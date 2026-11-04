FiiO FT15 i K17 R2R – dwie nowości, jeden system Hi-Fi

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Współczesne Hi-Fi coraz częściej stawia przed użytkownikiem pozornie sprzeczne oczekiwania. Z jednej strony liczy się rozdzielczość, precyzja i dostęp do najnowszych technologii. Z drugiej – naturalność, muzykalność i przyjemność słuchania, która nie sprowadza się wyłącznie do analizy szczegółów nagrania. FiiO odpowiada na te potrzeby dwiema nowościami, które choć reprezentują różne kategorie produktowe, mogą stworzyć wyjątkowo interesujący system audio. Oba urządzenia można wykorzystywać niezależnie, jednak razem pokazują dwie różne strony filozofii FiiO: nowoczesną inżynierię i podejście do technologii oraz dążenie do naturalnego odtwarzania muzyki mając jeden wspólny cel: więcej muzyki, mniej kompromisów.







FT15 – 800 nanometrów, które robią różnicę

W konstrukcjach planarnych jednym z najważniejszych elementów jest membrana. Jej masa, sztywność i sposób poruszania się w polu magnetycznym mają bezpośredni wpływ na zdolność przetwornika do odtwarzania szczegółów oraz dynamicznych zmian sygnału. FiiO FT15 wykorzystują autorską membranę o grubości zaledwie 800 nanometrów, czyli 0.8 mikrometra. W porównaniu z wcześniejszym modelem FT5, którego membrana miała grubość 6 mikrometrów, oznacza to redukcję aż o 86.7%. Mniejsza masa ruchoma pozwala membranie szybciej reagować na zmiany sygnału i ogranicza bezwładność podczas odtwarzania krótkich impulsów. To szczególnie istotne w muzyce o dużej dynamice, złożonych aranżacjach instrumentalnych oraz nagraniach, w których liczy się naturalne wybrzmiewanie drobnych szczegółów.



Wysoka sztywność takiej powłoki pomaga ograniczać niepożądane odkształcenia powierzchni podczas pracy, co może przekładać się na niższe zniekształcenia i bardziej kontrolowaną reprodukcję wysokich częstotliwości. Producent połączył tę technologię z opatentowanym układem równomiernego pola magnetycznego oraz precyzyjnym procesem wytwarzania ścieżek przewodzących. Słuchawki wykorzystują duże, 101-milimetrowe przetworniki planarne o efektywnej powierzchni drgającej 6443.5 mm². Według FiiO takie połączenie ma zapewniać głęboki, dobrze kontrolowany bas, rozbudowaną przestrzeń oraz naturalną, płynną prezentację średnich i wysokich częstotliwości.



K17 R2R – powrót do klasycznej idei konwersji cyfrowo-analogowej

Drugą częścią nowego systemu jest FiiO K17 R2R. Choć z zewnątrz urządzenie przypomina elegancki, współczesny komponent audio, jego sercem jest technologia, która od lat cieszy się szczególnym zainteresowaniem entuzjastów wysokiej jakości dźwięku. R2R (Resistor-to-Resistor) to architektura przetwornika cyfrowo-analogowego wykorzystująca precyzyjnie dobrane rezystory do zamiany informacji cyfrowej na sygnał analogowy. W K17 R2R FiiO zastosowało autorski 24+5-bitowy segmentowy układ R2R PRO. Jego konstrukcja wykorzystuje między innymi 31 rezystorów kodowanych termometrycznie w części odpowiedzialnej za najbardziej znaczące bity sygnału. Rozwiązanie to ma ograniczać kumulację błędów charakterystycznych dla tradycyjnych układów R2R, zapewniając większą dokładność konwersji. FiiO deklaruje, że K17 R2R ma łączyć precyzję nowoczesnego przetwarzania cyfrowego z płynną, naturalną i przyjemną w odbiorze prezentacją dźwięku, z którą często kojarzone są konstrukcje rezystorowe. K17 R2R nie jest jednak wyłącznie przetwornikiem DAC. Wewnątrz znalazł się rozbudowany, dyskretny wzmacniacz słuchawkowy pracujący w klasie AB, wykorzystujący tranzystory ON Semiconductor MJE243/253. W trybie zbalansowanym urządzenie osiąga moc do 4000 mW na kanał przy 32 Ω. Taka rezerwa mocy pozwala współpracować z szeroką gamą słuchawek, w tym z wymagającymi konstrukcjami planarnymi.



W przypadku FT15, których impedancja wynosi 24 Ω, a czułość 95 dB/mW, K17 R2R oferuje znaczący zapas możliwości. Wysoka moc nie oznacza przy tym konieczności słuchania z dużą głośnością. Odpowiednio dobrany wzmacniacz może zapewniać większą swobodę przy odtwarzaniu dynamicznych fragmentów muzyki, bez zbliżania się do granic swoich możliwości.



Dwa urządzenia, jedna koncepcja brzmienia

FT15 i K17 R2R są interesującym połączeniem również z punktu widzenia charakteru zastosowanych technologii. Z jednej strony mamy słuchawki wykorzystujące wyjątkowo lekką, sztywną membranę, zaprojektowaną z myślą o szybkiej i precyzyjnej reakcji na sygnał. Z drugiej – autorski przetwornik R2R, którego założeniem jest naturalna, płynna reprodukcja dźwięku. FiiO FT15 mają zapewniać przestrzenną scenę, precyzyjne różnicowanie instrumentów i dobrze kontrolowany bas, natomiast K17 R2R dostarcza sygnał oraz moc niezbędną do wykorzystania możliwości słuchawek. Co ważne, nie jest to zestaw wymagający dodatkowych urządzeń. FT15 wyposażono w przewód zbalansowany 4.4 mm, który można bezpośrednio podłączyć do K17 R2R. Wystarczy więc wybrać źródło muzyki, podłączyć słuchawki i rozpocząć odsłuch.



Streaming, NAS, AirPlay i Roon Ready

K17 R2R został zaprojektowany jako kompletne centrum współczesnego systemu audio. Oprócz pracy jako przetwornik DAC podłączony do komputera oferuje funkcje streamingu i odtwarzania muzyki z domowej sieci. Obsługuje Roon Ready, AirPlay oraz QPlay, a także odtwarzanie z serwerów NAS za pośrednictwem protokołów SMB i NFS. Użytkownik może również korzystać z lokalnych nośników USB, połączenia Bluetooth lub tradycyjnych wejść cyfrowych i analogowych. Do dyspozycji pozostają Wi-Fi 2.4/5 GHz oraz gigabitowy Ethernet. Oznacza to, że K17 R2R może pracować jako samodzielne centrum muzyczne bez konieczności utrzymywania stale włączonego komputera.



31-pasmowy PEQ – kiedy chcesz dopasować dźwięk do siebie

Jedną z najbardziej zaawansowanych funkcji K17 R2R jest 31-pasmowy parametryczny korektor PEQ, współpracujący z dedykowanym układem DSP. Pozwala on bardzo precyzyjnie kształtować charakterystykę częstotliwościową, korzystać z gotowych profili oraz zapisywać własne ustawienia. Urządzenie obsługuje również funkcję AUTO EQ, umożliwiającą automatyczne zastosowanie wybranej charakterystyki docelowej słuchawek.To szczególnie ciekawe w połączeniu z FT15. Użytkownik może zachować fabryczne brzmienie słuchawek albo dostosować je do indywidualnych preferencji, konkretnego repertuaru czy własnej wrażliwości na poszczególne zakresy częstotliwości. K17 R2R oferuje przy tym znacznie bardziej rozbudowane możliwości regulacji niż typowe wzmacniacze słuchawkowe.



Naturalne drewno, metal i klasyczne wzornictwo

Obie nowości łączy również szczególne podejście do wzornictwa. W FT15 zastosowano elementy muszli wykonane z naturalnego północnoamerykańskiego orzecha, zestawione z lekkim pałąkiem wykorzystującym włókno węglowe. K17 R2R oferuje natomiast metalową obudowę z bocznymi panelami z naturalnego drewna – jasnego jesionu w wersji srebrnej lub czarnego orzecha w wersji czarnej. Przedni panel wzmacniacza wyposażono w 3.93-calowy ekran dotykowy oraz fizyczne pokrętła sterujące. Połączenie drewna, metalu i współczesnych rozwiązań cyfrowych nadaje obu urządzeniom spójny, elegancki charakter. To sprzęt, który ma nie tylko dobrze brzmieć, ale również stanowić atrakcyjny element domowej przestrzeni.



System na lata, nie tylko na jedną konfigurację

Choć FT15 i K17 R2R doskonale wpisują się w koncepcję wspólnego systemu słuchawkowego, oba urządzenia pozostają w pełni niezależnymi produktami. FT15 mogą współpracować z innymi dobrej klasy wzmacniaczami słuchawkowymi, również przenośnymi. K17 R2R może natomiast napędzać szeroką gamę słuchawek, pełnić funkcję przedwzmacniacza i przetwornika DAC dla aktywnych zestawów głośnikowych albo stanowić źródło sygnału w bardziej rozbudowanym systemie stereo. To ważne z punktu widzenia osób, które budują swój system audio etapami i chcą zachować możliwość jego dalszej rozbudowy.

FT15 i K17 R2R pokazują dwa różne kierunki rozwoju współczesnego Hi-Fi.



Pierwszy polega na doskonaleniu fizycznych elementów odpowiedzialnych za reprodukcję dźwięku – poprzez coraz cieńsze membrany, bardziej zaawansowane materiały i precyzyjniejsze układy magnetyczne. Drugi to rozwój cyfrowego przetwarzania sygnału, w którym nowoczesna elektronika pozwala ponownie wykorzystać i udoskonalić klasyczne koncepcje konwersji cyfrowo-analogowej. FiiO łączy oba podejścia, proponując system, który może zainteresować zarówno miłośników zaawansowanych technologii, jak i osoby poszukujące przede wszystkim naturalnego, angażującego brzmienia.



Najważniejsze cechy FiiO FT15

• Otwarte słuchawki planarne

• Przetworniki o średnicy 101 mm

• Membrana o grubości 800 nm

• Wielowarstwowa powłoka diamentowa

• Opatentowany układ równomiernego pola magnetycznego

• Efektywna powierzchnia membrany 6443.5 mm²

• Impedancja 24 Ω

• Czułość 95 dB/mW

• Masa około 425 g

• Naturalne drewno orzechowe

• Dwa zestawy padów

• Zbalansowany przewód 4.4 mm

• Cena: 2499 PLN ; Dostępność: listopad 2026





Najważniejsze cechy FiiO K17 R2R

• Autorski segmentowy przetwornik 24+5-bit R2R PRO

• Dyskretny wzmacniacz słuchawkowy klasy AB

• Moc do 2 × 4000 mW przy 32 Ω

• W pełni zbalansowana architektura audio

• 31-pasmowy PEQ i AUTO EQ

• Roon Ready, AirPlay i QPlay

• Odtwarzanie muzyki z NAS i USB

• Wi-Fi 2.4/5 GHz i gigabitowy Ethernet

• Zasilacz liniowy 35 W

• Ekran dotykowy 3.93 cala

• Wyjścia słuchawkowe 4.4 mm, XLR-4 oraz niezbalansowane

• Sterowanie przez aplikację FiiO Control

• Pilot zdalnego sterowania w zestawie

• Obudowa z metalowymi i drewnianymi elementami

• Cena: 4500 PLN ; Dostępność: listopad 2026

































źródło: Info Prasowe - FiiO