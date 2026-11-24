Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

RR13 jest urządzeniem z gatunku tych, które bierze się do ręki i od razu wiadomo, o co chodzi: kręcisz gałką, patrzysz na skalę, słuchasz. Nie ma menu, nie ma parowania, nie ma aplikacji. A przy okazji, po przełączeniu trybu, dostajesz wzmacniacz słuchawkowy o parametrach, których nikt nie spodziewa się po radiu za tę cenę. Odpowiedź jest prostsza, niż się wydaje. Radio nie wymaga konta, zasięgu komórkowego ani pakietu danych — działa w piwnicy, w górach, na działce i podczas przerwy w dostawie prądu. Nie podsuwa algorytmicznych rekomendacji, tylko program ułożony przez człowieka, a słuchacz nie musi niczego wybierać.







Dla części odbiorców to nie nostalgia, lecz realna wygoda. Druga rzecz, to sam sposób obsługi. RR13 nie ma wyświetlacza ani pamięci stacji: częstotliwość wybiera się gałką, obserwując wskaźnik przesuwający się po analogowej skali, która świeci w ciemności. Przekładnię zębatkową zaprojektowano tak, by ruch pokrętła był precyzyjny — przy strojeniu analogowym to różnica między przyjemnością a walką z urządzeniem.



Trzecia to format. Przy wymiarach 43.4 × 85.6 × 16.4 mm i masie 76 gramów RR13 jest mniejszy od większości smartfonów i mieści się w kieszeni koszuli. Aluminiowy front i tylna obudowa ze szkła AG sprawiają, że nie wygląda jak sprzęt turystyczny z marketu — i to również jest część tego produktu.



Odbiór: dwa zakresy i dwie anteny

Za odbiór odpowiada układ Silicon Labs Si4831 — rozwiązanie stosowane w odbiornikach, w których liczy się czułość przy niewielkim poborze prądu. Deklarowana czułość to 15 dBµV przy stosunku sygnału do szumu 30 dB. Radio obsługuje dwa zakresy: standardowy europejski 87–108 MHz oraz 76–90 MHz wykorzystywany m.in w Japonii. Odbiornik korzysta z dwóch anten. Pierwsza, o niestandardowym kształcie, jest wbudowana w obudowę i wystarcza w zasięgu miejskich nadajników. Druga to odłączana antena teleskopowa, montowana w gnieździe 3,5 mm — przydatna poza miastem i w budynkach o grubych ścianach. Odbiór stereo oraz prawidłowe dostrojenie sygnalizują osobne diody, co przy strojeniu analogowym zastępuje wskazanie cyfrowe.



Drugie życie: tryb wzmacniacza słuchawkowego

RR13 nie kończy się na radiu. Po przełączeniu trybu pracy i podłączeniu opcjonalnego przewodu adaptera urządzenie obsługuje sygnał z telefonu lub komputera, pracując jako wzmacniacz słuchawkowy. To nie jest funkcja dodana na siłę gdyż parametry audio odpowiadają osobnym urządzeniom audio tej klasy. Wyjście 3.5 mm dostarcza 80 mW na kanał przy 32 Ω i 65 mW przy 16 Ω, przy zniekształceniach poniżej 0.008% i szumie własnym poniżej 10 µV. Stosunek sygnału do szumu przekracza 100 dB, a impedancja wyjściowa pozostaje poniżej 1 Ω, co ma znaczenie przy czułych słuchawkach dokanałowych. Producent deklaruje obsługę słuchawek o impedancji od 8 do 100 Ω. W tym trybie czas pracy rośnie do ponad 18 godzin — radio zużywa znacznie więcej energii niż samo wzmacnianie sygnału. Za barwę odpowiada autorski układ analogowy FiiO DDB AS100 z przełącznikiem korekcji basu i efektem przestrzennym 3D, przełączanymi fizycznym suwakiem, a nie w menu.



Bateria, którą można wymienić

RR13 zasila ogniwo litowo-jonowe 10440 o pojemności 450 mAh z własnym układem zabezpieczającym — i, co istotne, wymienne. W urządzeniu, które ma szansę przetrwać dekadę, to różnica między sprzętem używanym a leżącym w szufladzie. Możliwość wymiany akumulatora pozwala wydłużyć okres użytkowania urządzenia, a także korzystać z zapasowego źródła energii. W trybie radia FM urządzenie zapewnia co najmniej 7 godzin pracy ze słuchawkami lub około 4 godzin odtwarzania przez wbudowane głośniki. W trybie wzmacniacza słuchawkowego czas pracy może wynosić nawet 18 godzin. Ładowanie odbywa się przez port USB-C i trwa około dwóch godzin. Wbudowany wyłącznik czasowy pozwala ustawić automatyczne wyłączenie po 30 lub 60 minutach — funkcja oczywista dla każdego, kto zasypiał kiedyś przy radiu.



Cena na rynku polskim, to 349 PLN.































źródło: Info Prasowe - FiiO