FiiO x Snowsky Melody – Nowy DAC-AMP w stylowej oprawie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

FiiO wprowadza na rynek SNOWSKY Melody – wyjątkowy, przenośny przetwornik cyfrowo-analogowy (DAC) i wzmacniacz słuchawkowy (AMP), który łączy w sobie zaawansowaną technologię z unikalnym, drewnianym designem. Melody, będący częścią nowej marki SNOWSKY, skierowanej do młodszych i bardziej indywidualnych odbiorców, oferuje niezrównaną jakość dźwięku w stylowej i kompaktowej formie. SNOWSKY Melody to urządzenie, które wyróżnia się na tle konkurencji nie tylko swoimi możliwościami audio, ale także niezwykłą estetyką. Dostępny w wykończeniach z orzecha włoskiego i klonu, Melody waży zaledwie około 10g, co czyni go niezwykle lekkim i przenośnym. Jego kompaktowe wymiary (około 42x22.5x11.5mm) sprawiają, że idealnie nadaje się do użytku w podróży, zapewniając wysokiej jakości dźwięk zawsze pod ręką.







Sercem Melody są dwa wysokiej klasy przetworniki DAC Cirrus Logic CS43131, które zapewniają doskonałe dekodowanie dźwięku. Urządzenie obsługuje próbkowanie do 384K/32bit oraz DSD64/128/256, co gwarantuje odtwarzanie muzyki w najwyższej możliwej jakości. Dodatkowo, Melody wyposażono w chip USB SPV5048, zapewniający stabilną i szybką transmisję danych.



Potężne Brzmienie w Kompaktowej Formie

Mimo swoich niewielkich rozmiarów, SNOWSKY Melody dostarcza imponującą moc wyjściową. Dla słuchawek single-ended (3.5mm) oferuje moc do 100mW+100mW (32Ω), natomiast dla słuchawek zbalansowanych (4.4mm) moc sięga 250mW+250mW (32Ω). To pozwala na swobodne napędzanie szerokiej gamy słuchawek, zapewniając bogate, szczegółowe i dynamiczne brzmienie. Urządzenie posiada również wyjście SPDIF (dzielone z portem 3.5mm), co zwiększa jego wszechstronność.



Intuicyjna Obsługa i Personalizacja

Melody został zaprojektowany z myślą o wygodzie użytkowania. Posiada dwa zestawy trybów głośności i przycisków, a dzięki algorytmowi opracowanemu przez FiiO oraz wsparciu aplikacji FiiO Control, użytkownicy mogą łatwo przełączać się między różnymi ustawieniami i dostosowywać dźwięk do swoich preferencji. Wskaźnik częstotliwości próbkowania w postaci podświetlenia RGB dodaje urządzeniu nowoczesnego charakteru i informuje o aktualnym statusie odtwarzania.



Dostępność

SNOWSKY Melody jest już dostępny u autoryzowanych sprzedawców FiiO oraz w wybranych sklepach internetowych. Sugerowana cena detaliczna wynosi 249 PLN.

































źródło: Info Prasowe - MIP