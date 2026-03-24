FiiO SP5 – połączenie brzmienia hi-fi i precyzji studyjnej

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

FiiO wprowadza na rynek model SP5 – zaawansowane aktywne głośniki bliskiego pola zaprojektowane z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach. Nowa konstrukcja łączy inżynierię znaną ze środowiska studyjnego z brzmieniem charakterystycznym dla sprzętu hi-fi, oferując wyjątkową kontrolę, detaliczność i dynamikę w kompaktowej formie. FiiO SP5 to dwudrożne aktywne monitory wyposażone w wysokiej klasy przetworniki – precyzyjny głośnik wysokotonowy oraz wydajny przetwornik niskotonowy o zoptymalizowanej charakterystyce pracy. Sercem FiiO SP5 jest zaawansowany układ przetworników, w tym 5,25-calowy głośnik niskotonowy wykonany z innowacyjnego włókna kompozytowego „Continuum”. Materiał ten zapewnia niespotykaną sztywność przy minimalnej masie, co przekłada się na głęboki, kontrolowany bas i krystalicznie czystą średnicę.







Konstrukcja oparta jest na dedykowanym systemie wzmacniaczy, w którym każdy przetwornik napędzany jest niezależnym modułem, co przekłada się na wysoką efektywność, niskie zniekształcenia oraz pełną kontrolę nad pasmem.

Zaawansowana architektura układu pozwala uzyskać szerokie pasmo przenoszenia, wysoką dynamikę oraz precyzyjną scenę dźwiękową – kluczowe parametry zarówno w pracy studyjnej, jak i w wymagających systemach odsłuchowych. Obudowa została zaprojektowana z naciskiem na minimalizację rezonansów i optymalną dyspersję dźwięku.



Nowoczesna łączność i wszechstronność zastosowań

SP5 oferują szeroki wachlarz wejść, umożliwiając integrację zarówno z profesjonalnym sprzętem audio, jak i domowymi systemami hi-fi czy komputerami. Wśród dostępnych opcji znajdują się m.in. wejścia analogowe oraz cyfrowe, zapewniające elastyczność konfiguracji w różnych scenariuszach użytkowych. Dzięki temu model SP5 sprawdzi się zarówno jako monitor bliskiego pola w studiu lub przy stanowisku komputerowym, jak i jako wysokiej klasy system odsłuchowy w nowoczesnych przestrzeniach domowych. SP5 wyposażono w układ Qualcomm QCC5125 z 24-bitowym przetwarzaniem audio i zaawansowanym DSP. Obsluga kodeków LDAC (990 kbps), aptX Adaptive oraz aptX HD pozwala na transmisje bezprzewodowa w jakości Hi-Res Audio Wireless - certyfikowanej przez Japan Audio Society. Model wspiera również SBC, AAC, aptX i aptX LL, zapewniając kompatybilność z szerokim spektrum urządzeń źrodłowych.



Design inspirowany nowoczesną estetyką audio

Nowa konstrukcja FiiO wyróżnia się nowoczesnym, minimalistycznym wzornictwem, które harmonijnie łączy elementy techniczne z eleganckim wykończeniem. Starannie dobrane materiały oraz detale konstrukcyjne podkreślają premium charakter urządzenia, czyniąc SP5 nie tylko narzędziem odsłuchowym, ale również elementem nowoczesnego wnętrza. FiiO SP5 zostały zaprojektowane jako rozwiązanie dla świadomych użytkowników – twórców, producentów muzycznych, audiofilów oraz osób poszukujących referencyjnego brzmienia w kompaktowej formie. Model ten wypełnia lukę pomiędzy klasycznymi monitorami studyjnymi a systemami hi-fi, oferując spójność tonalną, wysoką rozdzielczość i uniwersalność zastosowań.



FiiO SP5 są już dostępne w sprzedaży w cenie detalicznej 3999 PLN. W wybranych salonach w Polsce jest możliwość odsłuchu w komfortowych warunkach akustycznych.

































źródło: Info Prasowe - MIP