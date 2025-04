FiiO FX17 i SA1 – flagowe słuchawki dokanałowe

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

FiiO, korzystając ze swojego wieloletniego doświadczenia w projektowaniu słuchawek dokanałowych, stworzyło tym razem model naprawdę wyjątkowy. Jest tak dlatego, że FX17 wykorzystują nie tylko zaawansowaną kombinację aż trzech rodzajów przetworników, ale także ze względu na to, że wszystkie z nich są naprawdę unikalne same w sobie. Za niskie tony jest odpowiedzialny przetwornik dynamiczny, który posiada membranę ze stopu aluminium i litu. Membrana ta jest nie tylko lekka, ale posiada też doskonałe właściwości mechaniczne, wliczając w to wysokie tłumienie rezonansów własnych. Jednocześnie zaawansowany i zoptymalizowany układ magnetyczny sprawia, że uzyskano wyjątkowo niskie zniekształcenia, które nie przekraczają 0.2%, co bezpośrednio przekłada się na niezwykle precyzyjne a przy tym czyste oraz zróżnicowane niskie częstotliwości.







Środek pasma odtwarzają z kolei cztery przetworniki armaturowe, które zostały zaprojektowane wraz z renomowaną firmą Knowles. Zaowocowało to zastosowaniem armatur posiadających wentylowane tylne komory, co umożliwia uzyskanie pełnego, nasyconego oraz precyzyjnego środka pasma. Dzięki temu FX17 sprawdzą się w praktycznie każdej muzyce, a wokale na nich będą po prostu urzekające.



Osiem przetworników elektrostatycznych renomowanej marki Sonion

Także i w zakresie wysokich tonów FiiO zastosowało konstrukcję, której poziom zaawansowania jest godny flagowego modelu. FX17 posiadają aż osiem przetworników elektrostatycznych na kanał, które podzielone są na dwie grupy odtwarzające wysokie oraz najwyższe tony tak, aby uzyskać nie tylko ich poprawną liniowość, ale także takie cechy, jak czytelność oraz dynamikę. Jednocześnie tak duża ilość zastosowanych przetworników elektrostatycznych daje nam to, że będą one w stanie zapewnić taką samą skuteczność, jak pozostałe przetworniki odtwarzające niskie i średnie tony. Co więcej, zastosowano tutaj specjalny, szerokopasmowy wzmacniacz napięcia zasilający elektrostaty, który zapewnia nie tylko szerokie pasmo, ale i niskie zniekształcenia.



Tytanowa obudowa oraz unikalny kabel ze złota, srebra i miedzi

Znakomite słuchawki wymagają równie dobrego kabla i taki też znajduje się na wyposażeniu modelu FX17. Mamy tutaj przewód, w którym zastosowano aż trzy rodzaje przewodników: złoto, srebro i miedź. Zapewniają one wyrafinowane brzmienie dzięki połączeniu charakterystyk tych materiałów w niebywale synergiczny sposób. Dodatkowo jest to kabel o strukturze typu litz, która zapewnia także znakomite parametry elektryczne. Co więcej, sama obudowa tych słuchawek wykonana jest z tytanu, co ma niebagatelne znacznie nie tylko dla ich wagi, ale także dla walorów sonicznych.



Flagowe słuchawki dokanałowe FiiO FX17 dostępne są już w sieci sklepów HiFiPRO/MP3Store, a ich sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 7995 PLN.





















źródło: Info Prasowe - MIP