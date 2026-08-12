FiiO WIND PRO – słuchawki inspirowane klasyką

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Moda na estetykę przełomu lat 90. i 2000. nie zwalnia tempa. FiiO postanowiło połączyć charakterystyczny wygląd kompaktowych słuchawek nausznych z nowoczesną technologią audio, prezentując model WIND PRO. WIND PRO rozwija koncepcję modelu EH11, oferując całkowicie przeprojektowaną konstrukcję akustyczną oraz nowe przetworniki dynamiczne. Efektem jest bardziej dojrzałe brzmienie z mocniejszym basem, większą dynamiką oraz przestrzennością, która kojarzy się z większymi słuchawkami wokółusznymi. Producent postawił na neutralny, lekko ciepły charakter dźwięku, dzięki czemu WIND PRO sprawdza się zarówno podczas długich sesji odsłuchowych, jak i codziennego słuchania muzyki.







Styl jako element produktu

WIND PRO to propozycja nie tylko dla miłośników dobrego brzmienia, ale również osób zwracających uwagę na design.

Metalowe elementy wykończenia, charakterystyczne kompaktowe muszle oraz stylistyka inspirowana kultowymi słuchawkami początku XXI wieku sprawiają, że model wyróżnia się na tle współczesnych konstrukcji. Dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych – czarnej oraz srebrnej. W zestawie znajdują się również dwie pary wymiennych nauszników, pozwalające zmienić zarówno wygląd słuchawek, jak i komfort użytkowania.



40-milimetrowy przetwornik nowej generacji

Sercem słuchawek jest nowo opracowany 40-milimetrowy przetwornik dynamiczny z kompozytową membraną i miękkim zawieszeniem. Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o uzyskaniu głębokiego, dobrze kontrolowanego basu oraz wysokiej szczegółowości w całym paśmie przenoszenia.

Pasmo przenoszenia rozpoczyna się już od 23 Hz, dzięki czemu WIND PRO oferuje zaskakująco pełne niskie tony jak na tak lekką konstrukcję. Model szczególnie dobrze sprawdza się w muzyce pop, jazzie, country oraz nagraniach wokalnych.



Komfort i brzmienie bez kompromisów

Jednym z wyróżników modelu WIND PRO jest półotwarta konstrukcja akustyczna. Specjalnie zaprojektowane kanały wentylacyjne oraz elementy tłumiące zapewniają bardziej otwarte i naturalne brzmienie niż klasyczne słuchawki zamknięte, jednocześnie ograniczając wyciek dźwięku charakterystyczny dla konstrukcji całkowicie otwartych. Dzięki temu użytkownik może cieszyć się przestrzennym dźwiękiem, nie przeszkadzając osobom znajdującym się w pobliżu.



Pomimo zastosowania metalowych elementów konstrukcyjnych, WIND PRO ważą zaledwie około 77 gramów. Regulowany pałąk ze stali nierdzewnej oraz obracające się muszle dopasowują się do kształtu głowy użytkownika, zapewniając wygodę nawet podczas wielogodzinnego słuchania muzyki.



Praktyczne rozwiązania na co dzień

WIND PRO wyposażono w przewód z beztlenowej miedzi OFC zakończony wtykiem 3.5 mm oraz pilot zgodny ze standardem CTIA, umożliwiający sterowanie odtwarzaniem muzyki oraz obsługę podstawowych funkcji bez sięgania po telefon. Całość dopełnia certyfikat Hi-Res Audio, potwierdzający spełnienie wymagań Japan Audio Society w zakresie jakości odtwarzania dźwięku.



FiiO WIND PRO są już dostępne u autoryzowanych partnerów marki FiiO w Polsce. Sugerowana cena detaliczna: 139 PLN.





Najważniejsze cechy

• 40-milimetrowy przetwornik dynamiczny nowej generacji

• półotwarta konstrukcja akustyczna

• certyfikat Hi-Res Audio

• masa około 77 g

• dwie pary wymiennych nauszników w zestawie

• metalowe elementy konstrukcji

• przewód OFC z pilotem zgodnym z CTIA

• pasmo przenoszenia 23 Hz – 20 kHz

• impedancja 16 Ω

• złącze 3.5 mm mini-jack.























źródło: Info Prasowe - FiiO