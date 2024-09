FiiO FA19 i FH19 – słuchawki dokanałowe dla najbardziej wymagających

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

FiiO od wielu lat posiada w ofercie szeroki wachlarz słuchawek typu IEM. Są pośród nich konstrukcje z serii FA oparte o przetworniki armaturowe. A także modele hybrydowe, łączące różne rodzaje przetworników – te z kolei posiadają oznaczenie FH na początku nazwy. Jednocześnie obie te serie właśnie teraz doczekały się nowych modeli, które stawiają przysłowiową „kropkę nad i”, bo zarówno FA19, jak FH19 to najlepsze słuchawki o konstrukcji armaturowej oraz hybrydowej. Nowe modele słuchawek dokanałowych – jak to w przypadku takiej marki, jak FiiO bywa – mają oferować nie tylko znakomite brzmienie, ale też ustanawiać nowe poziomy odniesienia w swoich kategoriach. To z pewnością doskonała wiadomość dla wszystkich posiadaczy wysokiej klasy źródeł przenośnych, dla których nowe słuchawki będą nie lada gratką.







FiiO FA19 - Zaawansowana konstrukcja z autorskimi przetwornikami Knowles

Najnowsze słuchawki dokanałowe FiiO to model oparty o aż dziesięć specjalnie dobranych przetworników armaturowych renomowanej marki Knowles, które pieczołowicie połączono ze sobą tak, aby uzyskać nie tylko ich znakomite zgranie w całym paśmie, ale też krystalicznie czyste, dynamiczne brzmienie. Brzmienie, które jest jednocześnie nie tylko transparentne, ale i doskonale spójne. Inżynierowie FiiO poświęcili wiele czasu temu, aby uzyskać prezentację, która będzie równocześnie i niezwykle zrównoważona i także gładka oraz bardziej przypominająca swoją spójnością konstrukcje jednoprzetwornikowe, aniżeli IEMy oparte o dużą ilość armatur. Zastosowano tutaj specjalnie zaprojektowane do tego modelu przetworniki basowe, które posiadają zoptymalizowany przepływ powietrza. A to z kolei przekłada się nie tylko na większą dynamikę, ale i czytelność oraz konturowość najniższych tonów.



Zaawansowana zwrotnica z kondensatorami Rubycon

W najnowszym modelu FA19 zastosowano zarówno zwrotnicę akustyczną, jak również i elektroniczną. Ta ostatnia wykorzystuje audiofilskiej klasy kondensatory foliowe znanej firmy Rubycon. Kondensatory te posiadają tolerancję zaledwie 0.1% podczas, gdy w słuchawkach typu IEM zazwyczaj stosuje się te z tolerancją na poziomie 1%. Przekłada się to nie tylko na niższe zniekształcenia, ale też na stabilne działanie przez długie lata oraz perfekcyjne połączenie charakterystyk przetworników ze sobą.



Przełącznik „Monitor/HiFi”

Kolejną unikalną cechą modelu FA19 jest przełącznik pozwalający użytkownikowi wybrać pomiędzy dwoma charakterystykami słuchawek. Tryb „Monitor” zapewni brzmienie maksymalnie liniowe i neutralne, co będzie idealnym wariantem dla produkcji muzycznej i ważnych odsłuchów. W trybie „HiFi” słuchawki zagrają przyjemniej, z większą ilością basu i większą energią na środku pasma, co świetnie sprawdzi się w codziennych odsłuchach i będzie także doskonałą opcją dla gorszych realizacji.



Obudowa drukowana w procesie DLP 3D i dopracowanie w każdym detalu

Dzięki znakomitemu zapleczu technologicznemu FiiO, najnowsze FA19 posiadają niezwykle zaawansowaną konstrukcyjnie obudowę wykonaną za pomocą najnowszych technik druku 3D. Uzyskano tutaj precyzję aż do 0.0375mm, a same obudowy słuchawek wykonane są ze specjalnej żywicy. W zestawie ze słuchawkami otrzymujemy także przewód wykonany z czystego srebra, posiadającymi przewodniki o strukturze litz. Sprawia to, że FiiO FA19 to produkt kompletny i dopracowany w każdym calu, odpowiedni dla najbardziej wymagających melomanów.



Słuchawki dokanałowe FiiO FA19 dostępne są już w sieci sklepów HiFiPRO/MP3Store, a ich sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 4999 PLN.







FiiO FH19 – Specjalnie opracowana konstrukcja hybrydowa

FiiO FH19 to słuchawki, które łączą zalety technologii dynamicznej oraz armaturowej w taki sposób, aby podkreślić zalety z każdej z nich przy jednoczesnym wyeliminowaniu słabych stron każdego z dwóch zastosowanych rodzajów przetworników. Dobrano w tym celu niezwykle pieczołowicie nie tylko konkretne typy przetworników, ale i dopracowano praktycznie każdy detal w ich bezpośrednim otoczeniu. A to z kolei przekłada się nie tylko na brzmienie pełne oraz nasycone, ale posiadające ogromne pokłady transparentności.



Przetworniki dynamiczne w konfiguracji push-pull

W FiiO FH19 zastosowano dedykowany moduł basowy, który składa się z dwóch opracowanych specjalnie dla tego zastosowania dynamicznych driverów nisko-tonowych o średnicy 13.7 mm. Przetworniki te posiadają membrany wykonane z kompozytu DLC („Diamond-like carbon”), których parametry zostały zoptymalizowane do przetwarzania niskich i najniższych tonów. Nie mniej istotnym jest fakt, że pracują one w konfiguracji znanej, jako „push-pull”, która znacząco obniża poziom zniekształceń oraz zapewnia znacznie lepsze rozciągnięcie oraz liniowość basu.



Zaawansowane przetworniki armaturowe

FiiO FH19 korzysta z przetworników renomowanej marki Knowles, które obsługują środek oraz górę pasma. Dla zapewnienia jak najlepszego brzmienia podjęto współpracę właśnie z firmą Knowles, której wynikiem było stworzenie specjalnych konstrukcji oferujących poszerzone pasmo w zakresie średnich tonów. Dzięki temu brzmienie średnicy jest nie tylko świetnie wyrównane, ale także i nasycone oraz oferujące holograficzną, namacalną przestrzeń. Specjalnie dobrano także przetworniki obsługujące wysokie tony, gdzie uzyskano znakomite oddane drobnych niuansów brzmienia zachowując przy tym zarówno gładkość, jak i rozdzielczość brzmienia.



Obudowa z tytanu i aluminium lotniczego

FiiO FH19 to zaawansowana konstrukcja zarówno w środku, jak i także na zewnątrz. Bo ich obudowa jest wykonana z połączenia tytanu i stopu aluminium 7000, które najczęściej wykorzystywane jest w lotnictwie. Takie połączenie zapewnia nie tylko lekkość i wytrzymałość, ale też unikalny wygląd oraz bardzo dobre wrażenia dotykowe. W komplecie ze słuchawkami jest pełen zestaw akcesoriów. A także specjalny, dedykowany do nich kabel posiadający przewodniki typu litz.



Słuchawki dokanałowe FiiO FH19 dostępne są już w sieci sklepów HiFiPRO/MP3Store, a ich sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 2999 PLN.



































źródło: Info Prasowe - MIP