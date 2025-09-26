FiiO K13 R2R – Analogowa Dusza w Cyfrowym Świecie 

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

FiiO z dumą prezentuje swój najnowszy stacjonarny przetwornik cyfrowo-analogowy (DAC) i wzmacniacz słuchawkowy – FiiO K13 R2R. Ten innowacyjny model wprowadza technologię R2R do przystępnego cenowo segmentu, oferując entuzjastom dobrego brzmienia naturalne, organiczne i niezwykle precyzyjne brzmienie. FiiO K13 R2R to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na wysokiej jakości rozwiązania audio, które łączą zaawansowane technologie z intuicyjną obsługą i wszechstronnością. Technologia R2R (Resistor-to-Resistor Ladder DAC) to metoda konwersji cyfrowo-analogowej, która wykorzystuje sieć precyzyjnych rezystorów do bezpośredniego przekształcania sygnału cyfrowego na analogowy.







W przeciwieństwie do popularnych przetworników Delta-Sigma, które wykorzystują modulację i oversampling, przetworniki R2R oferują bardziej bezpośrednią ścieżkę sygnału, co często przekłada się na bardziej naturalne, płynne i analogowe brzmienie. FiiO K13 R2R, dzięki zastosowaniu tej technologii, dostarcza dźwięk o wyjątkowej teksturze i głębi, który pozwala na nowo odkryć ulubioną muzykę.



Dostępność

FiiO K13 R2R trafi do sprzedaży na początku października 2025. Sugerowaną cenę detaliczna ustalono na poziomie 1549 PLN. Produkt będzie można osoboście przetestować w specjalizowanych salonach HiFiPRO oraz MP3Store a także w innych punktach stacjonarnych audio, które będą oferować urządzenie.





Kluczowe cechy FiiO K13 R2R to:

• W pełni różnicowy przetwornik R2R 24-bitowy: Sercem K13 R2R jest innowacyjny przetwornik R2R, wykorzystujący 192 precyzyjne rezystory. Ta architektura zapewnia bardziej naturalne, organiczne i analogowe brzmienie w porównaniu do tradycyjnych przetworników Delta-Sigma, minimalizując jednocześnie zniekształcenia.

• Podwójne tryby dekodowania NOS i OS: Urządzenie oferuje zarówno tryb Non-Oversampling (NOS), który zachowuje oryginalną charakterystykę sygnału, jak i tryb Oversampling (OS), zapewniający większą szczegółowość i dynamikę. Użytkownik może wybrać tryb najlepiej odpowiadający jego preferencjom słuchowym.

• Obsługa wysokiej rozdzielczości: K13 R2R wspiera pliki audio wysokiej rozdzielczości do 32-bit/384kHz PCM oraz DSD256, co pozwala na odtwarzanie muzyki w studyjnej jakości z niezwykłą wiernością.

• Potężny wzmacniacz słuchawkowy: Z mocą wyjściową 2400mW + 2400mW, K13 R2R jest w stanie napędzić nawet najbardziej wymagające słuchawki, zapewniając doskonałą dynamikę i kontrolę nad dźwiękiem. Urządzenie posiada zbalansowane wyjścia słuchawkowe 4.4mm i XLR, a także niezbalansowane wyjście 6.35mm.

• Wszechstronne połączenia: K13 R2R oferuje szeroki zakres wejść cyfrowych, w tym USB (z odbiornikiem XMOS XU316), optyczne i koaksjalne. Posiada również wyjścia RCA i XLR do podłączenia do zewnętrznych wzmacniaczy lub aktywnych głośników, co czyni go wszechstronnym centrum audio.

• Podwójne zasilanie DC/AC: Urządzenie zostało zaprojektowane z podwójnym zasilaniem DC/AC, co zapewnia stabilną i czystą energię, minimalizując zakłócenia i poprawiając jakość dźwięku.

• Kompaktowy i elegancki design: K13 R2R charakteryzuje się kompaktowymi wymiarami (~210 × 188 × 42 mm) i eleganckim designem, który doskonale wpasuje się w każde środowisko desktopowe. Posiada również niestandardowy wyświetlacz LCD dla łatwej nawigacji.

































źródło: Info Prasowe - MIP