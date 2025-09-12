FiiO K15 – Nowy przetwornik cyfrowo-analogowy DAC

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

FiiO z dumą prezentuje swój najnowszy stacjonarny przetwornik cyfrowo-analogowy (DAC) i wzmacniacz słuchawkowy – FiiO K15. Ten innowacyjny model, będący młodszym bratem nagrodzonego prestiżową nagrodą EISA modelu K17, kontynuuje tradycję FiiO w dostarczaniu bezkompromisowej jakości dźwięku w eleganckiej i funkcjonalnej obudowie. FiiO K15 to idealne rozwiązanie dla audiofilów poszukujących potężnego i wszechstronnego urządzenia desktopowego, które łączy w sobie najnowocześniejsze technologie z przystępną ceną.







FiiO K15: Potęga i Precyzja

FiiO K15 został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu wyjątkowej jakości dźwięku. Urządzenie to łączy w sobie zaawansowane komponenty i innowacyjne rozwiązania, które gwarantują czyste, szczegółowe i dynamiczne brzmienie. Kluczowe cechy FiiO K15 to:

• Podwójne przetworniki DAC AK4497S: Sercem K15 są dwa wysokowydajne przetworniki cyfrowo-analogowe AK4497S, które zapewniają precyzyjną konwersję sygnału i minimalne zniekształcenia, co przekłada się na krystalicznie czysty dźwięk.

• Dyskretny wzmacniacz klasy AB: K15 wyposażono w dyskretny wzmacniacz klasy AB, oferujący dużą moc wyjściową (3000mW + 3000mW), zdolną napędzić nawet najbardziej wymagające słuchawki, zapewniając niezrównaną dynamikę i kontrolę.

• Obsługa wysokiej rozdzielczości: Urządzenie wspiera formaty audio wysokiej rozdzielczości, w tym DSD512 i PCM768kHz, co pozwala cieszyć się muzyką w studyjnej jakości.

• Wszechstronne połączenia: FiiO K15 oferuje szeroki zakres wejść i wyjść, w tym USB, optyczne, koaksjalne oraz zbalansowane wyjścia XLR4, co zapewnia elastyczność w podłączaniu do różnych źródeł i systemów audio.

• Łączność Bluetooth 5.1 z LDAC: Wbudowany moduł Bluetooth 5.1 z obsługą kodeka LDAC gwarantuje wysokiej jakości bezprzewodową transmisję dźwięku.

• Intuicyjna obsługa: K15 charakteryzuje się eleganckim designem z wygodnymi kontrolkami i pokrętłami, a także wyświetlaczem, który ułatwia nawigację i kontrolę nad urządzeniem.



Dziedzictwo K17: Nagroda EISA

FiiO K15 czerpie z sukcesu swojego poprzednika, modelu K17, który został uhonorowany prestiżową nagrodą EISA Headphone Amplifier 2025–2026 [1]. Nagroda ta jest świadectwem zaangażowania FiiO w innowacje i doskonałość w dziedzinie audio. K17, podobnie jak K15, wyróżnia się eleganckim, retro-inspirowanym designem i zaawansowaną technologią, która zapewnia wyjątkową jakość dźwięku. K15, jako młodszy brat K17, kontynuuje tę filozofię, oferując podobne funkcje i wydajność w bardziej przystępnej cenie, co czyni go atrakcyjną propozycją dla szerszego grona odbiorców.

Dostępność



FiiO K15 jest już dostępny w sprzedaży u autoryzowanych dystrybutorów FiiO. Sugerowana cena detaliczna wynosi 3290 PLN.

































źródło: Info Prasowe - MIP