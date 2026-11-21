Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Czy niewielki przetwornik DAC może jednocześnie spełniać oczekiwania wymagających miłośników muzyki i graczy? FiiO QX11 pokazuje, że te dwa światy nie muszą się wykluczać. Dwa flagowe układy ESS ES9069Q, moc do 800 mW na kanał, dedykowany tryb gamingowy, inteligentna redukcja szumów mikrofonu oraz możliwość jednoczesnego słuchania muzyki i ładowania smartfona – wszystko w urządzeniu ważącym zaledwie 36 gramów. QX11 odpowiada na realny problem: ludzie nie chcą nosić przy sobie dwóch urządzeń ani wybierać między mocą a rozmiarem. Tutaj wystarczy podpiąć zasilanie i ta sama przejściówka zaczyna grać jak sprzęt biurkowy. A mikrofon z redukcją szumu sprawia, że po pracy nie trzeba przepinać słuchawek do czegokolwiek innego.







Dwa tryby pracy sprawiają, że urządzenie skierowane jest do dwóch grup klientów, którzy pomimo różnych zastosowań, oczekują wysokiej jakości dźwięku i obsługi. Tryb Hi-Fi koncentruje się na wysokiej jakości reprodukcji muzyki i obsłudze plików wysokiej rozdzielczości. Tryb Gaming został natomiast zoptymalizowany pod kątem zastosowań wymagających niskich opóźnień, wygodnej komunikacji głosowej i odpowiedniego odwzorowania efektów dźwiękowych.



Desktop Mode – kiedy niewielki DAC pokazuje pełnię możliwości

Osoby korzystające z dobrych słuchawek zwykle kończą z dwoma urządzeniami: przenośną przejściówką do telefonu i osobnym wzmacniaczem na biurku. Pierwsza jest wygodna, ale ograniczona mocą, jaką telefon może oddać; drugi daje zapas, lecz nie mieści się w kieszeni. QX11 został zaprojektowany tak, by obsłużyć oba scenariusze jednym korpusem. Jednym z najciekawszych rozwiązań QX11 jest dedykowany tryb Desktop Mode. Po jego aktywacji urządzenie może wykorzystać większą moc zasilania, zwiększając wydajność wzmacniacza słuchawkowego. Rozwiązaniem jest drugi port USB-C, opisany jako POWER IN, i przełącznik trybu biurkowego. Po podłączeniu zasilacza lub powerbanku urządzenie przestaje być zależne od prądu dostarczanego przez telefon czy laptop: moc z wyjścia zbalansowanego rośnie z 360 mW do 800 mW na kanał przy 32 Ω, a stosunek sygnału do szumu sięga 126 dB. Po odłączeniu zasilania QX11 wraca do roli przejściówki ważącej 36 gramów. Rozwiązanie to zostało objęte patentem.



To wynik, który pozwala myśleć o współpracy nie tylko z dokanałowymi słuchawkami IEM, ale również z wieloma pełnowymiarowymi konstrukcjami dynamicznymi i planarnymi. Co ważne, wysoka moc nie służy wyłącznie uzyskaniu większej głośności. Odpowiednia rezerwa prądowa i napięciowa pomaga wzmacniaczowi zachować kontrolę nad słuchawkami podczas odtwarzania dynamicznych fragmentów muzyki. Ten sam port działa też w drugą stronę — QX11 potrafi ładować podłączony telefon, tablet lub odtwarzacz mocą do 45 W w standardzie USB Power Delivery. W praktyce oznacza to, że dłuższa sesja odsłuchowa z telefonu nie kończy się rozładowanym urządzeniem źródłowym. Dzięki temu użytkownik może korzystać z jednego urządzenia zarówno podczas podróży, jak i przy domowym komputerze. To szczególnie praktyczne rozwiązanie dla osób, które nie chcą kupować osobnego DAC-a do smartfona i kolejnego wzmacniacza do stanowiska komputerowego.



Tor sygnałowy: dwa przetworniki i cztery układy wyjściowe

Konwersję realizują dwa przetworniki ESS ES9069Q czwartej generacji, pracujące równolegle. Za obsługę sygnału z portu USB odpowiada dwurdzeniowy procesor audio SPV5068 o architekturze RISC-V, a wzmocnienie napięciowe zapewniają dwa układy TI OPA1692. Stopień wyjściowy zbudowano na czterech wzmacniaczach TI OPA1622 połączonych równolegle — stąd zapas prądowy nietypowy dla urządzenia tej wielkości.



Sekcje cyfrowa i analogowa rozdzielono na osobne płytki z ekranowaniem, a zasilanie poprowadzono w czterostopniowym układzie z niezależnymi stabilizatorami LDO dla każdej z nich. Efektem są parametry, które w tym formacie spotyka się rzadko: zniekształcenia od 0,00043%, szum własny od 1,8 µV i impedancja wyjściowa poniżej 1Ω na wyjściu niezbalansowanym. Urządzenie obsługuje materiał PCM do 768 kHz/32 bit oraz DSD512 natywnie. Wyjście 3.5 mm pełni podwójną rolę: poza odsłuchem słuchawkowym może pracować jako cyfrowe wyjście koaksjalne (do 384 kHz/24 bit), co pozwala wpiąć QX11 w tor ze stacjonarnym przetwornikiem.



Tryb gamingowy: mikrofon, redukcja szumu i cztery profile

Druga funkcja, która odróżnia QX11 od typowych przejściówek, to pełnoprawny tryb gamingowy. Urządzenie ma wbudowany mikrofon — aktywny przy korzystaniu z wyjścia zbalansowanego 4.4 mm — oraz obsługuje mikrofon w przewodzie słuchawek w standardzie CTIA. Oznacza to, że audiofilskie słuchawki bez mikrofonu nadają się do rozmowy w grze bez dokładania osobnego zestawu. Sygnał z mikrofonu przetwarza układ redukcji szumu otoczenia AI ENC, odcinający odgłosy klawiatury, wentylatorów i rozmów w tle. Dla samego dźwięku w grze przewidziano cztery profile: FPS, ACT, MOBA oraz MUG, czyli gry rytmiczne i muzyczne.

• FPS – gry akcji z perspektywy pierwszej osoby,

• ACT – gry akcji,

• MOBA – wieloosobowe gry strategiczne,

• MUG – gry muzyczne i rytmiczne.



Profile różnią się sposobem uwypuklenia kroków, efektów umiejętności i kierunkowości dźwięku. Przełączanie między trybem HiFi a gamingowym odbywa się z poziomu urządzenia — podwójnym naciśnięciem przycisku skrótu, w ustawieniu domyślnym. Każdy tryb ma własny układ ekranu: w HiFi widoczne są częstotliwość próbkowania, wzmocnienie i filtr cyfrowy, w gamingowym — profil dźwiękowy i ustawienia mikrofonu. Dzięki temu QX11 może zainteresować nie tylko miłośników dobrego brzmienia, ale również graczy korzystających z wysokiej jakości słuchawek przewodowych.



Obsługa i strojenie

Na froncie znajduje się kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 1.14 cala i rozdzielczości 135 × 240, z możliwością obrotu obrazu — przydatną, gdy urządzenie leży na biurku inaczej niż w kieszeni. Głośność reguluje pokrętło z funkcją zatwierdzania naciśnięciem, pracujące w skali 60 lub 120 kroków, zależnie od wyboru użytkownika. Konfigurowalny przycisk skrótu obsługuje trzy gesty: pojedyncze naciśnięcie, podwójne i przytrzymanie. Domyślnie zmieniają one motyw ekranu, tryb pracy i utwór, ale można im przypisać inne funkcje — na przykład przełączanie profili korekcji. Samą korekcję realizuje dziesięć gotowych profili oraz własny korektor parametryczny działający dla materiału do 384 kHz.



Nie wszystkie słuchawki brzmią tak samo. Różnią się charakterystyką częstotliwościową, sposobem prezentacji basu, średnicy i wysokich tonów.FiiO QX11 oferuje funkcję AUTO EQ, która umożliwia automatyczne zastosowanie odpowiedniego profilu korekcji dla wybranego modelu słuchawek.Rozwiązanie dostępne jest za pośrednictwem platformy internetowej oraz aplikacji FiiO.



Jeden DAC zamiast kilku urządzeń

Wszystkie te możliwości zamknięto w obudowie o wymiarach około 64 × 28.8 × 13 mm o wadze zaledwie 36 gramów, FiiO QX11 pokazuje, jak bardzo zmieniły się możliwości współczesnych przenośnych przetworników cyfrowo-analogowych.

Jeszcze niedawno podobna funkcjonalność wymagałaby kilku osobnych urządzeń: DAC-a do smartfona, wzmacniacza słuchawkowego do komputera i zewnętrznej karty dźwiękowej do gier. QX11 łączy te zastosowania w jednej kompaktowej konstrukcji. Oferuje wysokiej klasy tor audio oparty na dwóch przetwornikach ESS, mocny wzmacniacz słuchawkowy, zaawansowane funkcje korekcji dźwięku, obsługę mikrofonu oraz rozwiązania zwiększające wygodę codziennego użytkowania.



Urządzenie jest już dostępne w sprzedaży w cenie 799 PLN w dwóch wersjach kolorystycznych: vintage gold oraz dark green.



























źródło: Info Prasowe - FiiO