FiiO JM21 & FiiO Snowsky Echo Mini

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

FiiO to marka posiadająca teraz niezwykle szeroką i ciekawą zarazem ofertę urządzeń, jednakże najbardziej znana jest z bardzo dobrych odtwarzaczy przenośnych o znakomitym stosunku jakości do ceny. I teraz właśnie wprowadza na rynek dwa tego typu urządzenia, czyli JM21 oraz Echo Mini pod nową marką Snowsky. To dwa niewielkie odtwarzacze, które oferują naprawdę znakomite brzmienie w swoich kategoriach cenowych, a przy tym posiadają nie tylko interesujący design, ale też praktyczną funkcjonalność. Oba urządzenia oparte są na sprawdzonych przetwornikach firmy Cirrus Logic oraz starannie zaprojektowanym torze audio. Większy, czyli JM21 posiada klasyczną, ale też smukłą przy tym budowę, natomiast konstrukcja Echo Mini nawiązuje do ery przenośnych odtwarzaczy kasetowych dodając do całości nutkę sprzętu retro. To z pewnością bardzo dobra propozycja dla wszystkich szukających dobrego brzmienia w przenośnej wersji za rozsądne pieniądze.







W pełni zbalansowany tor audio z dwoma przetwornikami Cirrus Logic

FiiO JM21 oparty jest o dwa układy przetworników cyfrowo-analogowych CS43198 pracujące w konfiguracji w pełni zbalansowanej. Dzięki temu uzyskano wszystkie zalety wynikające z takiego trybu pracy, czyli nie tylko znakomite parametry techniczne, ale i bardzo dobre brzmienie. Bo dzięki zaawansowanej konstrukcji toru audio, spotykanej zazwyczaj w sporo droższych odtwarzaczach uzyskano tutaj połączenie detaliczności z rozdzielczością, kontrolą i dynamiką, które w tym przedziale cenowym mogą nas naprawdę pozytywnie zaskoczyć. Nie bez znaczenia będzie tutaj także to, że FiiO JM21 oparty jest także o układ Snapdragon 680, który także zazwyczaj spotykany jest w sporo droższych odtwarzaczach przenośnych. Co więcej, nie zapomniano tutaj także o istotnych detalach, bo na pokładzie znalazł się także bardzo przemyślany układ zegara posiadający dwa oscylatory typu „femto” (osobno dla częstotliwości 44.1 kHz oraz dla 48 kHz oraz ich wielokrotności) o bardzo dużej dokładności. Bezpośrednio odpowiada to za bardzo dobrą przestrzeń oraz brak charakterystycznego cyfrowego brzmienia, jakie trapi wiele tańszych urządzeń.



Mocny wzmacniacz z trzema krzywymi głośności

Aby uzyskać jak najlepsze brzmienie z bardzo dobrej części cyfrowej zastosowano tutaj także przemyślany i przy tym w pełni zbalansowany tor analogowy oparty o wysokiej klasy wzmacniacze operacyjne. Uzyskano też całkiem pokaźną moc, bo na wyjściu zbalansowanym najnowszy FiiO JM21 może zaoferować nam aż 700 mW mocy na kanał. A to sprawia, że będzie on potrafił napędzić zdecydowaną większość słuchawek na rynku. Jednocześnie z chociażby nowymi modelami słuchawek od FiiO zagra naprawdę znakomicie i z dużą energią. Dodatkowo wbudowany w JM21 wzmacniacz posiada trzy poziomy wzmocnienia oraz trzy krzywe głośności, dzięki czemu odtwarzacz ten sprawdzi się także znakomicie z niezwykle czułymi słuchawkami typu IEM.



Odtwarzacz przenośny FiiO JM21 dostępny jest już w a jego sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 1199 PLN.





Snowsky ECHO MINI – przenośny odtwarzacz nawiązujący do klimatów retro

Snowsky Echo Mini to odtwarzacz przenośny dla wszystkich tych, którzy chcą prostego w użyciu i przy tym niewielkie odtwarzacza plików. Posiada on wbudowaną pamięć wewnętrzną o wielkości 8GB oraz dodatkowo gniazdo na karty microSD akceptujące nośniki pamięci o pojemności aż do 256 GB. Sprawia to, że możemy w prosty sposób odtwarzać naszą ulubioną muzykę. A na dodatek odtwarza szeroki wachlarz formatów, od MP3 poprzez OGG aż po WAV, FLAC oraz DSD. Istotnym przy tym jest także to, że Snowsky Echo Mini potrafi także odtworzyć z bardzo dobrą jakością formaty gęste, czyli DSD aż do DSD256 oraz FLAC aż do rozdzielczości 24 bity i 192 kHz. Dlatego też pomimo prostej formy nowy produkt od Snowsky jest także urządzeniem w pełni dostosowanym do realiów dzisiejszych czasów, gdzie mamy dostęp do muzyki w formatach wysokiej rozdzielczości. Dodatkowo urządzenie oparte jest o dwa przetworniki firmy Cirrus Logic CS43131 oferujące znakomite brzmienie, a na dodatek pracujące osobno dla każdego kanału.



Dwa wyjścia słuchawkowe, w tym zbalansowane 4.4 mm

Snowsky ECHO MINI to także odtwarzacz, który będzie potrafił napędzić słuchawki za pomocą połączenia w pełni zbalansowanego. Na dodatek wbudowany wzmacniacz słuchawkowy posiada moc 250mW na kanał, co sprawia, że bez problemu napędzi on zdecydowaną większość słuchawek, także tych nausznych. Także nowe modele nausznych słuchawek od FiiO nie będą dla niego problemem. Nie mniej istotne jest przy tym także to, że cały tor audio zaprojektowano w ECHO MINI z najwyższą starannością wykorzystując wieloletnie doświadczenie marki FiiO w tworzeniu najwyższej klasy odtwarzaczy przenośnych.



Odtwarzacz przenośny SNOWSKY ECHO MINI dostępny jest już w sprzedaży w sieci sklepów MP3Store/HiFiPRO a jego sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 349 PLN.

































źródło: Info Prasowe - MIP