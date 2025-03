FiiO K17 - Retro Wzmacniacz Słuchawkowy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

FiiO już od dłuższego czasu wprowadza na rynek wiele niezwykle ciekawych urządzeń będących bardzo konkurencyjnymi propozycjami w swoich przedziałach cenowych. Najnowszy model K17 jest tego doskonałym przykładem. W tym konkretnym przypadku mamy do czynienia z niezwykle nowoczesnym przetwornikiem opartym o najnowsze układy marki AKM, a przy tym posiadającym bardzo wydajny i świetnie brzmiący wzmacniacz słuchawkowy. Jednocześnie nowy K17 posiada niebagatelną formę, którą integruje ze świetną funkcjonalnością oraz nowatorskimi, autorskimi rozwiązaniami układowymi. To także jedno z tych urządzeń, które nie tylko będzie świetną propozycją dla słuchaczy, ale też może stać się puntem odniesienia w swoim zakresie cenowym.







Flagowe układy konwertera cyfrowo-analogowego AKM

Nowy FiiO K17 posiada najnowszy zestaw scalaków japońskiej marki Asahi Kasei Microsystems. Zastosowano tutaj jeden układ AK4191 oraz dwa (po jednym na kanał) układy AK4499EX. Ten pierwszy pełni rolę interfejsu wejściowego, filtru cyfrowego oraz modulatora. Dwa pozostałe zaś to już właściwe konwertery analogowo-cyfrowe zaprojektowane tak, aby uzyskać nie tylko znakomite parametry mierzalne, ale przede wszystkim świetne brzmienie. Bo pamiętajmy, że są to układy z serii Velvet Sound i użytkownicy niezwykle je lubią właśnie ze względu na ich brzmienie. FiiO zastosowało tutaj także swoją autorską technologię DWA ROUTING, która zapewnia znakomitą izolację pomiędzy poszczególnymi elementami układu, co przekłada się na niski poziom szumów, czyli czarne tło w muzyce oraz znakomitą rozdzielczość i wierne oddanie szczegółów. Co więcej, mamy tutaj aż trzy dedykowane precyzyjne układy zegara firmy ACCUSILICON zapewniające niezwykle niski poziom zniekształceń typu jitter. A to z kolei sprawia, że nowy FiiO K17 oferuje brzmienie pozbawione natarczywej cyfrowej poświaty i oferujące przy tym także niezwykłą płynność przekazu.



Wzmacniacz słuchawkowy w klasie AB oparty o elementy dyskretne

Istotną cechą najnowszego modelu FiiO jest także bardzo skrupulatnie zaprojektowany wzmacniacz słuchawkowy. Zastosowano tutaj układy dyskretny korzystający z tranzystorów firmy ON Semiconductors MJE243/253, który potrafi dostarczyć odpowiedni prąd dla najbardziej wymagających słuchawek. Sprawia to, że mamy do dyspozycji aż 4000mW plus 4000mW mocy, dlatego nawet duże modele planarne nie będą dla nowego FiiO K17 wyzwaniem. A dzięki niskim poziomie szumów oraz dokładności całego układu zabrzmi on świetnie także z czułymi modelami planarnymi. Mamy tutaj także pełen zestaw wyjść słuchawkowym, z dwoma wyjściami zbalansowanymi (oraz jednym niezbalansowanym).



Szeroka i przemyślana funkcjonalność wraz ze strumieniowaniem

Nowe urządzenie posiada niezwykle przemyślany zestaw funkcji. Bo ma wszystkie potrzebne wejścia cyfrowe, włącznie z wejściami USB, wejściem koaksjalnym oraz optycznym. A przy tym posiada też dwa wejścia analogowe (niezbalansowane RCA oraz zbalansowane na gnieździe 4.4 mm), co sprawia, że może pracować jako przedwzmacniacz. Zaimplementowano także łączność poprzez protokół Bluetooth włącznie ze wsparciem dla kodeków takich, jak aptX-HD czy LDAC. Mamy także wsparcie dla bezprzewodowego przesyłania muzyki poprzez AirPlay oraz odtwarzania sieciowego z poziomu platformy Roon, a także moduł WiFi oraz gigabitowy port Ethernet.



Korekcja parametryczna PEQ

Warto też wspomnieć, że w FiiO K17 zaimplementowano także autorskie rozwiązanie tej marki. Czyli niezwykle zaawansowany, bo posiadający aż 31 pasm korektor parametryczny o niezwykłej transparentności dla sygnału. Korektor ten może być bardzo precyzyjnie konfigurowany z poziomu komputera, co daje nam pełną kontrolę nad ustawieniami. Nie zapomniano także o bardzo intuicyjnej obsłudze z poprzez zaprojektowany od podstaw interfejs urządzenia, który korzysta z nowego ekranu dotykowego. Ekran ten pokazuje nam nie tylko wszystkie parametry pracy urządzenia, ale może nawet wyświetlać jakże lubiane przez użytkowników wskaźniki wychyłowe, co nadaje mu niezwykle ciekawego wyglądu.



Starannie zaprojektowana konstrukcja

FiiO K17 posiada także oddzielne płytki PCB dla poszczególnych części urządzenia. Jednocześnie dbałość o detale jest na niezwykle wysokim poziomie, bo zastosowano przykładowo najwyższej klasy kondensatory dla audio oraz pozłacane gniazda firmy Neutrik. Nie bez znaczenia jest także to, że wewnętrzne okablowanie pomiędzy poszczególnymi sekcjami urządzenia zrealizowane jest za pomocą specjalnie opracowanych przewodów, które wykonane są z pokrytej srebrem miedzi OFC. Całości dopełnia pełen zestaw zabezpieczeń oraz intuicyjny pilot.



FiiO K17 dostępny jest już w sprzedaży a jego sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 4999 PLN.































