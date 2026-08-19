Firefox dołącza do przeglądarek wspieranych przez usługę GeForce NOW

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firefox oficjalnie dołącza do grona przeglądarek obsługujących usługę GeForce NOW w systemie Windows. Użytkownicy Firefoksa mogą teraz korzystać z ponad 5000 gier PC dostępnych w usłudze GeForce NOW, w tym tytułów ze Steam, Epic Games Store, Xbox / PC Game Pass oraz Ubisoft Connect. Nie trzeba ich wcześniej pobierać ani instalować. Co więcej, plan Ultimate pozwala grać w rozdzielczości do 1440p przy nawet 120 klatkach na sekundę, oferując płynność i jakość obrazu na poziomie kart graficznych GeForce RTX. Wszystko to bezpośrednio w przeglądarce Firefox.







Obsługa GeForce NOW w Firefoksie to efekt kilkumiesięcznej współpracy firm Mozilla i NVIDIA. Dzięki temu gracze zyskują jeszcze większą swobodę w korzystaniu ze swoich bibliotek gier. Aby rozpocząć, wystarczy pobrać najnowszą wersję Firefoksa i wejść na stronę play.geforcenow.com.











źródło: Info Prasowe - NVIDIA