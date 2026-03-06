Finały międzyszkolnego turnieju w Europie ponownie w Płocku

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

21–22 marca Polska stanie się areną szkolnych esportowych emocji na najwyższym poziomie. Wielkie finały Predator Games, największego międzyszkolnego turnieju esportowego w Europie, odbędą się w Orlen Arenie w Płocku, i będą dostępne dla publiczności bezpłatnie. Ich zasięg wykraczać będzie daleko poza mury hali, dzięki profesjonalnej transmisji online finałowe mecze będzie można śledzić w całej Polsce. Przez miesiące eliminacji i fazy pucharowej najlepsi uczniowie oraz reprezentacje szkół walczyli o miejsce na turnieju LAN. Teraz staną na jednej scenie, by zawalczyć o tytuły mistrzowskie w sześciu grach i zapisać się w historii Predator Games.







Orlen Arena ponownie gospodarzem wielkiego finału

Finały Predator Games po raz kolejny odbędą się w Orlen Arenie, nowoczesnym obiekcie, który w ubiegłej edycji udowodnił, że doskonale łączy sportowe emocje z gamingowym widowiskiem. Monumentalna przestrzeń hali pozwala stworzyć widowisko na skalę ogólnopolską, z dużą sceną, trybunami wypełnionymi kibicami i profesjonalną realizacją transmisji.

Finały będą miały pełnoprawną oprawę dużego, międzynarodowego turnieju esportowego: profesjonalną scenę, rozbudowaną realizację światła i dźwięku, stanowiska dla zawodników oraz studio analityczne. Każdy mecz komentowany będzie na żywo przez topowych casterów polskiej sceny esportowej, a pomiędzy mapami i partiami widzowie zobaczą ekspercką analizę, wywiady i podsumowania – dokładnie tak, jak podczas największych zagranicznych wydarzeń. Dla tych, którzy nie będą mogli pojawić się w Płocku, przygotowana zostanie profesjonalna transmisja online, realizowana na kanałach ambasadorów Predator Games, dzięki czemu finałowe emocje dotrą do widzów w całej Polsce.



"Finały w Płocku to zwieńczenie trzeciego sezonu Predator Games i jednocześnie potwierdzenie, jak ogromny potencjał ma szkolny esport w Polsce. Przez trzy lata zbudowaliśmy solidne know-how, wiemy, jak stworzyć angażujący format rozgrywek, jak skutecznie docierać do młodzieży szkolnej w całym kraju i jak budować społeczność wokół projektu, który łączy rywalizację, technologię i edukację. Cieszymy się, że po raz drugi wracamy z finałami do Płocka. Zeszłoroczna edycja pokazała, że zarówno lokalna społeczność, jak i kibice z dalszych regionów Polski bardzo dobrze przyjęli to wydarzenie. Frekwencja w Orlen Arenie była imponująca, a atmosfera potwierdziła, że esport w takim wydaniu ma realną siłę przyciągania". - mówi Łukasz Łopuszyński, Country Manager Acer Polska.



"W tym roku idziemy o krok dalej – przygotowujemy nie jeden, a dwa dni wydarzenia, jeszcze więcej atrakcji, rozbudowaną strefę partnerów oraz więcej spotkań z influencerami i casterami. Naszym celem jest stworzenie profesjonalnego, eksperckiego eventu esportowego, który wyznacza standardy w kategorii projektów szkolnych i pokazuje, że młodzieżowa rywalizacja może mieć oprawę na poziomie największych turniejów" - dodaje Łopuszyński.



Powrót do Płocka to nie tylko kontynuacja sprawdzonej formuły, ale również dowód na silną i realną współpracę z lokalnymi władzami. Finały Predator Games realizowane są we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz Miastem Płock – partnerami wydarzenia, którzy wspólnie z organizatorami wspierają rozwój nowoczesnych inicjatyw skierowanych do młodzieży oraz konsekwentnie budują wizerunek Płocka jako miasta otwartego na esport i nowe technologie.



Sześć gier, sześciu mistrzów

Przez wiele miesięcy uczestnicy Predator Games rywalizowali w eliminacjach wojewódzkich, w których wyłaniano najlepszych uczniów i szkolne drużyny – po jednym topowym reprezentancie z każdego województwa w danej grze. Następnie najlepsze zespoły i zawodnicy przeszli do fazy pucharowej, gdzie rywalizowali o miejsce na finałach LAN. Teraz na jednej scenie spotkają się najlepsi z najlepszych, by zawalczyć o tytuły mistrzowskie w sześciu grach: Fortnite, Counter-Strike 2, League of Legends, Teamfight Tactics, Rocket League i Szachy, i zapisać się w historii Predator Games.

W każdej z nich poznamy przyszłych mistrzów, najlepszych uczniów i najlepsze szkolne drużyny w Polsce. Emocje, rywalizacja na najwyższym poziomie i prawdziwa esportowa atmosfera LAN – to wszystko czeka kibiców w Orlen Arenie.



Atrakcje dla kibiców i strefy partnerów

Finały Predator Games to nie tylko mecze na głównej scenie. W przestrzeni eventowej powstanie rozbudowana strefa partnerów, w której uczestnicy będą mogli zanurzyć się w świat nowych technologii, gamingu i interaktywnych atrakcji. Na miejscu pojawią się aktywacje przygotowane przez sponsorów wydarzenia, konkursy, specjalne wyzwania oraz możliwość przetestowania najnowszego sprzętu gamingowego.

Udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny, a każdy fan esportu będzie mógł osobiście doświadczyć emocji finałów Predator Games i atrakcji przygotowanych przez partnerów.

Centralnym punktem strefy będzie przestrzeń marki Predator, która podkreśli turniejowy, profesjonalny charakter wydarzenia i pozwoli uczestnikom doświadczyć sprzętu wykorzystywanego podczas finałowych rozgrywek.



Spotkania z topowymi casterami polskiej sceny

Każdy finałowy mecz zostanie skomentowany przez topowych casterów polskiej sceny esportowej. To jednak nie wszystko – organizatorzy zaplanowali także specjalne meet & greet. Kibice będą mogli spotkać swoich ulubionych komentatorów, zamienić kilka słów, zbić piątkę i zrobić pamiątkowe zdjęcie. Na miejscu będzie można spotkać między innymi Piotra „Izak” Skowyrskiego, Damiana „Nervarien” Ziaję, Jakuba „Jacob” Wrotniaka, Karol ‘Sitr0x’ Wiewiórski czy Aleksandra „Szaman” Szantera.



Partnerzy Predator Games

Partnerami tegorocznej edycji Predator Games są Media Expert – obecny w projekcie od pierwszej edycji i niezmiennie grający razem z turniejem, Apart z marką am:pm, Grześki, Microsoft z systemem Windows 11, Intel oraz Uniwersytety WSB Merito, Uniwersytet Civitas oraz Uniwersytet Dolnośląski DSW

Inicjatorem i organizatorem projektu jest Acer, właściciel marki Predator, który rozwija Predator Games jako ogólnopolski program łączący esport, edukację i nowe technologie. Wydarzenie objęte jest patronatami medialnymi Onet, Przegląd Sportowy, Radio ESKA, CD-Action oraz Respawn, a także honorowym patronatem Ministra Edukacji oraz Ministerstwa Cyfryzacji.



Finały Predator Games 21–22 marca w Płocku to dwa dni rywalizacji, emocji i spotkań społeczności szkolnego esportu z całej Polski. To właśnie tutaj poznamy nowych mistrzów i szkoły, które zapiszą się w historii turnieju jako kolejni Mistrzowie Predator Games.











źródło: Info Prasowe - ACER