FiR Audio Frontier – flagowa seria słuchawek dokanałowych

Fir Audio to amerykańska marka założona w 2018 roku przez dwóch ukraińskich braci, Bogdana i Alexa Belonozhko oraz ich przyjaciela Daniela Lifflandera. Ta trójka posiada ponad 20 lat doświadczenia bo wcześniej byli współzałożycielami marki 64Audio na czele z Bogdanem, który był tam głównym projektantem i inżynierem. Marka Fir Audio mimo, że mniej znana w Europie, to za Oceanem radzi sobie dość śmiało. Nie sposób wymienić tutaj wszystkich uznanych producentów czy muzyków, którzy wykorzystują słuchawki FiR Audio w pracy w studio czy podczas tourne. Postaci takie jak Lionel Richie, Kanye West, Billie Eilish, Maroon 5, Toni Braxton czy ostatnio Stevie Wonder mówią same za siebie.







Najwyższa linia marki FiR Audio składa się z trzech modeli: Xenon-6, Krypton-5 oraz Neon-4. To niezwykle zaawansowane konstrukcje, które posiadają autorskie technologie FiR Audio takie, jak przetwornik basowy wykorzystujący przewodnictwo kostne „Kinetic Bass”, czy system „Atom Venting”, który wyrównuje ciśnienie w kanale dousznym. Te monitory dokanałowe są idealnym przykładem nie tylko na przemyślane zastosowanie najnowszych technologii, ale też oferują niezrównane i referencyjne, a przy tym niemęczące oraz muzykalne brzmienie. FiR Audio Frontier to także najwyższa jakość wykonania i dbałość o każdy detal, co przedkłada się na niezwykłą wygodę użytkowania i trwałość.



FiR Audio Xenon 6

To najwyższy model z serii Frontier będący kulminacją wiedzy i możliwości amerykańskiej marki. Jest on szczególnie ceniony przez profesjonalistów, czyli wszędzie tam, gdzie nie ma mowy o kompromisach. Jednocześnie dzięki brzmieniu pozbawionym zniekształceń to także świetna propozycja dla najbardziej wymagających audiofilów.



Zaawansowana, wieloprzetwornikowa konstrukcja z systemem „Kinetic Bass”

Xenon 6 to słuchawki dokanałowe posiadające sześć perfekcyjnie współpracujących ze sobą przetworników. I jest to kombinacja rzadko spotykana, a zarazem unikalna dla FiR Audio, ponieważ za bas odpowiada przetwornik dynamiczny o średnicy 10mm, który przetwarza najniższe tony przy użyciu metody przewodnictwa kostnego. Przetwornik ten perfekcyjnie zgrano z resztą układu, a cały system reprodukcji basu dostał nazwę „Kinetic Bass” i jest unikalny w skali całej branży. Pozostałe części pasma są przetwarzane przez cztery przetworniki armaturowe i jeden elektrostatyczny i promieniują one w klasyczny sposób dousznie.



FiR Audio Xenon-6 – nie tylko bas, ale i elektrostatyczna góra

Warto też zaznaczyć, że pełnopasmowe, pozbawione zniekształceń i o ogromnej skali brzmienie XE-6 to skutek przemyślanego połączenia różnych rodzajów przetworników. Xenon 6 to słuchawki unikalne także dlatego, że - oprócz przewodnictwa kostnego dla niskich tonów – posiadają dedykowany, elektrostatyczny driver dla tonów najwyższych. Dzięki temu ich prezentacja soniczna jest także niezwykle transparentna i potrafi dokładnie przekazać każde zawiłości nagrania.



FiR Audio Xenon 6 dostępne są już w sieci sklepów HiFiPRO i MP3Store, a ich rekomendowana cena detaliczna brutto wynosi 19995 PLN.





FirAudio Krypton-5

To najlepsza wersja brzmienia z wieloprzetwornikowych słuchawek dokanałowych. Oferują one transparentne brzmienie o znakomitych teksturach i niezwykłej czystości. Krypton 5 to, jak sama nazwa wskazuje – konstrukcja posiadają 5 skrupulatnie dobranych przetworników. Oczywiście także i tutaj mamy kinetyczny przetwornik basowy, a do tego cztery przetworniki armaturowe. Dwa z nich obsługują pasmo średnich tonów, jeden przełom środka i góry, a ostatni odpowiedzialny jest za wysokie tony. I współpracuje z autorskim systemem FiR Audio o nazwie Sound Reflector. System ten znacząco poprawia brzmienie wysokich tonów, poprzez skierowanie ich od przetwornika do słuchacza poprzez odbicie. Sam przetwornik wysokotonowy jest zaś zlokalizowany bezpośrednio

w tubce prowadzącej do ucha, czyli w najlepszym możliwym miejscu.



FiR Audio Krypton 5 dostępne są już w sieci sklepów HiFiPRO i MP3Store, a ich sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 15495 PLN.





FiR Audio Neon-4

Te słuchawki dedykowane są wszystkim, którzy oczekują gładkiego i nieco kremowego brzmienia. A jednocześnie oczekują znakomitej rozdzielczości oraz świetnego wglądu w nagranie. To zaawansowana, czteroprzetwornikowa konstrukcja, która oczywiście korzysta z systemu „Kinetic Bass” dla zapewnienia niezrównanej jakości niskich tonów. Oprócz 10mm przetwornika dynamicznego mamy tutaj 3 armaturowe drivery. Jeden obsługuje środek pasma, jeden wyższy środek, a za wysokie tony odpowiedzialny jest przetwornik korzystający – podobnie, jak w pozostałych modelach – z systemu Sound Reflector. FiR Audio Neon-4 to słuchawki, które oprócz znakomitej, nasyconej i nieco kremowej barwy zaoferują słuchaczowi tektoniczny bas oraz znakomitą scenę oraz przejrzystość. A do tego są, jak każde słuchawki FiR Audio – dopracowane w każdym calu.



FiR Audio Neon-4 dostępne są już w sieci sklepów HiFiPRO i MP3Store, a ich rekomendowana cena detaliczna brutto wynosi 11995 PLN.





FiR Audio Frontier – zaawansowane autorskie technologie

Wszystkie słuchawki FiR Audio z serii Frontier posiadają opracowane przez amerykańską markę, autorskie technologie takie, jak:

- Kinetic Bass – użycie dedykowanego dynamicznego przetwornika niskotonowego, który korzysta z przewodnictwa kostnego. Zapewnia do odbiór basu w słuchawkach porównywalny do tego z kolumn. Teraz bas możemy nie tylko usłyszeć, ale także i poczuć.

- Atom Venting – specjalny system wyrównywania ciśnienia powstającego w kanale dousznym. Dzięki temu słuchawek FiR Audio można słuchać całymi godzinami bez uczucia zmęczenia.

- Open Acoustics – przetworniki bez rurek przenoszących dźwięk, a zamiast tego promieniujące bezpośrednio do obudowy Sound Reactor. Daje to nieporównywalnie większą i bardziej otwartą scenę, aniżeli w innych słuchawkach dokanałowych.

- Rigid Technologies – technologie, które skupiają się na zapewnieniu jak największej trwałości i długowieczności słuchawek FiR Audio. W skład nich wchodzą chociażby takie rozwiązania, jak Rigid 2 Pin, czyli najbardziej trwały konektor typu 2-pin na rynku.



































