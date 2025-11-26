FiiO FT13 - Słuchawki Dynamiczne z Przetwornikiem 60 mm

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

FiiO prezentuje FiiO FT13 – najnowszy dodatek do swojej serii słuchawek nausznych. FT13 to zamknięte słuchawki dynamiczne, które redefiniują standardy w swojej klasie cenowej, oferując potężny, ale jednocześnie wyrafinowany dźwięk, dzięki zastosowaniu dużego, 60-milimetrowego przetwornika dynamicznego. FiiO FT13 to słuchawki o konstrukcji zamkniętej, co zapewnia doskonałą izolację akustyczną. Jest to idealne rozwiązanie dla użytkowników, którzy cenią sobie prywatność słuchania i chcą odciąć się od hałasu otoczenia. Izolacja na poziomie do 26 dB pozwala na pełne zanurzenie się w muzyce, niezależnie od miejsca.







Potęga 60-milimetrowego Przetwornika

Sercem FiiO FT13 jest masywny, 60-milimetrowy przetwornik dynamiczny. Ta imponująca wielkość membrany pozwala na generowanie dźwięku o mniejszych zniekształceniach, szybszych transjentach i głębszym, bardziej kontrolowanym basie.

• Głęboki i Mocny Bas: Duża powierzchnia membrany zapewnia imponującą reprodukcję niskich tonów, co jest kluczowe dla dynamicznego i angażującego brzmienia.

• Szeroka Scena Dźwiękowa: Mimo zamkniętej konstrukcji, FT13 oferują zaskakująco szeroką i otwartą scenę dźwiękową, co pozwala na precyzyjną lokalizację instrumentów.

• Wysoka Czułość: Z impedancją 32 Ohm i czułością 98 dB/mW, FT13 są łatwe do napędzenia, co czyni je idealnym partnerem zarówno dla przenośnych odtwarzaczy audio (DAP), jak i wzmacniaczy stacjonarnych.



Komfort i Design

Słuchawki FT13 zostały zaprojektowane z myślą o długotrwałym komforcie. Ważą zaledwie 356 gramów, co jest umiarkowaną wagą jak na słuchawki z tak dużymi przetwornikami. Konstrukcja wykorzystuje lekkie i wytrzymałe materiały, zapewniając trwałość i elegancki wygląd. W zestawie znajdują się dwa rodzaje nauszników: zamszowe, które oferują bardziej zrównoważone brzmienie i lepszą wentylację, oraz skórzane, które zapewniają mocniejszy bas i lepszą izolację. Użytkownik może dostosować brzmienie i komfort do własnych preferencji.



FiiO FT13 to propozycja dla audiofilów i miłośników muzyki, którzy szukają zamkniętych słuchawek o potężnym, dynamicznym brzmieniu, doskonałej izolacji i wysokim komforcie użytkowania. Wycenione na 1599 PLN, stanowią one wyjątkowo atrakcyjną opcję w segmencie słuchawek nausznych.





























źródło: Info Prasowe - MIP