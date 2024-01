FiiO FT5 i FT3 – pierwsze słuchawki nauszne lubianej marki

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Producent, który jest ceniony za świetnie brzmiące urządzenia o znakomitym stosunku jakości do ceny wprowadził teraz dwa modele słuchawek nausznych. Pierwszy z nich – FT5 – to model planarny z dużym przetwornikiem o średnicy 90mm, grubości zaledwie 6 μm, posiadający do tego wysoką skuteczność. Drugie słuchawki, czyli FT3 - są z kolei oparte o przetworniki dynamiczne o średnicy 60 mm, które posiadają powlekane berylem zawieszenie oraz membranę z materiału o strukturze diamentu. Oba modele mają ponadto wiele ciekawych detali konstrukcyjnych, które świadczą o tym, iż producent poważnie podszedł do tematu. Oferują też znakomite brzmienie i wykonanie przy zachowaniu rozsądnych cen, co sprawia, że z pewnością wzbudzą spore zainteresowanie pośród słuchaczy szukających tego typu słuchawek.







FiiO FT5 – słuchawki planarne o wysokiej skuteczności

Dzięki swojemu ogromnemu zapleczu technologicznemu, marka FiiO zaprojektowała dla swoich otwartych nausznych słuchawek specjalne przetworniki planarne. Posiadają one membranę o grubości zaledwie 6 μm, która z kolei napędzana jest przez zestaw precyzyjnie ułożonych dwudziestu magnesów neodymowych N52 na przetwornik. Połączenie dużej powierzchni membrany z niewielką masą drgającą oraz mocnym napędem zaowocowało nie tylko wysoką skutecznością, bo dało też pełną kontrolę nad dźwiękiem przy zachowaniu ogromnej ilości energii, jaką są w stanie te słuchawki przekazać.



Powlekane srebrem cewki dla zapewnienia znakomitej detaliczności

FiiO FT5 to nie tylko dynamika czy bas, ale także znakomite oddanie najdrobniejszych muzycznych informacji. A stało się to możliwe dzięki temu, że napylone na membrany cewki posiadają specjalny skład. Wykonane są

z niezwykle cienkiego aluminium, które dodatkowo posiada mieszankę srebra dla zapewnienia znakomitego przewodnictwa elektrycznego. Jednocześnie sam proces drukowania cewek na membranie został zapożyczony z branży układów scalonych. Sprawia to, że cewki W FiiO FT5 są bardzo precyzyjnie wykonane, mając w każdym miejscu dokładnie taką samą grubość.



Lekka magnezowo-aluminiowa konstrukcja

FiiO przyzwyczaiło nas do solidności swoich produktów. I nie inaczej jest w przypadku modelu FT5. Słuchawki te są także lekkie dzięki wykorzystaniu stopu magnezu z aluminium oraz zastosowaniu przemyślanej konstrukcji muszli i pałąka. Same musze są w całości metalowe, aby kontrolować wibracje pochodzące z dużych, 90mm przetworników planarnych.



Słuchawki planarne FiiO FT5 dostępne są już w sieci sklepów HiFiPRO i MP3Store, a ich sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 2399 PLN.





FiiO FT3 – słuchawki z przetwornikami dynamicznymi o średnicy 60 mm

W modelu FT3 FiiO zastosowano przetworniki o niespotykanej w tej klasie średnicy 60 mm. Posiadają one przy tym bardzo nowoczesną konstrukcję membran. Zewnętrzna strona, spełniająca także rolę zawieszenia jest powlekana berylem, natomiast sama środkowa, właściwa część membrany to materiał znany jako DLC. Jest to skrót od „Diamond-Like Carbon” i oznacza, że membrana jest wykonana z karbonu posiadającego strukturę diamentu. Taki materiał jest nie tylko lekki, ale ze względu na swoją strukturę – posiada też odpowiednie tłumienie rezonansów własnych. To w połączeniu z zewnętrzną częścią powlekaną berylem sprawia, że uzyskano nie tylko ogromną skalę dynamiki, czy pełny bas, ale także kontrolę brzmienia w całym paśmie wraz z naturalnym pasmem wysokich tonów.



Wysoka impedancja i specjalny układ magnetyczny

FiiO FT3 posiadają wysoką, wynoszącą 350Ω impedancję. Jest to świadoma decyzja konstrukcyjna, która nie tylko ma ułatwić pracę wzmacniaczom słuchawkowym, ale także pomóc w filtrowaniu szumów i zakłóceń. Sama zaś cewka posiada grubość zaledwie 0.035 mm i jest wykonana z aluminium pokrytego miedzą, które importowane jest z Japonii. Jednocześnie w FT3 zastosowano też specjalny, podwójny i asymetryczny układ magnetyczny, który znajduje się zarówno za zewnątrz, jak i wewnątrz właściwej szczeliny magnetycznej. Taka zaawansowana konfiguracja bezpośrednio przekłada się na znakomitą kontrolę ruchu membrany oraz znacznie niższe zniekształcenia.



Znakomite wykonanie i świetny kabel w zestawie

Podobnie, jak model FT5, także i dynamiczne FT3 mogą pochwalić się znakomitą konstrukcją mechaniczną. To precyzyjnie wykonane słuchawki, które są nie tylko lekkie i wygodne, ale i przy tym niezwykle trwałe. Warto też wspomnieć, że dołączony jest z nimi wysokiej jakości kabel o długości 3m, który wykonany jest przez renomowaną markę Furukawa z miedzi OCC. Dodatkowo w zestawie otrzymujemy aż 2 wtyczki, które możemy wymieniać: 3.5mm, 4.4mm oraz 2 adaptery – z 4.4mm na XLR-4 oraz z 3.5mm na 6.35mm.



Otwarte słuchawki dynamiczne FiiO FT3 dostępne są już w sieci sklepów HiFiPRO/MP3Store, a ich cena detaliczna brutto wynosi 1399 PLN.

































Źródło: Info Prasowe - MIP