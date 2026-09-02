FiiO TT11 – pierwszy krok do świata winyli

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Płyty winylowe od kilku lat przeżywają prawdziwy renesans. Coraz więcej osób chce rozpocząć swoją przygodę z analogowym dźwiękiem, jednak obawia się skomplikowanej konfiguracji czy ryzyka uszkodzenia ulubionych płyt. Z myślą właśnie o nich FiiO stworzyło TT11 – w pełni automatyczny gramofon, który pozwala cieszyć się wyjątkowym charakterem winyli bez konieczności zdobywania specjalistycznej wiedzy. Największą barierą wejścia w analog nie jest cena, lecz rytuał. Wypoziomowanie, ustawienie siły nacisku, ręczne opuszczanie igły, pamiętanie o podniesieniu ramienia po ostatnim utworze — dla części słuchaczy to część przyjemności, dla większości nowych użytkowników bariera, przez którą płyty zostają w sklepie.







TT11 znosi ją w całości. Został zaprojektowany tak, aby obsługa gramofonu była maksymalnie intuicyjna. Wystarczy nacisnąć przycisk START, a ramię automatycznie ustawi się nad płytą i delikatnie opuści igłę we właściwym miejscu. Po zakończeniu odtwarzania wróci do pozycji spoczynkowej, chroniąc zarówno płytę, jak i wkładkę. Kto chce — nadal może prowadzić ramię ręcznie. Dodatkowo funkcja Repeat umożliwia automatyczne odtworzenie tej samej strony płyty bez potrzeby ponownej ingerencji użytkownika. Przełącznik formatu obsługuje płyty 7- i 12-calowe



Gotowy do rozbudowy

Choć TT11 jest gramofonem skierowanym również do początkujących użytkowników, producent nie zapomniał o osobach, które w przyszłości będą chciały rozwijać swój system audio. Model wyposaż ono we wkładkę Audio-Technica AT3600L, wymienny headshell, regulowany przeciwwagę oraz regulację anti-skating, umożliwiając łatwą wymianę wkładki i precyzyjne dostosowanie parametrów pracy ramienia. To rozwiązania rzadko spotykane w pełni automatycznych gramofonach tej klasy. Nawet jeśli użytkownik nigdy nie skorzysta z tych regulacji, bo TT11 przyjeżdża wstępnie skonfigurowany — są one dostępne dla tych, którzy z czasem zechcą się nimi zająć. TT11 nie jest ślepą uliczką, tylko punktem startu — lepsza wkładka to najtańsza i najskuteczniejsza ścieżka rozwoju zestawu.



b>Wszystko w środku: przedwzmacniacz i Bluetooth

Sercem układu analogowego są dwa wzmacniacze operacyjne NE5532, odpowiadające za wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy. Dzięki wyjściom LINE OUT oraz PHONO OUT TT11 można podłączyć zarówno bezpośrednio do dowolnego wzmacniacza, aktywnych głośników, soundbara czy interfejsu audio jak i do zewnętrznego przedwzmacniacza gramofonowego, pozostawiając użytkownikowi swobodę dalszej rozbudowy systemu. Przełącznik na tylnej ściance pozwala wyłączyć wewnętrzny przedwzmacniacz i skorzystać z zewnętrznego, gdy użytkownik zechce podnieś ć jakoś ć toru.



Drugą wygodą jest wbudowany nadajnik Bluetooth (kodek SBC). Płytę można odtworzyć na przenośnym głośniku bezprzewodowym, w słuchawkach albo w systemie multiroom — bez prowadzenia kabli przez pokój. To rozwiązanie adresowane do mieszkań , w których gramofon stoi w innym miejscu niż zestaw głośnikowy. Dzięki temu gramofon może stać się częścią zarówno klasycznego zestawu stereo, jak i nowoczesnego systemu audio, zachowując przy tym wyjątkowy charakter analogowego odsłuchu.



Dopracowany w każdym detalu

Gramofon wykorzystuje aluminiowy talerz, precyzyjny stalowy trzpień oraz cichy napęd paskowy zaprojektowany z myślą o stabilnej pracy i ograniczeniu drgań. Masa i sztywność talerza stabilizują obroty i ograniczają przenoszenie drgań na wkładkę. Napęd paskowy izoluje silnik od talerza, co przekłada się na kołysanie i drżenie na poziomie 0.2% WRMS kalibrowaną przeciwwagę o dokładności ±0.20 g w zakresie 0–4 g. Całość zamknięto w eleganckiej obudowie dostępnej w dwóch wersjach kolorystycznych – czarnej i brązowej. Charakter urządzenia podkreśla również siedem trybów podświetlenia ambientowego, które można dowolnie zmieniać lub całkowicie wyłączyć.



FiiO TT11 jest już dostępny w sprzedaży w cenie zaledwie 899 PLN z VAT.





Najważniejsze cechy

• w pełni automatyczna obsługa gramofonu,

• funkcja automatycznego powrotu ramienia oraz Repeat,

• wkładka Audio-Technica AT3600L,

• regulowana przeciwwaga i anti-skating,

• aluminiowy talerz,

• wyjś cia LINE OUT i PHONO OUT,

• wbudowany nadajnik Bluetooth,

• obsługa płyt 7" i 12",

• prędkości 33⅓ oraz 45 obr./min,

• siedem trybów podświetlenia ambientowego,

• pokrywa przeciwkurzowa w zestawie.

































źródło: Info Prasowe / FiiO