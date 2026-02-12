FiiO JH13 - audiofilskie brzmienie za ułamek ceny

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

FiiO prezentuje FiiO JH13 – hybrydowe słuchawki dokanałowe (IEM), które redefiniują pojęcie doskonałego brzmienia w przystępnej cenie. Łącząc zaawansowaną technologię z przemyślanym designem, JH13 oferuje audiofilskie doznania, dostępne dla szerokiego grona entuzjastów muzyki. Sercem FiiO JH13 jest innowacyjna hybrydowa konfiguracja trzech przetworników: jeden dynamiczny i dwa zbalansowane (BA). Specjalnie zaprojektowany 10-milimetrowy przetwornik dynamiczny dostarcza bogaty, mocny i głęboki bas, który zachwyca swoją teksturą i uderzeniem.







Dwa niestandardowe przetworniki zbalansowane odpowiadają za znaczące wzmocnienie rozdzielczości wysokich tonów, zapewniając odświeżającą przestrzeń i szczegółowość. Dzięki precyzyjnie zaprojektowanej zwrotnicy, przetworniki dynamiczne i BA współpracują ze sobą, tworząc spójny, szczegółowy i dokładny dźwięk, oferujący dwukrotnie większą warstwowość soniczną w porównaniu do słuchawek z wyłącznie dynamicznymi przetwornikami.



Innowacje Technologiczne dla Czystego Brzmienia

JH13 wykorzystuje asymetryczny wewnętrzny i zewnętrzny system podwójnych obwodów magnetycznych, podobny do tego stosowanego w droższych modelach FiiO. Dzięki symulacji metodą elementów skończonych (FEM), gęstość pola magnetycznego w szczelinie cewki drgającej została efektywnie zwiększona. Skutkuje to czułością 110 dB/mW, co sprawia, że słuchawki są niezwykle łatwe do napędzenia, dostarczając doskonały dźwięk nawet z przenośnych urządzeń, takich jak smartfony i dongle DAC-i. Wysoka wydajność gwarantuje płynną integrację z przetwornikami BA, prowadząc do spójnej i naturalnej prezentacji dźwiękowej. Dodatkowo, szybka reakcja na zmiany sygnału audio sprawia, że instrumenty i uderzenia perkusji są renderowane z doskonałą klarownością i impaktem. Za dynamicznym przetwornikiem JH13 stoi wysokowydajna cewka drgająca CCAW (miedziowany drut aluminiowy) pochodząca z japońskiej firmy Daikoku Corporation. Lżejsza aluminiowa cewka zmniejsza masę układu drgającego przetwornika, osiągając szybszą odpowiedź transjentową. Rezultatem są jaśniejsze i bardziej transparentne wysokie tony, wypełnione bogactwem detali, z instrumentami perkusyjnymi i bębnami brzmiącymi szczególnie wyraźnie i dynamicznie.



Design i Komfort Użytkowania

Fronty słuchawek wykonano z prawdziwego drewna Zebrano, którego naturalnie uformowane, przeplatane jasne i ciemne pasy emanują poczuciem vintage. Drewno zapewnia również doskonałą sztywność i stabilność konstrukcyjną, co przekłada się na niezawodność i długowieczność produktu. JH13 wyposażono w wysokiej czystości kabel z miedzi beztlenowej (OFC), składający się ze 120 żył w czterech splotach. Kabel zakończony jest wtykiem 3.5 mm i 2-pinowymi złączami 0.78 mm, co pozwala na swobodne podłączanie do różnych urządzeń audio. Specjalnie zaprojektowana konstrukcja wokółuszna zapewnia stabilne i wygodne dopasowanie, a kabel podążający za konturem ucha skutecznie eliminuje efekt mikrofonowy.



Certyfikat Hi-Res Audio

FiiO JH13 posiada certyfikat Hi-Res Audio, co jest potwierdzeniem jego wysokiej jakości dźwięku, uznanej w branży.



Model trafia właśnie do sprzedaży w cenie dla klienta końcowego - 179 PLN.





























źródło: Info Prasowe - MIP