetkę zaprojektowano tak, aby maksymalnie ograniczyć opór powietrza. Tworzą ją płynne, ciągłe i wypukłe powierzchnie pozbawione wnęk, ostrych krawędzi i gwałtownych zmian krzywizny. Wysoką efektywność aerodynamiczną osiągnięto dzięki zaawansowanym rozwiązaniom, takim jak zawieszone przednie skrzydło aerodynamiczne oraz system prowadzenia przepływu powietrza w tylnej części nadwozia, zwieńczony tylnym skrzydłem inspirowanym formą sportowych modeli z krótkim, ściętym tyłem. Rozwinięcie tych koncepcji zostało w pełni zintegrowane z filozofią projektową samochodu. Centralna kapsuła mieści pasażerów, podczas gdy mechaniczny i napędowy rdzeń pojazdu otaczają elementy nadwozia, które wydają się unosić wokół niego, w szczególności zawieszone przednie i tylne skrzydła aerodynamiczne. Układ chłodzenia również zaprojektowano z myślą o maksymalnej efektywności aerodynamicznej: aktywne grille osłaniają chłodnice, gdy ich chłodzenie nie jest konieczne, a w określonych warunkach jazdy pozwalają całkowicie wyeliminować opór związany z przepływem powietrza przez układ chłodzenia. Układ wymienników ciepła (dwóch umieszczonych przed kołami oraz centralnego przedniego skraplacza) zaprojektowano tak, aby przy zamkniętych grillach tworzył aerodynamiczny profil przypominający kroplę wody, inspirowany rozwiązaniami lotniczymi. Efektywność aerodynamiczną wspiera również aktywne zawieszenie, które w określonych sytuacjach obniża przednią część pojazdu nawet o 10 mm.



Kształt aerodynamicznych obręczy kół, inspirowany turbiną silnika odrzutowego, ogranicza opór powietrza o około 5%, minimalizując zawirowania wokół kół bez wpływu na skuteczność chłodzenia hamulców. W dolnej części nadwozia płaska powierzchnia strukturalnie zintegrowanego akumulatora oraz starannie dopracowane uszczelnienia pomagają ograniczyć straty ciepła i poprawić zarządzanie przepływem powietrza.

Duży nacisk położono także na komfort aeroakustyczny. Specjalnie ukształtowane powierzchnie ograniczają powstawanie wirów powietrza i redukują hałas, podczas gdy system odprowadzania wody zoptymalizowano pod kątem lepszej widoczności w trudnych warunkach pogodowych przy minimalnym wpływie na aerodynamikę. Niezwykle precyzyjne spasowanie paneli nadwozia, szyb, klamek oraz klapy portu ładowania poprawia zarówno współczynnik oporu aerodynamicznego Cx, jak i komfort akustyczny.



ZARZĄDZANIE TEMPERATURĄ

Zarządzanie temperaturą odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu efektywności energetycznej, dynamicznych osiągów, emocji z jazdy oraz niezawodności akumulatora, osi napędowych i aktywnego zawieszenia, a także komfortu we wnętrzu. System został zaprojektowany od podstaw i zweryfikowany tak, aby stworzyć prostą, lekką i wszechstronną architekturę, przy założeniu, że w samochodzie elektrycznym każda jednostka energii wymaga precyzyjnego zarządzania. Cały układ opiera się na trzech architekturach wykorzystujących trzy główne media robocze: czynnik chłodzący (bazujący na rozwiązaniach i know-how przeniesionych z modeli F80 i Ferrari Purosangue), wodę oraz powietrze. Układ wodny działa w trzech zakresach temperatur: niskim – dla zarządzania temperaturą akumulatora 800 V i układów pomocniczych; średnim – dla falowników, osi napędowych i aktywnego zawieszenia; oraz w obrębie kabiny, gdzie system odzyskuje energię cieplną z układów elektrycznych i wykorzystuje nagrzewnicę elektryczną w celu zapewnienia stabilnego komfortu termicznego. Przepływem powietrza zarządzają trzy aktywne grille (dwa boczne dla chłodnic układu wodnego oraz centralny dla skraplacza układu chłodzenia), sterowane logiką kontrolną minimalizującą całkowite zużycie energii poprzez równoważenie oporu aerodynamicznego i poboru energii przez pompy i sprężarkę. W bardzo chłodnym klimacie system klimatyzacji automatycznie łączy powietrze zewnętrzne z obiegiem wewnętrznym, ograniczając obciążenie wymienników ciepła i zwiększając efektywność energetyczną oraz zasięg. Zaawansowane oprogramowanie sterujące zarządza zaworami i pompami z dużą elastycznością dzięki funkcjom takim jak jednoczesne rozgrzewanie wymienników ciepła i osi w warunkach zimowych, zarządzanie szybkim ładowaniem i wstępne przygotowanie akumulatora i kabiny podczas ładowania w celu zmniejszenia lub wyeliminowania zużycia energii z akumulatora. Dostępna jest również funkcja zdalnego przygotowania pojazdu, skracająca czas potrzebny do rozpoczęcia jazdy.



DYNAMIKA JAZDY

Ferrari Luce powstało całkowicie od podstaw, bez ograniczeń wynikających z wcześniejszych konstrukcji czy istniejących rozwiązań: po raz pierwszy model Ferrari został zaprojektowany w pełni w oparciu o technologię elektryczną. Ścisła współpraca z LoveFrom wniosła również nową perspektywę do firmy, pomagając na nowo zdefiniować relację między kierowcą a samochodem. Akumulator 800 V został zintegrowany z centralną częścią podłogi i umieszczony bardzo nisko; w połączeniu z krótkimi zwisami nadwozia oraz kompaktowym układem osi pozwoliło to uzyskać środek ciężkości położony o 95 mm niżej i moment bezwładności względem osi pionowej o 15% mniejszy niż w Ferrari Purosangue. Efektem jest zwinność podczas zmian kierunku charakterystyczna dla samochodu ważącego około 400 kg mniej.



Sama architektura pojazdu z przesuniętą do przodu kabiną, rozstawem osi identycznym jak w 296 GTB oraz przestrzenią z tyłu zapewnioną przez trzy tylne siedzenia i proporcje wnętrza zbliżone do Ferrari Purosangue sprawia, że Ferrari Luce pozostaje pełnoprawnym samochodem sportowym, bez kompromisów w zakresie komfortu i wszechstronności.

Wybrana konfiguracja układu napędowego (cztery całkowicie niezależne silniki, dwa z przodu będące rozwinięciem doświadczeń zdobytych przy modelach SF90 Stradale, 499P i F80 oraz dwa z tyłu, wszystkie opracowane i montowane we własnym zakresie zgodnie z tradycją Ferrari) umożliwia pełny torque vectoring na obu osiach zarówno podczas przyspieszania, jak i hamowania, zapewniając całkowitą kontrolę nad momentem odchylającym oraz naturalność reakcji nieosiągalną dla tradycyjnych układów mechanicznych.

Zaawansowane systemy sterowania pozwalają niezależnie zarządzać każdym kołem w trzech podstawowych obszarach (przyspieszania i hamowania, skrętu oraz kontroli styku opony z nawierzchnią) zapewniając charakter prowadzenia typowy dla Ferrari, wzbogacony o natychmiastową responsywność napędu elektrycznego. Ferrari Luce stanowi tym samym nową interpretację Ferrari, łącząc osiągi, przyjemność prowadzenia, komfort i doświadczenie podróżowania w sposób nieosiągalny dla klasycznych architektur spalinowych, otwierając nowy rozdział bez kompromisów wobec filozofii marki.



Na kierownicy obok pięciopozycyjnego przełącznika Manettino znajduje się również trójpozycyjny system e-Manettino. System e-Manettino odpowiada za charakterystykę mocy, krzywą momentu obrotowego, sposób przenoszenia napędu oraz maksymalne osiągi, utrzymując jednocześnie stały poziom rekuperacji we wszystkich trybach jazdy „Drive”. W trybie „Range” moc ograniczona zostaje do 320 kW, samochód pracuje głównie w konfiguracji napędu na tylną oś, prędkość maksymalna wynosi 260 km/h, a specjalnie opracowane strategie zarządzania energią maksymalizują efektywność bez utraty płynności i dynamiki. W trybie „Tour” dostępna moc wzrasta do 460 kW, napęd na cztery koła pozostaje stale aktywny, a prędkość maksymalna nadal wynosi 260 km/h. Tryb ten zapewnia bardziej spójny charakter jazdy niezależnie od poziomu naładowania akumulatora. W trybie „Performance” maksymalna moc osiąga 725 kW, napęd na cztery koła pozostaje stale aktywny, a prędkość maksymalna wynosi 310 km/h, oferując najbardziej intensywną charakterystykę reakcji samochodu.



Pięciopozycyjny przełącznik Manettino, od trybu „Ice” po „ESC Off”, został rozszerzony o nowy tryb „Dry”, idealny do codziennej jazdy. Nowa adaptacyjna logika oparta na szacowaniu poziomu przyczepności przez system Side Slip Control X zapewnia przewidywalne zachowanie samochodu w każdych warunkach. Na prawym selektorze zespołu wskaźników ekran Dynamic Dial prezentuje ustawienia układów pojazdu uporządkowane według funkcji.



SYSTEM VEHICLE CONTROL UNIT

Centralnym elementem architektury Ferrari Luce jest nowy system Vehicle Control Unit (VCU), debiutujący w Ferrari, który po raz pierwszy w historii marki integruje układ napędowy i dynamikę pojazdu w ramach jednego sterownika zarządzającego trzema sieciami: 800 V dla silników, 48 V dla aktywnego zawieszenia oraz 12 V dla układów pomocniczych. VCU interpretuje polecenia kierowcy oraz stan wszystkich komponentów, kontrolując dostarczanie mocy, odzyskiwanie energii i aktualizując parametry działania układów wykonawczych 200 razy na sekundę.



W trybie „Range” systemu e-Manettino VCU aktywuje wysokoczęstotliwościową logikę naprzemiennego napędu między prawym i lewym tylnym kołem, utrzymując układ stale w punkcie maksymalnej efektywności, funkcję Inverter Standby eliminującą straty energii, gdy nie jest wymagane ani dostarczanie mocy, ani rekuperacja, a także fizyczne odłączenie przedniej osi, gdy nie jest potrzebna, z możliwością jej natychmiastowego ponownego aktywowania. Pozwala to znacząco ograniczyć zużycie energii (o około 15%) przy zachowaniu tej samej płynności jazdy.



W trybie „Performance” logika Power Deployment Control (PDC) systemu VCU aktywnie zarządza dostarczaniem mocy w zależności od obciążenia elektrycznego i termicznego akumulatora wysokonapięciowego, zbliżając moc ciągłą do mocy szczytowej przy zachowaniu kompaktowej architektury układu. Efektem są osiągi utrzymywane przez dłuższy czas oraz płynna, progresywna reakcja nawet podczas wyjątkowo wymagającej eksploatacji. W celu wspierania szacowania zasięgu i planowania podróży system Vehicle State Estimator (VSE), również zintegrowany z nowym Vehicle Control Unit, analizuje stan energetyczny pojazdu w oparciu o dane i mechanizmy uczące się, zapamiętując styl jazdy kierowcy, aktualizując prognozy w czasie rzeczywistym i prezentując dedykowane informacje na ekranie zespołu wskaźników.



ELEKTRONICZNE SYSTEMY STEROWANIA

Za dynamiczne zachowanie samochodu odpowiada ceniony system Side Slip Control w najnowszej odsłonie Side Slip Control X, integrujący nowe dedykowane sterowniki z rozwiązaniami takimi jak Active Suspension Control (ASC) 3.0, Virtual Short Wheelbase (Passo Corto Virtuale – PCV) 3.0, Ferrari Dynamic Enhancer+ (FDE+) i ABS Evo. Pierwsze elektryczne Ferrari z napędem na cztery koła wyposażono w cztery niezależne silniki (po dwa na każdej osi), zapewniające maksymalną swobodę rozdziału momentu obrotowego pomiędzy osiami. System Torque Vectoring podzielono na dwie funkcje. Pierwszą z nich jest wirtualny mechanizm różnicowy (vDiff) tylnej osi, odpowiadający za utrzymanie stabilnego toru jazdy i stabilności samochodu podczas jazdy na prostej drodze. System filtruje zakłócenia pochodzące od nawierzchni i, szczególnie przy wysokich prędkościach, pomaga zachować liniowe, neutralne i przewidywalne reakcje samochodu na polecenia kierowcy. Drugą funkcją jest Ferrari Lateral Optimisation Wheeltorque (FLOW), czyli zaawansowany system torque vectoring działający na obu osiach. Podczas wyjścia z zakrętu zarządza rozdziałem momentu obrotowego tylnej osi w celu maksymalizacji trakcji, a jednocześnie kontroluje przednią oś, naturalnie ograniczając podsterowność i nadsterowność, co przekłada się na precyzyjne i spójne reakcje przedniej części pojazdu. FLOW działa również podczas wejścia w zakręt, rozdzielając ujemny moment obrotowy w celu stabilizacji samochodu i optymalizacji odzyskiwania energii.

Elektryczny system kontroli trakcji Ferrari Luce (eTrac) wywodzi się z doświadczeń systemu F1-Trac i został rozwinięty z myślą o architekturze wykorzystującej cztery całkowicie niezależne silniki. Każde koło posiada własny siłownik momentu obrotowego, dlatego w sytuacji spadku przyczepności na jednym z nich system eTrac interweniuje z chirurgiczną precyzją, pozostawiając działanie pozostałych kół bez zmian. Pozwala to na wyjątkowo dokładną i proporcjonalną modulację momentu obrotowego, gwarantującą maksymalne osiągi oraz pełną stabilność. System eTrac został opracowany z myślą o zapewnieniu pewnego i intuicyjnego prowadzenia nawet na nawierzchniach o ograniczonej przyczepności, gdzie układy kontroli trakcji pracują w szczególnie wymagających warunkach. Część powiązanych funkcji zintegrowano bezpośrednio z falownikami, umożliwiając korekty momentu obrotowego w skali milisekund przy zachowaniu naturalności i płynności reakcji w każdych warunkach.



Wśród potwierdzonych systemów sterowania na szczególną uwagę zasługuje ASC 3.0 odpowiedzialny za zarządzanie aktywnym zawieszeniem. W Ferrari Luce system ten, poza funkcjami związanymi z komfortem jazdy i prowadzeniem, wspiera również ogólną efektywność pojazdu, obniżając przednią część nadwozia o 10 mm, gdy jest to korzystne, oraz odzyskując energię dzięki wykorzystaniu względnego ruchu kół i nadwozia. Do kluczowych rozwiązań należą również FDE+, priorytetowo traktujący elektryczne siłowniki, system niezależnie skrętnych tylnych kół PCV 3.0 oraz ABS Evo współpracujący z rozszerzonym systemem hamowania rekuperacyjnego. Zaawansowany układ hamowania rekuperacyjnego eCRB wykorzystuje akumulator zdolny do absorbowania mocy do 0,5 MW oraz cztery silniki pozwalające odzyskiwać energię przy opóźnieniach do 0,5 g, czyli podczas niemal całego codziennego hamowania drogowego. Rozwiązanie to zwiększa udział odzyskiwania energii o 50% względem wcześniejszych hybryd Ferrari oraz umożliwia indywidualny rozdział siły hamowania pomiędzy wszystkie cztery koła, co przekłada się na wzrost zasięgu o 20% na drogach górskich i o 5% podczas jazdy autostradą.



Wspomniana wcześniej architektura SSC X wykorzystuje system estymacji FIVE wywodzący się z modelu F80, oparty na koncepcji cyfrowego bliźniaka do szacowania parametrów niedostępnych w bezpośrednim pomiarze. W porównaniu z rozwiązaniem zastosowanym w ostatnim najnowszym supersamochodzie Ferrari, Ferrari Luce wprowadza estymację nachylenia nawierzchni w dwóch osiach. Wyższa rozdzielczość czujników wirników silników umożliwia z kolei dokładniejsze określanie poślizgu kół i jeszcze bardziej precyzyjne działanie układów sterowania. Model standardowo oferuje kompletny zestaw systemów ADAS skalibrowanych pod kątem płynnych i progresywnych interwencji zgodnych z filozofią prowadzenia Ferrari, obejmujący m.in. systemy ACC, AEB z rozpoznawaniem rowerzystów, LDW, LKA, BSD, RCTA, Surround View 3D, jak również Driver Attention umożliwiający monitorowanie uwagi kierowcy i Traffic Sign Recognition do rozpoznawania znaków drogowych. Integracja z napędem elektrycznym umożliwia zastosowanie funkcji takich jak Smart Overbrake, wykorzystującej przedni radar do modulowania hamowania rekuperacyjnego po zdjęciu nogi z pedału przyspieszenia oraz gdy jest to możliwe, wytracania prędkości bez użycia hydraulicznych hamulców.



Ferrari Luce debiutuje również z systemem Torque Shift Engagement, wprowadzającym nową filozofię zarządzania momentem obrotowym. Rozwiązanie oferuje pięć poziomów mocy wybieranych za pomocą prawej łopatki przy kierownicy oraz pięć poziomów hamowania silnikiem sterowanych lewą łopatką, zapewniając płynną interakcję pomiędzy fazą wytracania prędkości a przyspieszaniem. System nie imituje klasycznej zmiany biegów, a raczej tworzy własny język przekazywania momentu obrotowego, przekształcając typową charakterystykę napędu elektrycznego w progresywną reakcję kontrolowaną przez kierowcę, płynną i spójną w szerokim zakresie prędkości. Możliwość regulacji poziomu hamowania silnikiem i maksymalnej mocy dodaje aktywny element zarządzania trajektorią jazdy. Przy wejściu w zakręt kierowca może określić poziom ujemnego momentu obrotowego, a przy wyjściu dostosować sposób oddawania mocy do dostępnej przyczepności i promienia zakrętu. Takie połączenie zapewnia płynną, naturalną i intuicyjną interakcję pomiędzy kierowcą a samochodem w każdej sytuacji na drodze. System Launch Control maksymalizuje przyspieszenie, wykorzystując dodatkowy wzrost momentu obrotowego we wszystkich czterech silnikach oraz dodatkowe 40 kW energii z akumulatora, osiągając maksymalną moc 765 kW. Dzięki temu Ferrari Luce przyspiesza od 0 do 100 km/h w 2.5 sekundy i od 0 do 200 km/h w 6.8 sekundy. Interfejs obejmuje specjalny samouczek wyświetlany na ekranie zespołu wskaźników, dzięki któremu kultowa procedura startowa Launch Control marki staje się jeszcze bardziej angażująca i intuicyjna.



PODWOZIE

Opony Ferrari Luce opracowano z myślą o ograniczeniu oporów toczenia o 15% bez kompromisów w zakresie przyczepności na suchej i mokrej nawierzchni. Dzięki bardziej stabilnemu rozkładowi obciążeń działających na opony inżynierowie Ferrari mogli wyznaczyć nowe standardy osiągów, łącząc efektywność i przyczepność bez wpływu na charakter prowadzenia. We współpracy z firmami Pirelli, Michelin i Bridgestone opracowano pełną gamę ogumienia obejmującą dwa typy opon do jazdy w suchych warunkach, dwa warianty zimowe oraz jeden zestaw run-flat, zoptymalizowane pod kątem elektrycznego napędu AWD i strategii torque vectoring. Rozwiązanie to poprawia zasięg, stabilność i naturalne wyczucie samochodu, zapewniając kierowcy płynną i czytelną informację zwrotną.



Półwirtualne przednie zawieszenie wykorzystuje dzielony dolny wahacz umożliwiający umieszczenie wirtualnej osi skrętu bardzo blisko środka koła. Pozwala to ograniczyć wpływ nierówności nawierzchni i nagłych zmian momentu obrotowego na układ kierowniczy, poprawiając stabilność podczas hamowania i kontakt opon z nawierzchnią. Zastosowane przełożenie układu kierowniczego jest o 13% szybsze względem wcześniejszych rozwiązań, aby lepiej dopasować zwinność samochodu do bardziej progresywnej reakcji podczas wchodzenia w zakręt. Połączenie półwirtualnego układu kierowniczego z przekładnią kierowniczą wzmacnia charakter przedniej osi, oferując bardziej naturalne reakcje, lepszą informację zwrotną i skuteczniejsze tłumienie nierówności nawierzchni, zgodnie z charakterem i poziomem komfortu charakterystycznym dla Ferrari Luce.



Aktywne amortyzatory stanowią rozwinięcie rozwiązań zastosowanych wcześniej w Ferrari Purosangue i F80, dodatkowo udoskonalone dzięki większej swobodzie projektowej wynikającej z architektury elektrycznej i niższego środka ciężkości. Kluczową innowacją jest zastosowanie śruby kulowej wewnątrz amortyzatora. Zwiększenie jej skoku o 20% poprawia pochłanianie pionowych uderzeń i ogranicza siły bezwładności przenoszone na nadwozie podczas pracy zawieszenia. Amortyzatory są również o 2 kg lżejsze niż w poprzednich rozwiązaniach i wyposażone w termoparę monitorującą temperaturę oleju, co pozwala ujednolicić reakcję układu podczas rozruchu w niskich temperaturach.

Rozbudowany system hamowania rekuperacyjnego umożliwił zoptymalizowanie układu hamulcowego i ograniczenie jego masy o około 3 kg względem porównywalnych samochodów z silnikiem spalinowym. Przednie tarcze hamulcowe 390 × 34 mm otrzymały nową powierzchnię cierną, a tylne tarcze 372 × 34 mm współpracują z nowo zaprojektowanymi zaciskami wykonanymi z aluminium pochodzącego z recyklingu. Obręcze kół mają rozmiar 23 × 9.5J z przodu oraz 24 × 11J z tyłu. Pomimo większych wymiarów względem pozostałych modeli gamy Ferrari udało się ograniczyć ich masę średnio o 6 kg w najlżejszych konfiguracjach.



Elementy strukturalne wykonano z aluminium pochodzącego z recyklingu. Ich zaawansowana konstrukcja pozwoliła znacząco ograniczyć masę i poprawić parametry użytkowe względem wcześniejszych rozwiązań. Przykładem jest zastosowanie piasty koła trzeciej generacji montowanej śrubowo i wyposażonej w uszczelnienia o niskim współczynniku tarcia, co pozwoliło zmniejszyć opory toczenia o 50% i zwiększyć zasięg samochodu o około 9 km.



DŹWIĘK

Opracowanie brzmienia pierwszego elektrycznego Ferrari było jednym z najbardziej fascynujących i złożonych wyzwań w najnowszej historii marki. Proces trwający pięć lat i obejmujący 40000 km dedykowanych testów na torze doprowadził do opracowania rewolucyjnego podejścia pozwalającego osiągnąć harmonijne połączenie brzmienia układu napędowego z niespotykanym wcześniej poziomem komfortu akustycznego i ograniczenia drgań. Dźwięk napędu rejestrowany jest przez specjalny sensor wzmacniający naturalne brzmienie przenoszone przez strukturę osi napędowych i przekazujący je do kabiny w sposób przypominający działanie wzmacniacza gitary elektrycznej. Architektura elektryczna została wykorzystana również do maksymalizacji komfortu akustycznego poprzez szereg innowacyjnie zintegrowanych rozwiązań ograniczających hałas i drgania. Filozofia dźwięku Ferrari Luce opiera się na jasnym założeniu. W elektrycznym Ferrari brzmienie ma sens tylko wtedy, gdy pozostaje autentyczne i funkcjonalne, zakorzenione w mechanice samochodu i podporządkowane emocjom z jazdy, a nie sztucznie wygenerowane. Z tego powodu brzmienie samochodu nie jest generowane syntetycznie, lecz pozyskiwane bezpośrednio u źródła. Dźwięk wytwarzany przez elektryczne osie napędowe i przenoszony przez metal w postaci drgań jest rejestrowany w czasie rzeczywistym przez precyzyjny akcelerometr umieszczony w obudowie tylnej osi. Sensor przenosi do kabiny naturalną teksturę dźwięku tworzoną przez obracające się elementy, przekładnie i maszyny elektryczne, zapewniając niezależny sygnał dla lewej i prawej strony oraz natychmiastową reakcję na interakcje pomiędzy kierowcą, drogą i układem napędowym. Sygnał przetwarzany jest przez opracowany i opatentowany przez Ferrari system filtracji i korekcji dźwięku, który w sposób ciągły i w czasie rzeczywistym wzmacnia najbardziej pożądane składowe brzmienia oraz tłumi te mniej pożądane. Rezultatem jest żywe brzmienie pełne nieustannie zmieniających się subtelnych niuansów wynikających z analogowej natury źródła, których nie da się odtworzyć za pomocą syntetycznie generowanego dźwięku. Ta autentyczność pozwala zachować zgodność z DNA Ferrari, podkreślając naturalną barwę elektrycznej osi napędowej harmoniczną kompozycją dźwięku rozpoznawalną i wyrazistą, a jednocześnie pozostającą bliską charakterowi silnika spalinowego. Brzmienie pozostaje zakorzenione w fizyce obracających się mechanizmów i zachowuje ciągłą strukturę harmoniczną przywodzącą na myśl muzyczne doznania. Jego charakter ewoluuje wraz ze wzrostem prędkości pojazdu, przechodząc przez kolejne fazy i oferując bogactwo mikroharmonicznych detali, dzięki którym odbiór dźwięku pozostaje świeży i z czasem ujawnia nowe niuanse.



Zgodnie z tą funkcjonalną filozofią wzmacnianie dźwięku aktywowane jest w trybie „Perfo” systemu e-Manettino, gdy ekspresja akustyczna ma wzmacniać dialog pomiędzy kierowcą a samochodem. W ten sposób powstaje naturalny język komunikacji, podobnie jak w samochodach z silnikiem spalinowym, pozwalający kierowcy odbierać informacje zwrotne od pojazdu i precyzyjnie kontrolować każdą reakcję. Wraz z pozostałymi zmysłami słuch odbiera te sygnały w sposób naturalny, natychmiastowy i nienachalny, wzmacniając doświadczenie z jazdy. Kluczowe znaczenie ma również dwuwarstwowa architektura dźwięku. Pierwsza warstwa odpowiada za podstawową strukturę brzmienia i wzmacniana jest także na zewnątrz pojazdu, tworząc naturalną falę akustyczną rozdzielaną pomiędzy przednią i tylną oś proporcjonalnie do przekazywanego momentu obrotowego. Druga warstwa wzmacniana jest we wnętrzu kabiny, dodając wysoką rozdzielczość detali i subtelne niuanse dopracowujące charakter brzmienia. Efektem jest nie tylko wyjątkowa jakość dźwięku w kabinie, ale również brzmienie rozpoznawalne z zewnątrz podczas zbliżania się i przejazdu, tworząc autentyczną sygnaturę akustyczną zgodną z filozofią Ferrari traktującą dźwięk jako integralny element doświadczenia z jazdy. Ferrari Luce potrafi płynnie przechodzić od maksymalnej ekspresji dźwięku do niemal absolutnej ciszy w trybie „Range” systemu e-Manettino, oferując jednocześnie nowy wymiar sportowej jazdy w trybie „Tour”. W tym trybie samochód zapewnia bardziej wyważoną charakterystykę osiągów przy ograniczonym brzmieniu, pozwalając kierowcy korzystać z Torque Shift Management za pomocą łopatek przy kierownicy przy zachowaniu wysokiego poziomu komfortu akustycznego we wnętrzu.



NVH

Dużą uwagę poświęcono poprawie komfortu akustycznego i ograniczeniu drgań, ponieważ architektura elektryczna pozbawiona jest naturalnych źródeł hałasu obecnych w samochodach z silnikiem spalinowym, które zwykle maskują część dźwięków i wibracji. Dzięki temu Ferrari Luce może oferować najwyższy poziom komfortu w historii marki bez kompromisów w zakresie charakterystycznych dla Ferrari parametrów prowadzenia. Nowa platforma elektryczna umożliwiła optymalizację rozkładu masy i sztywności konstrukcji w celu maksymalizacji komfortu jazdy oraz pełniejszego wykorzystania możliwości aktywnego zawieszenia i systemów sterowania. W celu odizolowania nadwozia od drgań pochodzących od nawierzchni i układu napędowego zoptymalizowano punkty mocowania oraz charakterystykę tulei, zaprojektowanych tak, aby podczas sportowej jazdy znacząco zwiększały swoją sztywność pod obciążeniem.



Zaawansowane modelowanie konstrukcji pozwoliło zoptymalizować współpracę nadwozia, ramy pomocniczej i akumulatora umieszczonego w podłodze, który pełni również funkcję wysoko sztywnego elementu tłumiącego. Kolejnym wyróżniającym rozwiązaniem jest precyzyjnie dostrojony tłumik masowy zintegrowany z kolumną kierowniczą i kierownicą, który znacząco ogranicza drgania odczuwalne przez dłonie podczas jazdy po nierównej nawierzchni.

Aby ograniczyć hałas generowany przez elektryczne osie napędowe, Ferrari opracowało prototypowy system mocowania wykorzystujący dwustopniową filtrację drgań strukturalnych. Z tyłu dwustopniowa filtracja realizowana jest poprzez połączenie osi napędowej z elastyczną ramą pomocniczą za pomocą tulei. Z przodu natomiast oś połączono ze specjalnymi elementami pośrednimi przy użyciu tulei wysokoczęstotliwościowych, które następnie mocowane są do nadwozia za pośrednictwem tulei niskoczęstotliwościowych. Konstrukcja prototypowego układu oraz rozmieszczenie punktów mocowania są efektem optymalizacji ścieżek przenoszenia drgań opracowanej specjalnie dla Ferrari Luce metodologii, łączącej badania psychoakustyczne oraz analizę TPA (Transfer Path Analysis) zarówno na etapie obliczeń, jak i testów eksperymentalnych. Poziom hałasu ograniczono dodatkowo dzięki rozwiązaniom eliminującym źródła zakłóceń elektromagnetycznych. Wprowadzanie harmonicznych prądów generuje w stojanie siły pozostające w przeciwfazie do tych powstających podczas współpracy wirnika silnika elektrycznego z układem napędowym przy przekazywaniu momentu obrotowego, co pozwala selektywnie eliminować składowe odpowiedzialne za hałas bez wpływu na moment obrotowy i sprawność układu.



Ograniczenie hałasu generowanego przez przepływ powietrza wokół samochodu wymagało wyjątkowo ścisłej współpracy z działem aerodynamiki. Rozległe powierzchnie przeszklone wymagały opracowania specjalnej konstrukcji szkła, zoptymalizowanej w każdej strefie pod kątem redukcji hałasu aerodynamicznego. Nowa platforma z akumulatorem umieszczonym pod podłogą umożliwiła również optymalizację rozmieszczenia materiałów wygłuszających oraz zastosowanie precyzyjnie dobranych rozwiązań uszczelniających. Efektem jest poziom komfortu akustycznego plasujący Ferrari Luce w ścisłej czołówce segmentu.



UKŁAD NAPĘDOWY

Układ napędowy Ferrari Luce został stworzony z myślą o połączeniu osiągów, efektywności energetycznej i pełnej kontroli, wykorzystując doświadczenie oraz procesy rozwijane przez Ferrari przez lata pracy nad jednostkami napędowymi do pojazdów wyczynowych. Silniki elektryczne są projektowane, testowane i montowane w Maranello, aby zachować pełną kontrolę nad jakością i procesem produkcji, zgodnie z tradycją Ferrari.



SILNIKI ELEKTRYCZNE

Ferrari postawiło na synchroniczne silniki z magnesami trwałymi o przepływie promieniowym, wywodzące się z technologii zastosowanej w modelu F80 i rozwijanej dzięki doświadczeniom zdobytym w Formule 1 i WEC. Rozwiązania tego typu były dotychczas stosowane głównie w prototypach i produkcji niskoseryjnej. Ferrari zdołało jednak dostosować je do produkcji na większą skalę bez kompromisów w zakresie jakości i precyzji wykonania. Rozwój układu napędowego wymagał ponad 120 000 godzin prac badawczo-rozwojowych, testów ponad 250 silników oraz doprowadził do opracowania 9 patentów. Architektura pracuje przy napięciu do 800 V. Tylne silniki generują 310 kW i 355 Nm, natomiast przednie 105 kW i 140 Nm, a gęstość mocy dla każdej osi osiąga 4,80 kW/kg. Układ z czterema silnikami (po dwa na każdej osi) opracowano nie tylko z myślą o zwiększeniu mocy całkowitej, lecz przede wszystkim w celu znaczącego podniesienia poziomu kontroli momentu obrotowego. W trybie Launch Control tylna oś może przenosić na nawierzchnię nawet 7750 Nm momentu obrotowego dzięki 355 Nm generowanym przez każdy tylny silnik i zwielokrotnionym przez przełożenie redukcyjne osi. Wartość ta odnosi się do momentu obrotowego na osi po redukcji i bezpośrednio odzwierciedla zdolność układu do generowania siły napędowej, podczas gdy rzeczywisty moment przenoszony na nawierzchnię zależy od dynamicznego promienia opony i poziomu przyczepności.



W przypadku elektrycznych samochodów o wysokich osiągach niezwykle istotne jest rozróżnienie pomiędzy momentem obrotowym silników, momentem systemowym i momentem obrotowym przekazywanym na koła. Konfiguracja z dwoma silnikami na każdej osi umożliwia także zastosowanie zaawansowanego mechanizmu torque vectoring z niezależnym sterowaniem momentem obrotowym prawego i lewego koła, zwiększając naturalność reakcji, precyzję prowadzenia i kontrolę na zakrętach. Efektywność energetyczna i zarządzanie temperaturą stanowiły jedne z najważniejszych założeń projektu. Zastosowanie stojanów z uzwojeniami o skoncentrowanych biegunach ograniczyło gabaryty układu, laminacje o grubości 0.2 mm poprawiły sprawność przy wysokich prędkościach, a przewody typu Litz opracowane na bazie doświadczeń z Formuły 1 oraz impregnacja próżniowa żywicą o wysokiej przewodności cieplnej pozwoliły ograniczyć straty energii, usprawnić odprowadzanie ciepła i zwiększyć trwałość konstrukcji.



Wirnik wykorzystuje magnesy montowane powierzchniowo w konfiguracji Halbacha (rozwiązaniu koncentrującym strumień magnetyczny wyłącznie w kierunku stojana w celu zwiększenia gęstości momentu obrotowego) oraz kilka tulei z włókna węglowego o grubości 1,6 mm, przeciwdziałających siłom odśrodkowym przy wysokich prędkościach bez zwiększania masy układu. Segmentacja i odciążenie wydrążonego w centralnej części wirnika pozwoliły ograniczyć masę, bezwładność i siły odśrodkowe, umożliwiając osiąganie 30 000 obr./min z przodu i 25500 obr./min z tyłu, a także maksymalnego przyspieszenia kątowego na poziomie 45000 obr./min/s, czyli rozpędzania od zera do maksymalnych obrotów w czasie krótszym niż sekunda. Tak wysoka prędkość obrotowa ma kluczowe znaczenie dla maksymalizacji momentu obrotowego przekazywanego na koła oraz utrzymania możliwie kompaktowych wymiarów całego układu.



AKUMULATOR

Pakiet akumulatorów został w całości zaprojektowany, zwalidowany i wyprodukowany w Maranello. Jego integracja z podłogą samochodu pomaga obniżyć środek ciężkości pojazdu. Akumulator składa się z 210 ogniw połączonych szeregowo i oferuje pojemność brutto 122 kWh przy architekturze 800 V. Maksymalna moc rozładowania wynosi 830 kW, a szybkie ładowanie o mocy do 350 kW pozwala uzupełnić 70 kWh energii w zaledwie 20 minut. Ogniwa, opracowane wspólnie z firmą SK on, mają konstrukcję typu pouch i pojemność 159 Ah. Wykorzystują anodę grafitową, wysokoniklową katodę niklowo-manganowo-kobaltową i ciekły elektrolit. Technologia ta zapewnia gęstość energii przekraczającą 740 Wh/l oraz energię właściwą na poziomie 305 Wh/kg. W konfiguracji opracowanej wspólnie z Ferrari ogniwa mogą dostarczać prąd rozładowania o natężeniu do 1200 A. Każdy moduł akumulatora składa się z 14 ogniw, z których każda para współpracuje z aluminiowym radiatorem odpowiedzialnym za odprowadzanie ciepła. Pomiędzy mini-modułami zastosowano warstwę izolacyjną rozkładającą siły nacisku i tworzącą barierę termiczną.



Ogniwa są ściskane pomiędzy dwiema bocznymi płytami aluminiowymi, natomiast strukturę modułu tworzą górna i dolna aluminiowa osłona połączona z bokami za pomocą spawania laserowego. Dwie boczne osłony chronią system CSC (Cell Supervisor Controller) oraz połączenia ogniw. Wykonano je z aluminium i kompozytu SMC, a od wewnątrz zabezpieczono warstwami izolacji termicznej i elektrycznej. W pakiecie znajduje się 15 modułów, z czego 13 umieszczono w podłodze, a 2 pod tylnymi siedzeniami. Za chłodzenie odpowiada sieć połączeń hydraulicznych oraz trzy płyty chłodzące: dwie zamocowane do podłogi obudowy i jedna mniejsza umieszczona na drugim poziomie w celu chłodzenia górnych modułów. Płyty chłodzące wyposażono w rozbudowaną sieć wewnętrznych kanałów obsługujących jednocześnie obieg zasilania i powrotu czynnika chłodzącego, co pozwala utrzymać maksymalnie równomierny rozkład temperatury. Rozwiązanie to ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia starzenia się ogniw i utrzymania stałej wydajności układu. Układ chłodzenia akumulatora został również zoptymalizowany pod kątem współpracy z głównym systemem chłodzenia samochodu.



Umieszczony za drugim poziomem modułów e-Box mieści elektronikę mocy, obejmującą m.in. system BMS (Battery Monitoring System), bezpieczniki, przekaźniki oraz różnego rodzaju czujniki, w tym czujniki prądu i gazu. e-Box odpowiada za zarządzanie przepływem energii i komunikację za pośrednictwem magistrali CAN. Dodatkowo główny bezpiecznik jest w stanie odciąć przepływ prądu w ciągu zaledwie trzech milisekund w przypadku zwarcia przekraczającego 2000 A. Obudowa akumulatora integruje wszystkie podsystemy i składa się z dwóch aluminiowych paneli tworzących podłogę oraz odlewów i aluminiowych elementów tworzących boczną strukturę nośną. Całość montowana jest bez spawania, przy użyciu mechanicznych elementów mocujących oraz materiałów klejących, które wspólnie z pokrywą zapewniają zarówno odpowiednią sztywność konstrukcyjną, jak i szczelność układu. Dwadzieścia centralnych punktów mocowania łączy moduły z obudową, a po integracji z nadwoziem dolna część konstrukcji aktywnie zwiększa sztywność całego pojazdu.

Akumulator wpisuje się w filozofię pełnej integracji Ferrari. Sześć rzędów modułów zamocowanych do podłogi dodatkowo usztywnia konstrukcję dzięki płytom kompresyjnym modułów. Rozwiązanie to pozwoliło osiągnąć gęstość energii bliską 280 Wh/l oraz gęstość mocy około 1,9 kW/l, plasując cały układ akumulatora i podwozia w światowej czołówce segmentu.



FALOWNIK I SYSTEM ŁADOWANIA

Przedni falownik przekształca prąd stały wysokiego napięcia w prąd przemienny zasilający silniki elektryczne zarówno podczas dostarczania mocy, jak i w odwrotnym kierunku podczas rekuperacji. Zintegrowany z osią układ generuje do 300 kW mocy i waży zaledwie 9 kg. Tylny falownik steruje natomiast dwoma tylnymi silnikami, osiąga moc do 600 kW i waży 15 kg. System obejmuje również rezonansowy konwerter DC/DC przekształcający napięcie z 800 V do 48 V na potrzeby aktywnego zawieszenia. Technologia rezonansowa pozwala błyskawicznie dostarczać wymagany prąd przy sprawności przekraczającej 98%, co po raz pierwszy w historii Ferrari pozwoliło wyeliminować konieczność stosowania akumulatora 48 V oraz ograniczyć masę i złożoność całego układu.



Ferrari Power Pack (FPP) to wyjątkowo kompaktowy zintegrowany moduł mocy wyposażony w sześć modułów SiC, sterowniki bramek oraz układ chłodzenia. W celu zapewnienia maksymalnej wydajności ładowania niezależnie od rodzaju infrastruktury Ferrari opracowało wysokonapięciowy wzmacniacz DC/DC zwiększający napięcie dostarczane przez stację ładowania, co pozwala osiągać moc ładowania do 150 kW nawet przy ładowarkach 400 V. Układ pracuje z częstotliwością przełączania przekraczającą 1 MHz, waży zaledwie 8 kg i został zaprojektowany z myślą o osiągnięciu możliwie najwyższej gęstości mocy bez kompromisów w zakresie wydajności ładowania. Moduł Combo integruje elektronikę odpowiedzialną za przekształcanie prądu przemiennego ze stacji ładowania w prąd stały umożliwiający ładowanie wysokonapięciowego akumulatora z mocą do 22 kW w trybie AC. Układ obejmuje również konwerter DC/DC odpowiedzialny za ładowanie i podtrzymywanie akumulatora pomocniczego 12 V

BODY IN WHITE



NADWOZIE I PODWOZIE

Ferrari Luce wykorzystuje całkowicie nową konstrukcję opracowaną na dedykowanej platformie i projektowaną równolegle z pakietem akumulatorów, aby zoptymalizować masę, osiągi dynamiczne i wytrzymałość konstrukcji, a jednocześnie ograniczyć emisję CO₂e w procesie produkcji dzięki szerokiemu zastosowaniu aluminium pochodzącego z recyklingu. Nadwozie, podwozie i akumulator tworzą tym samym integralne elementy jednego systemu zaprojektowanego z myślą o maksymalizacji osiągów mechanicznych i efektywności energetycznej. Podwozie składa się z pustych w środku odlewów, profili wyciskanych oraz aluminiowych paneli. Konstrukcja jest w pełni zintegrowana z akumulatorem, a wyjątkowa dbałość o każdy detal projektu znajduje odzwierciedlenie w niezwykle precyzyjnie opracowanej geometrii i przebiegu ścieżek przenoszenia obciążeń. W nadwoziu zastosowano wyłącznie wysokowytrzymałe profile i panele aluminiowe, całkowicie eliminując stal w celu ograniczenia masy bez kompromisów w zakresie bezpieczeństwa. Konstrukcję wyróżniają cienkościenne puste odlewy z wewnętrznymi rdzeniami, poprawiające ciągłość przenoszenia obciążeń i jakość montażu dzięki większej integracji funkcjonalnej, ograniczeniu liczby komponentów oraz zmniejszeniu liczby spawów, co przekłada się na większą wytrzymałość i łatwiejszą produkcję seryjną. Na poziomie architektury konstrukcja maksymalizuje przestronność wnętrza dzięki eliminacji centralnego tunelu oraz integracji akumulatora pod podłogą i tylnymi siedzeniami. Wyjątkowo kompaktowa przednia część nadwozia została zaprojektowana tak, aby zapewnić odpowiednie pochłanianie energii w razie zderzenia oraz maksymalną ochronę pasażerów.



Ferrari Luce jest pierwszym modelem w gamie wyposażonym w elastycznie mocowaną tylną ramę pomocniczą, która maksymalizuje komfort akustyczny przy zachowaniu niezmienionych parametrów jazdy. Wykonany z aluminium pochodzącego z recyklingu pusty monoblokowy odlew jest największym jednoczęściowym elementem tego typu w historii Ferrari. Pomimo wysokiego stopnia integracji konstrukcja pozwala na niezależny demontaż przedniej osi, akumulatora i tylnej osi. Jednym z kluczowych założeń było zastosowanie licznych centralnych i obwodowych punktów mocowania akumulatora do nadwozia, rozmieszczonych zgodnie z głównymi ścieżkami przenoszenia obciążeń, co pozwoliło zoptymalizować cały układ przy jednoczesnym ograniczeniu masy i złożoności konstrukcji. Nowa konstrukcja oferuje o 25% większą sztywność na zginanie i o 35% większą sztywność skrętną względem wcześniejszych rozwiązań. Sam pakiet akumulatora odpowiada za 20% sztywności na zginanie oraz 40% sztywności skrętnej całego podwozia, potwierdzając jego aktywną rolę strukturalną. Tak ścisła integracja sprawia, że połączenie struktury BIW i pakietu akumulatora jest o 10% lżejsze od średniej wśród czołowych konstrukcji w tym segmencie. Z kolei zastosowanie stopów aluminium pochodzących z recyklingu pozwala ograniczyć emisję CO₂e podczas produkcji podwozia i nadwozia bez kompromisów w zakresie osiągów.



ŁĄCZNOŚĆ

Ferrari Luce wprowadza całkowicie nowy ekosystem usług łączności, opracowany z myślą o potrzebach tak rewolucyjnego modelu marki i zapewniający jeszcze płynniejsze połączenie pomiędzy samochodem a światem cyfrowym. Obok usług dostępnych w aplikacji MyFerrari, odświeżonej o nowy interfejs i dodatkowe funkcjonalności, nowością jest również aplikacja MyFerrari Luce. Dedykowana aplikacja* pozwala klientom zdalnie zarządzać wybranymi funkcjami pojazdu i przygotować samochód do optymalnej pracy, stanowiąc naturalne rozszerzenie doświadczenia pokładowego i prawdziwy „czwarty ekran” Ferrari Luce. Obie aplikacje zostały w pełni zintegrowane i połączone systemem wzajemnych skrótów, oferując uproszczony dostęp dzięki logowaniu typu single sign-on. Za nawigację odpowiadają Google Maps i Apple Maps z obsługą funkcji EV Navigation, zoptymalizowane specjalnie dla Ferrari Luce. System wykorzystuje dane pojazdu dostępne w czasie rzeczywistym, w tym stan akumulatora oraz algorytmy ładowania i rozładowania, aby precyzyjniej planować trasy zgodnie z warunkami jazdy i automatycznie uwzględniać postoje na ładowanie w razie potrzeby. Pakiet usług obejmuje również* funkcje monitorowania i bezpieczeństwa, takie jak kontrola poziomu naładowania i zamknięcia pojazdu, lokalizacja samochodu, alerty, raporty z podróży oraz specjalne tryby zarządzania pojazdem podczas korzystania z niego przez inne osoby. Dostępne są również funkcje zdalne, w tym blokowanie i odblokowywanie pojazdu, przygotowanie samochodu przed jazdą oraz monitorowanie i zarządzanie ładowaniem.



7-LETNI PROGRAM SERWISOWY

Niezrównane standardy jakości oraz wyjątkowa troska o klienta stanowią fundament siedmioletniego programu rozszerzonej obsługi serwisowej Ferrari, dostępnego również dla modelu Ferrari Luce. Program obejmuje całą gamę Ferrari i pokrywa wszystkie rutynowe czynności serwisowe przez pierwsze siedem lat eksploatacji samochodu. Plan regularnej obsługi serwisowej to ekskluzywna usługa zapewniająca klientom pewność utrzymania najwyższych standardów osiągów i bezpieczeństwa przez cały okres użytkowania samochodu. Program dostępny jest także dla osób nabywających Ferrari jako pojazd używany. Najważniejsze zalety programu Genuine Maintenance obejmują przeglądy wykonywane co 20 000 km lub raz w roku bez limitu przebiegu, stosowanie oryginalnych części zamiennych oraz szczegółowe kontrole przeprowadzane z wykorzystaniem nowoczesnych systemów diagnostycznych przez specjalistów szkolonych bezpośrednio w Ferrari Training Centre w Maranello. Usługa dostępna jest na wszystkich rynkach i obejmuje całą oficjalną sieć dealerów Ferrari.



Program Genuine Maintenance stanowi rozszerzenie szerokiego pakietu usług posprzedażowych Ferrari, stworzonych z myślą o klientach oczekujących utrzymania osiągów i jakości charakterystycznych dla samochodów z Maranello przez cały okres eksploatacji.































źródło: Info Prasowe - Ferrari