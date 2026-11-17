Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dobre słuchawki to dopiero połowa sukcesu. Aby w pełni wykorzystać ich możliwości, potrzebne jest również odpowiednie źródło dźwięku i wzmacniacz, który zapewni im właściwe warunki pracy. Problem w tym, że koszt takiego zestawu potrafi szybko przekroczyć budżet osoby rozpoczynającej przygodę z Hi-Fi. FiiO postanowiło podejść do tego zagadnienia inaczej. W ramach linii JadeAudio producent prezentuje dwa urządzenia, które mogą stworzyć kompletny, przystępny cenowo tor słuchawkowy: JT9 – otwarte słuchawki planarne oraz GIGAS1 – kompaktowy, stacjonarny wzmacniacz słuchawkowy klasy AB. Każde z nich może pracować niezależnie, ale razem tworzą zestaw, w którym nowoczesne przetworniki planarne spotykają się z dużą rezerwą mocy wzmacniacza.







JT9 — planar, który nie waży tony

Jeszcze niedawno duże słuchawki planarne kojarzyły się przede wszystkim z kosztownymi konstrukcjami przeznaczonymi dla najbardziej wymagających entuzjastów audio. JadeAudio JT9 mają pokazać, że zaawansowane rozwiązania tego typu mogą trafić również do znacznie szerszej grupy odbiorców. Model wykorzystuje autorski przetwornik planarny o wymiarach 95 × 86 mm, wyposażony w membranę o grubości zaledwie 1 mikrometra. Membranę pokryto dwuwarstwowym platerowaniem szafirowo-aluminiowym, nanoszonym metodą napylania próżniowego o grubości 28 nanometrów — warstwa szafiru usztywnia strukturę, ograniczając rezonanse własne, a aluminium odpowiada za przewodzenie. Napęd realizują profilowane magnesy ułożone tak, by pole magnetyczne działało na membranę równomiernie na całej powierzchni.



Pasmo przenoszenia obejmuje zakres od 7 Hz do 40 kHz, a konstrukcja ma certyfikat Hi-Res Audio japońskiego stowarzyszenia JAS. Impedancja 20 Ω i czułość 95 dB/mW pozwalają korzystać z JT9 również z kompaktowymi źródłami wyposażonymi w odpowiedni wzmacniacz. JT9 to więc propozycja nie tylko dla osób budujących stacjonarny tor słuchawkowy, ale również dla użytkowników dobrych przenośnych odtwarzaczy i niewielkich DAC/AMP-ów.



Przy masie 365 gramów JT9 należą do lżejszych konstrukcji planarnych tej wielkości — dla porównania, pełnowymiarowe modele z tej kategorii często przekraczają 400 gramów. Konstrukcja jest praktyczna: pałąk ma regulację wieloosiową, a muszle obracają się i składają do 90 stopni, co ułatwia przechowywanie i transport w dołączonym futerale ochronnym Nauszniki mają asymetryczny, trójwymiarowy profil dopasowany do kształtu głowy. W zestawie znajdują się dwa przewody z miedzi beztlenowej 22 AWG — niezbalansowany 3.5 mm i zbalansowany 4,4 mm — oraz przejściówka na 6.35 mm. Słuchawki dostępne są w wersji czarnej i ciemnobrązowej.



Cena na rynku polskim, to 799 PLN z VAT.







GIGAS 1 — 4600 mW z pudełka wielkości etui na okulary

Drugą nowością jest JadeAudio GIGAS1, kompaktowy wzmacniacz słuchawkowy zaprojektowany przede wszystkim z myślą o użytkownikach pełnowymiarowych słuchawek, w tym konstrukcji planarnych. Jego nazwa nie jest przypadkowa. Słowo gigas pochodzi z języka greckiego i oznacza giganta. W tym przypadku odnosi się do możliwości wzmacniacza, który mimo niewielkich rozmiarów oferuje wyjątkowo dużą moc wyjściową. GIGAS 1 jest wzmacniaczem i niczym więcej: nie ma przetwornika cyfrowo-analogowego, nie ma Bluetootha, nie ma portu USB do transmisji dźwięku. Sygnał przyjmuje wyłącznie w postaci analogowej — wejściem RCA albo 3.5 mm — i jego jedynym zadaniem jest podniesienie go do poziomu, którego potrzebują wymagające słuchawki.



Stopień wyjściowy zbudowano na tranzystorach dyskretnych w klasie AB: czterech MJE243G i czterech MJE253G. Z wyjścia zbalansowanego 4,4 mm urządzenie oddaje 4600 mW na kanał przy obciążeniu 32 Ω i 740 mW przy 300 Ω — wartości spotykane w konstrukcjach kilkukrotnie droższych. Wyjście 3.5 mm dostarcza odpowiednio 1400 mW i 185 mW, a przełącznik wzmocnienia pozwala dopasować urządzenie do słuchawek o impedancji od 8 do 350 Ω.



Jeden warunek jest tu kluczowy i warto go znać przed zakupem: pełna moc dostępna jest wyłącznie przy zasilaniu z ładowarki USB Power Delivery 12 V. Podłączony do zwykłego portu USB 5 V wzmacniacz oddaje 580 mW z wyjścia zbalansowanego — nadal więcej niż typowy laptop, ale daleko od możliwości układu. Wysoka moc wzmacniacza nie służy wyłącznie temu, aby słuchawki grały głośniej. Odpowiednia rezerwa napięcia i prądu może mieć znaczenie podczas odtwarzania rożnych impulsów dźwiękowych. GIGAS1 został zaprojektowany tak, aby zapewnić odpowiednie warunki pracy różnym modelom słuchawek bez konieczności inwestowania w duży, kosztowny wzmacniacz stacjonarny.



Parametry pomiarowe nie odstają od urządzeń droższych z wyższej półki: stosunek sygnału do szumu powyżej 118 dB, zniekształcenia poniżej 0,00057% i szum własny poniżej 10.6 µV. Głośność reguluje analogowe pokrętło o sześćdziesięciu pozycjach z pierścieniem sygnalizacyjnym LED. Wyjście 3.5 mm jest zgodne ze standardem CTIA i przepuszcza sygnał mikrofonu, co czyni GIGAS 1 praktycznym także przy zestawach słuchawkowych do gier i rozmów. Całość mieści się w aluminiowej obudowie o wymiarach 132 × 60 × 40 mm i masie 210 gramów.



Cena urządzenia w Polsce, to 299 PLN z VAT.



































źródło: Info Prasowe - FiiO