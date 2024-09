FiiO K11 R2R oraz FiiO FT1 - Wyjątkowy wzmacniacz i słuchawki

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Na naszym rynku pojawiają się właśnie dwie niezwykle ciekawe nowości od FiiO. Pierwszą z nich jest przetwornik cyfrowo-analogowy K11 R2R, który posiada autorską, specjalnie opracowaną architekturę bazującą – jak sama nazwa wskazuje – na drabince rezystorowej. Posiada dzięki temu znakomite brzmienie o unikalnym charakterze. I będzie świetną propozycją dla tych, którzy chcą mieć taki przetwornik w przystępnej cenie. Drugą zaś nowością, i to nie mniej interesującą, są słuchawki FT1. Jest to konstrukcja zamknięta oparta o nowe przetworniki dynamiczne o średnicy 60 mm i mająca wiele smaczków konstrukcyjnych. Chociażby to, że wykorzystano tutaj w muszlach specjalnie selekcjonowane drewno orzecha amerykańskiego. Te dwa nowe produkty świetnie także współpracują razem, dając znakomity system biurkowy przy bezkonkurencyjnej cenie.







FiiO K11 R2R – DAC z architekturą R2R i wzmacniaczem słuchawkowym

FiiO opracowało specjalnie dla K11 R2R zupełnie nowy przetwornik składający się z czterech kanałów o 24-ro bitowej precyzji. Każdy z nich posiada dwa zestawy po 48 rezystorów. Daje to w rezultacie 192 rezystory posiadające tolerancję jedynie 0.1% oraz niezwykle niskie zmiany parametrów pod wpływem temperatury (30 ppm). Taka konfiguracja to tak naprawdę bardzo zaawansowany układ zapewniający znakomite i unikalne brzmienie. Istotnym jest tutaj to, że K11 R2R posiada architekturę w pełni różnicową, co przekłada się bezpośrednio na niższy poziom szumów oraz mniejsze zniekształcenia harmoniczne. A to z kolei oznacza czarne tło w muzyce oraz ogólną czystość i precyzję brzmienia.



Tryby OS (Oversampling) i NOS (Non-Oversampling)

Najnowszy przetwornik FiiO wychodzi na przeciw oczekiwaniom użytkowników posiadając dwa tryby pracy w zakresie nadpróbkowania. Pierwszym z nich jest tryb OS, czyli z włączonym oversamplingiem. Wtedy wszystkie dane audio są konwertowane do formatu PCM 384 kHz i w takiej postaci wysyłane do drabinki rezystorowej. Drugim trybem jest tryb NOS, czyli bez nadpróbkowania. Ten ostatni jest szczególnie ceniony przez wielu słuchaczy ze względu na muzykalność i naturalność prezentacji, jaką potrafi zaoferować. Co więcej, właśnie w trybie NOS możemy skorzystać ze filtrów w dedykowanym oprogramowaniu, co dodatkowo zwiększa funkcjonalność najnowszego przetwornika.



Analogowa regulacja głośności i zbalansowany wzmacniacz słuchawkowy

FiiO K11 R2R posiada także w pełni analogową i sterowaną elektronicznie regulację głośności opartą o specjalizowany czterokanałowy układ NJW1195A. Dzieki temu mamy tutaj świetne zrównoważenie między kanałami oraz niskie zniekształcenia i niski szum niezależnie od głośności. Na pokładzie znalazł się także zbalansowany wzmacniacz słuchawkowy posiadający wyjście 4.4 mm (jest też niezbalansowane 6.35 mm) oraz czytelny wyświetlacz informujący o pracy urządzenia. Samo sterowanie jest zaś niezwykle proste i wygodne dzięki gałce pełniącej jednocześnie funkcję przycisku.



FiiO K11 R2R dostępny jest już w sprzedaży, a jego sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 899 PLN.







FiiO FT 1 – słuchawki zamknięte z autorskimi przetwornikami 60 mm

FiiO FT1 to słuchawki z wielu powodów wyjątkowe. A jednym z nich są zastosowane w nich przetworniki. W tym przypadku FiiO opracowało specjalne przetworniki dynamiczne z membranami ze specjalnego materiału. Jest to wyselekcjonowana mieszanka włókien papierowych i drewnianych, która została poddana specjalnemu procesowi obróbki. Do takiej mieszanki dodawane jest także włókno węglowe w bardzo dokładnie ustalonej proporcji. Uzyskano dzięki temu niezwykle lekką membranę o znakomitej sztywności oraz tłumieniu drgań własnych. Nie bez znaczenia jest także to, że mamy tutaj dużą – bo wynoszącą aż 60 mm – średnicę membrany. A to zapewni nam znakomity, pełny oraz kontrolowany bas i dużą dynamikę. Membrana posiada też specjalną geometrię w kształcie litery „W”, co zapewnia szerokie pasmo przenoszenia i pełną kontrolę nad niepożądanymi rezonansami. A przed nią znajdują się akustycznie transparentny element, który chroni membranę i zapewnia znakomity wygląd.



Muszle z naturalnego drewna

W najnowszych słuchawkach FiiO zastosowało niespotykany w tym zakresie cenowym materiał muszli. Jest nim naturalne drewno, a konkretnie amerykański ciemny orzech. Nadaje on tym słuchawkom nie tylko znakomitego wyglądu, lecz jest także niezwykle cennym materiałem z sonicznego punktu widzenia. Bo dzięki specjalnej konstrukcji muszli zniwelowano fale stojące, a drewno zaś nadaje brzmieniu szlachetnego charakteru znanego z wielu droższych słuchawek.



Izolacja od szumów otoczenia i przemyślana konstrukcja

Nowy model od FiiO to słuchawki zamknięte i dzięki temu zapewniają one znakomity poziom izolacji od szumów otoczenia wynoszący aż do -26 dB. Ponadto sama konstrukcja słuchawek jest dopracowana w każdym detalu tak, aby zapewnić nie tylko wygodę ale i trwałość w codziennej ekspolatacji.



Słuchawki FiiO FT1 dostępne są już w sprzedaży, a ich sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 849 PLN.

































źródło: Info Prasowe - MIP