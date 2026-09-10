FiiO wchodzi do gry – poznaj słuchawki gamingowe FG3

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Tym razem od FiiO coś trochę innego. Marka, którą kojarzymy przede wszystkim z Hi-Fi, DAC-ami, odtwarzaczami i słuchawkami, postanowiła wejść na rynek gamingowy. FiiO FG3 to pierwszy pełnowymiarowy headset gamingowy marki, ale zamiast ograniczyć się do podświetlenia RGB i napisu „gaming”, FiiO wykorzystało rozwiązania bliższe temu, na czym zna się najlepiej – czyli audio. Mamy więc współosiowy układ dwóch przetworników 50 mm + 16 mm, zaawansowany DSP, wirtualny dźwięk 7.1, tryby przygotowane m.in. dla FPS, MOBA i gier akcji, 10-pasmowy EQ oraz odłączany mikrofon z redukcją szumów ENC.







Dwa przetworniki. Jeden punkt źródłowy. Więcej informacji z gry

Jednym z najciekawszych rozwiązań zastosowanych w FG3 jest koncentryczny układ dwóch przetworników dynamicznych – 50 mm oraz 16 mm. Większy przetwornik odpowiada przede wszystkim za zakres niskich i średnich częstotliwości, zapewniając odpowiednią skalę, dynamikę oraz czytelność głosów. Mniejszy 16-milimetrowy przetwornik koncentruje się na reprodukcji wysokich częstotliwości i najdrobniejszych informacji przestrzennych – takich jak kroki, przeładowanie broni czy subtelne dźwięki otoczenia. Elektroniczna dwudrożna zwrotnica odpowiednio rozdziela sygnał pomiędzy oba przetworniki. Ich współosiowe ustawienie pomaga natomiast zachować spójność fazową i kierunkową dźwięku. W praktyce oznacza to coś znacznie ważniejszego niż same parametry: gracz ma szybciej i dokładniej określić, skąd dochodzi dźwięk.



Hi-Fi spotyka gaming

FG3 pokazuje, że gamingowy dźwięk nie musi oznaczać rezygnacji z jakości znanej z klasycznego audio. W słuchawkach zastosowano wysokowydajny, dwurdzeniowy układ DSP odpowiedzialny za zaawansowane przetwarzanie sygnału. Zintegrowany DAC obsługuje sygnał do 24 bitów / 192 kHz, a dedykowany wzmacniacz słuchawkowy oferuje moc do 80 mW. Dzięki temu FG3 mają zachować odpowiednią czystość i dynamikę zarówno podczas rozgrywki, jak i przy słuchaniu muzyki czy oglądaniu filmów. To istotna różnica w filozofii projektowania. FiiO nie traktuje FG3 wyłącznie jako akcesorium gamingowego. To słuchawki stworzone dla użytkownika, który po zakończeniu gry chce uruchomić ulubiony album lub film i nadal oczekuje dobrej jakości dźwięku.



Wirtualne 7.1 – kiedy scena staje się częścią rozgrywki

FG3 wykorzystują opracowany przez FiiO algorytm wirtualnego dźwięku przestrzennego 7.1, którego zadaniem jest stworzenie otaczającej użytkownika, trójwymiarowej przestrzeni.

W grach może to ułatwić identyfikację kierunku, z którego nadchodzi przeciwnik, natomiast w filmach pozwala uzyskać bardziej widowiskowe poczucie skali i przestrzeni. FiiO przygotowało również gotowe profile dźwiękowe przeznaczone dla różnych zastosowań. Użytkownik może wybierać m.in. ustawienia dla gier FPS, Action, MOBA i Rhythm, a także tryby Cinema oraz Music. Nie trzeba więc każdorazowo samodzielnie budować charakterystyki brzmienia – FG3 mogą dopasować się do aktualnej rozrywki za pomocą odpowiedniego profilu.



Dźwięk można też stworzyć po swojemu

Bardziej wymagający użytkownicy otrzymują możliwość znacznie dokładniejszego dostrojenia FG3. Słuchawki współpracują z platformą FiiO Control WEB, dostępną bezpośrednio z poziomu przeglądarki. Nie ma konieczności instalowania rozbudowanego pakietu dodatkowego oprogramowania. Za jej pomocą można m.in. korzystać z 10-pasmowego korektora EQ, tworzyć własne charakterystyki brzmienia i zapisywać ustawienia bezpośrednio w urządzeniu. To rozwiązanie pozwala przygotować osobny profil do rozgrywki FPS, inny do muzyki, a jeszcze inny do filmu – i szybko przełączać się pomiędzy nimi.



Komunikacja równie ważna jak dźwięk

W grach zespołowych jakość mikrofonu potrafi mieć równie duże znaczenie jak jakość samych słuchawek. Dlatego FG3 wyposażono w odłączany mikrofon z algorytmem ENC (Environmental Noise Cancellation). System został zaprojektowany tak, aby ograniczać dźwięki otoczenia – w tym odgłosy klawiatury czy myszy – i zwiększać czytelność głosu użytkownika. Dostępna jest również funkcja sidetone, czyli odsłuchu własnego głosu w czasie rzeczywistym. Przetwarzanie odbywa się sprzętowo, co pozwala ograniczyć opóźnienia, a poziom odsłuchu można regulować za pomocą FiiO Control WEB.



Jeden headset do komputera, konsoli i smartfona do wielogodzinnych sesji

FG3 zaprojektowano jako urządzenie typu plug & play. Nie wymaga instalowania sterowników i obsługuje protokoły UAC 1.0 oraz UAC 2.0. Dzięki temu słuchawki mogą współpracować z komputerami z systemem Windows, laptopami, smartfonami oraz popularnymi konsolami, w tym PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox i Nintendo Switch. Wielofunkcyjny kontroler umieszczony na przewodzie umożliwia szybką zmianę najważniejszych ustawień bez wychodzenia z gry. FiiO zadbało również o ergonomię. FG3 mają konstrukcję wokółuszną, wymienne pady oraz składaną budowę ułatwiającą transport i przechowywanie. Masa zestawu wraz z mikrofonem wynosi około 315 gramów. Składana konstrukcja sprawia, że słuchawki można łatwiej zabrać na turniej, LAN party, do akademika czy po prostu przenieść pomiędzy stanowiskami.



FiiO FG3 są czymś więcej niż kolejnym produktem w katalogu FiiO. To pierwszy krok marki w stronę rynku gamingowego i jednocześnie próba wykorzystania doświadczeń świata Hi-Fi w kategorii, w której jakość dźwięku coraz częściej staje się jednym z kluczowych elementów rozgrywki. FiiO stawia przy tym na rozwiązanie interesujące nie tylko dla zawodowych graczy. FG3 mają być uniwersalnym headsetem dla osób, które na jednym stanowisku grają, słuchają muzyki, oglądają filmy i komunikują się ze znajomymi – i nie chcą do każdego z tych zastosowań używać innych słuchawek.



FiiO FG3 właśnie trafiają do sprzedaży w cenie 399 PLN dla klienta końcowego.





Kluczowe cechy FiiO FG3

• współosiowy układ dwóch przetworników dynamicznych: 50 mm + 16 mm

• elektroniczna dwudrożna zwrotnica

• wysokowydajny dwurdzeniowy DSP

• DAC obsługujący sygnał do 24 bit / 192 kHz

• dedykowany wzmacniacz słuchawkowy do 80 mW

• wirtualny dźwięk przestrzenny 7.1

• profile FPS, Action, MOBA, Rhythm, Cinema i Music

• 10-pasmowy EQ poprzez FiiO Control WEB

• odłączany mikrofon z redukcją szumów ENC

• sprzętowy monitoring własnego głosu – sidetone

• konstrukcja plug & play bez konieczności instalowania sterowników

• obsługa UAC 1.0 / UAC 2.0

• kompatybilność z komputerami, urządzeniami mobilnymi i konsolami

• składana konstrukcja i wymienne pady

• masa ok. 315 g

























źródło: Info Prasowe - FiiO