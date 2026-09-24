FiiO AIR AMP — kompletne centrum nowoczesnego systemu stereo

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

FiiO prezentuje AIR AMP, kompaktowy wzmacniacz strumieniowy stworzony dla użytkowników, którzy chcą zbudować nowoczesny system stereo bez ustawiania na półce kilku urządzeń, plątaniny przewodów i skomplikowanej konfiguracji. AIR AMP łączy w jednej obudowie odtwarzacz sieciowy, przetwornik cyfrowo-analogowy oraz wzmacniacz o mocy 120 W na kanał przy 4 Ω. Wystarczy więc podłączyć parę pasywnych kolumn, połączyć urządzenie z domową siecią i można rozpocząć słuchanie. To jednocześnie sposób na wprowadzenie istniejącego systemu stereo w świat współczesnego streamingu – bez konieczności wymiany ulubionych kolumn. Producent określa tę koncepcję bardzo prosto: jedno urządzenie ma zastąpić osobny streamer, DAC i wzmacniacz.







Mały wzmacniacz, duży system

Kompaktowe rozmiary AIR AMP mogą być mylące. Obudowa mierzy około 207 × 188 × 42 mm, a całe urządzenie waży niespełna kilogram. Wewnątrz znalazł się jednak układ wzmacniacza Texas Instruments TPA3255 pracujący w klasie D. Ze standardowym zasilaczem 48 V/5 A, znajdującym się w zestawie, AIR AMP osiąga 2 × 120 W przy 4 Ω oraz 2 × 90 W przy 8 Ω. To moc pozwalająca współpracować nie tylko z typowymi monitorami podstawkowymi, ale również z wieloma małymi i średniej wielkości kolumnami podłogowymi. Co ciekawe, konstrukcja pozostawia jeszcze spory zapas. Po zastosowaniu opcjonalnego zasilacza 48 V/10 A deklarowana przez producenta maksymalna moc wzrasta nawet do 2 × 235 W przy 4 Ω. Nie chodzi jednak wyłącznie o waty. FiiO zastosowało układ PFFB (Post-Filter Feedback), którego zadaniem jest ograniczenie zniekształceń i wpływu zmiennej impedancji kolumn na charakterystykę wzmacniacza. W praktyce AIR AMP ma dzięki temu zachowywać bardziej przewidywalne i spójne brzmienie z różnymi zestawami głośnikowymi.



Stare kolumny mogą dostać zupełnie nowe życie

To prawdopodobnie jeden z najciekawszych scenariuszy wykorzystania AIR AMP. W wielu domach znajdują się bardzo dobre pasywne kolumny, które powstały na długo przed erą Spotify, serwerów NAS czy sterowania muzyką ze smartfona. Nie ma powodu ich wymieniać tylko dlatego, że zmienił się sposób, w jaki słuchamy muzyki. AIR AMP może stać się pomostem pomiędzy tymi dwoma światami.



Urządzenie obsługuje Roon Ready, AirPlay oraz QPlay, a do domowej sieci może łączyć się przez dwuzakresowe Wi-Fi 2,4/5 GHz lub gigabitowy Ethernet. Biblioteka muzyczna nie musi przy tym znajdować się w chmurze. AIR AMP potrafi odtwarzać muzykę bezpośrednio z NAS-a, pamięci USB lub przenośnego dysku, a wyboru utworów można dokonywać z poziomu aplikacji FiiO Control. W efekcie klasyczna para kolumn może w kilka chwil stać się częścią współczesnego systemu streamingowego.



Siedem sposobów, żeby dostarczyć mu muzykę

AIR AMP nie został jednak zaprojektowany wyłącznie wokół streamingu. Do dyspozycji użytkownika jest siedem sposobów dostarczania sygnału: USB, wejście optyczne, koaksjalne, Bluetooth, RCA, odtwarzanie lokalne oraz streaming. Po stronie wyjść znalazły się terminale głośnikowe, wyjście na aktywny subwoofer oraz wyjście przedwzmacniacza. Dzięki temu AIR AMP może współpracować z komputerem, telewizorem, odtwarzaczem CD, zewnętrznym źródłem analogowym czy smartfonem. Bluetooth 5.2 obsługuje również kodek LDAC, umożliwiając wygodne bezprzewodowe przesyłanie muzyki w wysokiej jakości. To właśnie uniwersalność może być jedną z największych zalet AIR AMP: dzisiaj może napędzać niewielkie kolumny stojące obok komputera, jutro stać się sercem systemu stereo w salonie.



XMOS i ESS – tor cyfrowy bez kompromisu

FiiO nie potraktowało sekcji cyfrowej jako dodatku do wzmacniacza. Za obsługę USB odpowiada 16-rdzeniowy XMOS XU316, współpracujący z osobnym przetwornikiem ESS ES9020Q. USB DAC obsługuje materiał aż do 32 bitów / 768 kHz oraz natywnego DSD512, natomiast odtwarzanie lokalne i sieciowe sięga 32 bitów / 384 kHz i DSD256. W torze wykorzystano ponadto komponenty znanych producentów – między innymi kondensatory WIMA, Nichicon, Rubycon i ELNA. Według FiiO ich dobór oraz optymalizacja układu mają zapewnić czystsze zasilanie, niższe straty oraz lepsze odwzorowanie dynamiki i drobnych informacji zawartych w nagraniu.



To podejście dobrze pokazuje filozofię AIR AMP: funkcjonalność urządzenia typu all-in-one, ale bez rezygnowania z rozwiązań kojarzonych z klasycznym Hi-Fi. Brzmienie nie musi być takie, jakie wymyślił producent FiiO pozostawia użytkownikowi również dużą swobodę w dostrajaniu systemu do własnych kolumn, pomieszczenia i preferencji. Najprostszą opcją jest niezależna regulacja tonów niskich i wysokich w zakresie ±10 dB oraz gotowe ustawienia EQ. Dla bardziej wymagających przygotowano jednak 10-pasmowy parametryczny korektor PEQ oraz AUTO EQ, dostępne zarówno w aplikacji FiiO Control, jak i przez interfejs WWW. Można więc pozostawić urządzenie w ustawieniu neutralnym albo znacznie dokładniej dopasować system – przykładowo skorygować charakterystykę konkretnych kolumn czy stworzyć własne profile dla różnych rodzajów muzyki.



Sterowanie ze smartfona albo… po staremu

Mimo rozbudowanych możliwości sieciowych AIR AMP nie wymusza obsługi wszystkiego za pomocą telefonu. Aplikacja FiiO Control pozwala skonfigurować sieć, wybierać muzykę oraz zmieniać ustawienia brzmienia. W zestawie znajduje się jednak również klasyczny pilot na podczerwień, z którego można regulować głośność, zmieniać wejścia czy przełączać profile EQ bez sięgania po smartfon. Na przednim panelu znalazł się także niewielki 1,1-calowy ekran LCD oraz fizyczne elementy sterujące. To drobiazg, ale dobrze oddaje charakter urządzenia: nowoczesność tam, gdzie rzeczywiście ułatwia życie, i klasyczna obsługa tam, gdzie nadal ma sens.



Mniej urządzeń. Mniej kabli. Więcej muzyki

AIR AMP wpisuje się w coraz wyraźniejszy kierunek rozwoju domowego Hi-Fi. Dobry system stereo nie musi już oznaczać osobnego streamera, DAC-a, przedwzmacniacza i końcówki mocy zajmujących pół szafki. Tutaj wystarczy AIR AMP, para pasywnych kolumn i źródło muzyki. Dla początkującego użytkownika może być to prosty sposób na zbudowanie pierwszego prawdziwego systemu stereo. Dla bardziej doświadczonego – sposób na stworzenie drugiego systemu w gabinecie, sypialni lub przy biurku. A dla właściciela starszych, dobrych kolumn – możliwość wprowadzenia ich w świat streamingu bez wymiany całego toru. I właśnie w tej prostocie FiiO AIR AMP może okazać się najbardziej interesujący.



Cena za FiiO AIR AMP wynosi 1349 PLN z VAT





Najważniejsze cechy FiiO AIR AMP

• wzmacniacz strumieniowy typu all-in-one: streamer + DAC + wzmacniacz

• 2 × 120 W / 4 Ω ze standardowym zasilaczem 48 V/5 A

• możliwość osiągnięcia do 2 × 235 W / 4 Ω z opcjonalnym zasilaczem 48 V/10 A*

• wzmacniacz klasy D TI TPA3255

• układ sprzężenia zwrotnego PFFB

• DAC ESS ES9020Q

• 16-rdzeniowy interfejs USB XMOS XU316

• USB Audio do 32 bit / 768 kHz i DSD512 Native

• Roon Ready, AirPlay i QPlay

• odtwarzanie z NAS, USB i dysków przenośnych

• Bluetooth 5.2 z LDAC

• Wi-Fi 2,4/5 GHz i gigabitowy Ethernet

• 7 sposobów wejścia i 3 rodzaje wyjść

• wyjście dla aktywnego subwoofera i wyjście pre-out

• 10-pasmowy PEQ, AUTO EQ oraz regulacja basu i sopranu ±10 dB

• sterowanie przez FiiO Control, interfejs WWW oraz pilot IR

• wymiary około 207 × 188 × 42 mm

• masa około 930 g

• wersje kolorystyczne: czarna i srebrna



































źródło: Info Prasowe - FiiO