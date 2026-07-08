FiiO LEVEL1 – kompaktowy wzmacniacz stereo

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

FiiO poszerza ofertę urządzeń desktopowych o LEVEL 1 – kompaktowy wzmacniacz stereo, który łączy wysoką moc, nowoczesną łączność cyfrową oraz klasyczne analogowe sterowanie w eleganckiej obudowie z aluminium i drewnianymi panelami. To propozycja dla osób, które chcą w prosty sposób stworzyć wysokiej klasy system stereo lub tchnąć nowe życie w posiadane kolumny pasywne. LEVEL 1 powstał z myślą o użytkownikach, którzy oczekują wysokiej jakości dźwięku bez konieczności budowania skomplikowanego systemu audio. To kompaktowy wzmacniacz oferujący funkcjonalność nowoczesnego centrum stereo przy zachowaniu klasycznej prostoty obsługiDzięki bogatemu wyposażeniu oraz atrakcyjnej cenie, LEVEL 1 ma szansę stać się jednym z najciekawszych wzmacniaczy klasy desktop dostępnych na rynku.







Moc, która zaskakuje

Pomimo kompaktowych wymiarów (181 × 133 × 36 mm), FiiO LEVEL 1 oferuje imponujące możliwości napędzenia zarówno monitorów bliskiego pola, jak i pełnowymiarowych kolumn podstawkowych oraz wielu modeli podłogowych. Sercem urządzenia jest ceniony układ Texas Instruments TPA3255 wykorzystujący technologię PurePath™ Ultra-HD, zapewniającą wysoką sprawność, niski poziom zniekształceń oraz wyjątkowo czyste brzmienie. Dołączony zasilacz 48 V / 5 A pozwala uzyskać moc do 2 × 120 W przy 4 Ω, natomiast zastosowanie opcjonalnego zasilacza 53 V / 12 A zwiększa możliwości wzmacniacza nawet do 2 × 300 W przy 4 Ω.



Analog spotyka nowoczesność

LEVEL 1 został zaprojektowany jako uniwersalne centrum domowego systemu audio. Do dyspozycji użytkownika oddano:

• Bluetooth 6.0 z obsługą kodeka LDAC

• wejście USB

• wejście koaksjalne

• analogowe wejście LINE IN

• wyjście PRE OUT

• wyjście dla aktywnego subwoofera



Dzięki temu urządzenie równie dobrze współpracuje z komputerem, odtwarzaczem CD, gramofonem (przez przedwzmacniacz), streamerem czy smartfonem.



Brzmienie pod pełną kontrolą

W przeciwieństwie do wielu nowoczesnych urządzeń wymagających korzystania z aplikacji, LEVEL 1 oferuje klasyczne, fizyczne pokrętła regulacji basu oraz sopranów. Całość przekłada się na niski poziom szumów, wysoką dynamikę oraz naturalne, detaliczne brzmienie.



Miłośnicy bardziej zaawansowanej personalizacji mogą dodatkowo wykorzystać aplikację FiiO Control, umożliwiającą konfigurację parametrycznego korektora PEQ dla wejść cyfrowych.



Wysokiej klasy komponenty

FiiO zastosowało rozwiązania spotykane zazwyczaj w znacznie droższych konstrukcjach. Wewnątrz urządzenia znalazły się między innymi:

• sześciowarstwowa płytka PCB z grubymi ścieżkami miedzianymi,

• kondensatory renomowanych producentów z Niemiec i Japonii,

• ekranowane cewki ograniczające zakłócenia,

• precyzyjnie zaprojektowany układ zasilania.



Styl, który pasuje do każdego wnętrza

LEVEL 1 wyróżnia się nie tylko parametrami, ale również wzornictwem. Obudowa wykonana została z aluminium, uzupełnionego eleganckimi drewnianymi panelami bocznymi. Całość dopełniają klasyczne pokrętła oraz subtelne podświetlenie RGB informujące o wybranym źródle sygnału oraz aktywnym kodeku Bluetooth.



FiiO LEVEL 1 spodziewany jest jeszcze w sierpniu 2026 u autoryzowanych partnerów marki FiiO w Polsce w cenie 749 PLN.





Najważniejsze cechy

wzmacniacz klasy D oparty na układzie Texas Instruments TPA3255,

moc do 2 × 300 W (z opcjonalnym zasilaczem),

Bluetooth 6.0 z obsługą LDAC,

wejścia USB, koaksjalne oraz LINE IN,

wyjście PRE OUT i wyjście dla subwoofera,

regulacja basu i sopranów z poziomu panelu przedniego,

obsługa aplikacji FiiO Control (PEQ),

aluminiowo-drewniana konstrukcja,

obsługa sygnału PCM do 24-bit / 96 kHz przez USB.

































źródło: Info Prasowe - FiiO