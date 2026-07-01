FiiO EH13 – Hi-Res i ANC dla każdego

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka FiiO prezentuje model EH13 – nowoczesne bezprzewodowe słuchawki wokółuszne wyposażone w aktywną redukcję hałasu, obsługę kodeka LDAC oraz wyjątkowo długi czas pracy na baterii. Nowy model został zaprojektowany z myślą o użytkownikach poszukujących wysokiej jakości dźwięku zarówno w podróży, jak i podczas codziennego użytkowania. EH13 łączy rozwiązania znane z droższych konstrukcji FiiO z atrakcyjną ceną, oferując funkcje, które jeszcze niedawno były zarezerwowane dla znacznie wyższego segmentu rynku. Sercem FiiO EH13 jest 40-milimetrowy przetwornik dynamiczny wyposażony w kompozytową membranę pokrytą szafirem. Zastosowanie materiału o bardzo wysokiej sztywności pozwoliło ograniczyć zniekształcenia i poprawić reprodukcję detali, szczególnie w zakresie wysokich tonów.







Za bezprzewodową transmisję odpowiada Bluetooth 6.0 z obsługą kodeka LDAC, umożliwiającego przesyłanie sygnału o przepływności do 990 kb/s. EH13 posiada również certyfikaty Hi-Res Audio oraz Hi-Res Audio Wireless, potwierdzające zdolność do reprodukcji dźwięku wysokiej rozdzielczości.



Cisza tam, gdzie jest potrzebna

Model EH13 wyposażono w hybrydowy system aktywnej redukcji szumów (ANC), który pozwala ograniczyć hałas otoczenia nawet o 42 dB. Użytkownik może wybierać spośród kilku poziomów działania ANC, dostosowując słuchawki do warunków panujących w biurze, samolocie czy komunikacji miejskiej. Dodatkowo pięć wbudowanych mikrofonów wspieranych technologią ENC odpowiada za skuteczną redukcję szumów podczas rozmów telefonicznych i wideokonferencji.



Nawet 75 godzin pracy

Jednym z największych atutów EH13 jest imponujący czas pracy. Przy wyłączonym ANC słuchawki mogą pracować nawet do 75 godzin na jednym ładowaniu, natomiast z aktywną redukcją szumów oferują do około 45 godzin odsłuchu. Pełne naładowanie trwa około dwóch godzin. Składana konstrukcja oraz niewielka masa sprawiają, że EH13 sprawdzą się zarówno podczas podróży, jak i codziennego użytkowania.



Dostępność

FiiO EH13 są już dostępne w sprzedaży w kolorze czarnym oraz jasnym, za pośrednictwem autoryzowanych partnerów marki FiiO. Produkt kierowany jest do użytkowników poszukujących uniwersalnych słuchawek bezprzewodowych do muzyki, pracy, podróży i codziennego użytkowania.































źródło: Info Prasowe - FiiO