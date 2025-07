FiiO M21 - mały rozmiar, gigantyczne możliwości

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

FiiO prezentuje swój najnowszy flagowy przenośny odtwarzacz muzyczny – FiiO M21. Ten innowacyjny DAP (Digital Audio Player) redefiniuje pojęcie mobilnego audio, łącząc kompaktową formę z mocą i funkcjonalnością zarezerwowaną dotąd dla urządzeń stacjonarnych. FiiO M21 to kwintesencja zaangażowania firmy w dostarczanie bezkompromisowej jakości dźwięku, gdziekolwiek jesteś. FiiO M21 został zaprojektowany od podstaw, aby sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających audiofilów. Sercem urządzenia jest potężny procesor Qualcomm Snapdragon 680, który w połączeniu z systemem Android 13 zapewnia płynne i intuicyjne działanie.







Jednak prawdziwa magia M21 tkwi w jego architekturze audio:

• Cztery przetworniki DAC Cirrus Logic CS43198: M21 wykorzystuje rewolucyjną konfigurację poczwórnych przetworników cyfrowo-analogowych, co gwarantuje niezrównaną precyzję konwersji sygnału i minimalne zniekształcenia. Rezultatem jest krystalicznie czysty, szczegółowy i dynamiczny dźwięk, który ożywia każdą nutę.

• Dwustopniowe wzmocnienie: Innowacyjny, dwustopniowy układ wzmacniający dostarcza ogromną moc wyjściową, zdolną napędzić nawet najbardziej wymagające słuchawki, zarówno te nauszne, jak i dokanałowe. Dzięki temu M21 oferuje niezrównaną dynamikę i kontrolę nad dźwiękiem.

• Tryb Desktop: FiiO M21 to pierwszy przenośny odtwarzacz FiiO, który oferuje prawdziwy tryb desktopowy. Po podłączeniu do zewnętrznego zasilania, M21 aktywuje specjalny tryb pracy, zwiększając moc wyjściową i stabilność sygnału, co pozwala na wykorzystanie go jako pełnoprawnego źródła dźwięku w domowym systemie Hi-Fi. To unikalne rozwiązanie sprawia, że M21 jest niezwykle wszechstronny.



Design, Funkcjonalność i Wszechstronność

FiiO M21 to nie tylko potęga dźwięku, ale także elegancki design i przemyślana funkcjonalność. Urządzenie wyposażono w 4.7-calowy, bezramkowy ekran dotykowy o rozdzielczości 750x1334, który zapewnia wygodną obsługę i doskonałą jakość obrazu. Kompaktowe wymiary (ok. 68 x 121 x 17mm) i waga (ok. 193g) sprawiają, że M21 idealnie leży w dłoni i jest łatwy do przenoszenia.



Dodatkowe cechy FiiO M21:

• Obsługa Hi-Res Audio: Pełne wsparcie dla formatów audio wysokiej rozdzielczości, w tym DSD i MQA, co pozwala cieszyć się muzyką w studyjnej jakości.

• Łączność bezprzewodowa: Bluetooth 5.0 z obsługą kodeków LDAC zapewnia wysokiej jakości bezprzewodową transmisję dźwięku. Wi-Fi umożliwia strumieniowanie muzyki z serwisów online.

• Podwójne porty USB-C: Dwa porty USB-C zwiększają elastyczność użytkowania, umożliwiając jednoczesne ładowanie i podłączenie do innych urządzeń.

• Wyjście koaksjalne: Niskoszumowe wyjście koaksjalne pozwala na podłączenie M21 do zewnętrznych przetworników DAC lub wzmacniaczy.

• Pamięć: 4GB RAM i obsługa kart microSD do 2TB (teoretycznie) zapewniają wystarczającą przestrzeń na ogromną bibliotekę muzyczną.



FiiO M21 to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy szukają przenośnego odtwarzacza oferującego jakość dźwięku na poziomie desktopowym, bez kompromisów w zakresie mobilności i funkcjonalności. To urządzenie, które zaspokoi potrzeby zarówno w podróży, jak i w domowym zaciszu.



Model jest już dostępny w sprzedaży u autoryzowanych dystrybutorów FiiO. Sugerowana cena detaliczna wynosi 1599 PLN.



































źródło: Info Prasowe - MIP