FiiO Disc Echoes of Time – Przenośny odtwarzacz audio

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

FiiO prezentuje FiiO Disc, znany również jako Snowsky Disc – przenośny odtwarzacz audio wysokiej rozdzielczości, który łączy w sobie nostalgię za klasycznymi odtwarzaczami CD z najnowocześniejszymi technologiami. To urządzenie zostało zaprojektowane, aby dostarczyć audiofilskie doznania w kompaktowej i stylowej formie, idealnej dla miłośników muzyki w podróży. FiiO Disc wyróżnia się smukłą obudową ze stopu aluminium, która jest nie tylko elegancka, ale także przyjemna w dotyku dzięki jedwabiście gładkiemu wykończeniu. Centralnym punktem designu jest okrągły ekran dotykowy, który intuicyjnie wyświetla okładki albumów i teksty piosenek, zapewniając nowoczesne wrażenia użytkownika. Całość nawiązuje do kultowych odtwarzaczy z przeszłości, jednocześnie oferując funkcjonalność na miarę XXI wieku.







Bezkompromisowa Jakość Dźwięku

Sercem FiiO Disc są podwójne przetworniki cyfrowo-analogowe (DAC) CS43131, które zapewniają wyjątkową czystość i szczegółowość dźwięku. Dzięki nim, urządzenie jest w stanie dostarczyć moc wyjściową na poziomie 280mW, co pozwala na skuteczne napędzenie szerokiej gamy słuchawek. FiiO Disc obsługuje również dwukierunkowe audio USB oraz łączność Wi-Fi, co otwiera drzwi do świata wysokiej jakości streamingu i elastycznego użytkowania.



Wszechstronność i Wygoda

FiiO Disc został zaprojektowany z myślą o maksymalnej wygodzie użytkowania:

• Podwójne wyjścia słuchawkowe: Urządzenie wyposażono w standardowe wyjście 3.5mm oraz zbalansowane 4.4mm, co pozwala na podłączenie różnorodnych słuchawek i uzyskanie optymalnej jakości dźwięku.

• Obsługa kart micro-SD do 2TB: Ogromna pojemność pamięci pozwala na przechowywanie obszernej biblioteki muzycznej w najwyższej jakości, eliminując potrzebę częstego zmieniania kart.

• Bluetooth LDAC: Dzięki obsłudze kodeka LDAC, FiiO Disc oferuje bezprzewodowe przesyłanie dźwięku w wysokiej rozdzielczości, zapewniając swobodę bez utraty jakości.

• AirPlay i USB sound card: Możliwość strumieniowania muzyki przez AirPlay oraz wykorzystania urządzenia jako zewnętrznej karty dźwiękowej USB zwiększa jego wszechstronność.

• Długi czas pracy na baterii: Wbudowana bateria o pojemności 1450mAh zapewnia do 12 godzin ciągłego odtwarzania, co jest idealne na długie podróże.

• Retro efekty dźwiękowe: FiiO Disc oferuje również szereg “retro efektów dźwiękowych”, które pozwalają na nadanie odtwarzanej muzyce nostalgicznego charakteru.



Dostępność i Cena

FiiO Disc (Snowsky Disc) właśnie wchodzi do sprzedaży w sugerowanej cenie detalicznej 469 PLN z 23% VAT.

































źródło: Info Prasowe - MIP