Flex Titanium – kolejny krok w rozwoju składanych wyświetlaczy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung zaprezentował nową technologię Flex Titanium opracowaną dla kolejnej generacji składanych urządzeń Galaxy. Przeprojektowana konstrukcja wyświetlacza, oparta na siedmiu generacjach innowacji w dziedzinie składanych urządzeń oraz doświadczeniu inżynieryjnym, wykorzystuje udoskonalenia konstrukcyjne i materiałowe, aby zapewnić lepsze wrażenia podczas oglądania, większą trwałość oraz mniejszą widoczność zagięcia. Technologia Flex Titanium integruje dwa komponenty wykonane na bazie tytanu: folię ze stopu tytanu oraz płytę tytanową, które zapewniają optymalne połączenie smukłości, elastyczności i wytrzymałości w konstrukcji składanego wyświetlacza.







Lata doświadczeń w projektowaniu składanych urządzeń

Samsung odgrywa wiodącą rolę w rozwoju technologii wyświetlaczy i ich upowszechnianiu w urządzeniach mobilnych na masową skalę. Dziedzictwo to obejmuje szerokie zastosowanie wyświetlaczy AMOLED, a także ewolucję wyświetlaczy w kierunku elastycznych konstrukcji. Innowacyjne technologie mogą w pełni wykorzystać swój potencjał i zapewniać użytkownikom realne korzyści wyłącznie dzięki ciągłemu udoskonalaniu w rzeczywistych warunkach użytkowania, a segment składanych urządzeń nie jest wyjątkiem. Na przestrzeni siedmiu generacji składanych urządzeń Galaxy Samsung uważnie wsłuchiwał się w opinie konsumentów. Pozwoliło to firmie dogłębnie zrozumieć oczekiwania użytkowników wobec tej kategorii urządzeń: większy, bardziej immersyjny wyświetlacz z mniej widocznym zagięciem – bez kompromisów w zakresie trwałości i mobilności. Aby sprostać tym oczekiwaniom, Samsung musiał na nowo przemyśleć konstrukcję składanych wyświetlaczy, łącząc przełomowe osiągnięcia w dziedzinie technologii, materiałoznawstwa i inżynierii mechanicznej. Efektem jest kolejny kamień milowy w rozwoju składanych wyświetlaczy – technologia Flex Titanium. Dzięki udanemu połączeniu innowacji w zakresie wyświetlaczy z inżynierią urządzeń Samsung będzie nadal wyznaczać kierunek rozwoju branży mobilnej i dostarczać użytkownikom wyjątkowych doświadczeń.



Flex Titanium: nowy poziom jakości obrazu

Aby stworzyć wyświetlacz zapewniający immersyjne wrażenia podczas oglądania, a jednocześnie odporność na codzienne użytkowanie, Samsung zastosował nowe podejście do projektowania konstrukcji. Wymagało ono materiału wystarczająco wytrzymałego, aby chronić przed uderzeniami z zewnątrz, wystarczająco elastycznego, aby wytrzymywać wielokrotne składanie, oraz na tyle cienkiego, aby zmieścił się w smukłej konstrukcji urządzenia. Zachowanie równowagi pomiędzy wszystkimi trzema czynnikami było kluczowe dla dalszego rozwoju składanych wyświetlaczy, a tytan okazał się materiałem, który najlepiej spełnia te wymagania.



Znany ze swojej odporności i wytrzymałości tytan jest wykorzystywany w najbardziej wymagających zastosowaniach, między innymi w antenach satelitarnych oraz kołach łazika marsjańskiego. Choć jego wytrzymałość czyni go niezawodnym materiałem, zastosowanie tytanu w cienkiej i elastycznej konstrukcji składanego wyświetlacza wiąże się również z istotnymi wyzwaniami inżynieryjnymi ze względu na jego sztywność. Wykorzystując swoje doświadczenie, Samsung zastosował tytan w dwóch kluczowych elementach: folii ze stopu tytanu oraz płycie tytanowej. Folia ze stopu tytanu stanowi element podtrzymujący wyświetlacz od wewnątrz i znajduje się pod panelem OLED. W porównaniu z folią polimerową zapewnia dwudziestokrotnie większą sztywność mechaniczną. Dzięki precyzyjnemu procesowi walcowania materiał ten jest wyjątkowo cienki – jego grubość wynosi około jednej trzeciej grubości przeciętnego ludzkiego włosa – co pozwala uzyskać smuklejszy panel wyświetlacza. Pod nim znajduje się wytrzymała płyta tytanowa – elastyczna konstrukcja podtrzymująca moduł wyświetlacza od spodu. Umożliwia ona ściślejsze połączenie z modułem wyświetlacza poprzez wyeliminowanie szczelin powietrznych pomiędzy modułem a warstwą klejącą na płycie. Ta nowa konstrukcja zapewnia stabilniejsze podparcie wyświetlacza po jego rozłożeniu, zachowując jednocześnie elastyczność niezbędną do wielokrotnego składania.



Ponadto, dzięki integracji wysokiej rozdzielczości oraz nowej generacji materiałów organicznych, nowy wyświetlacz zapewnia niezwykle żywy obraz w wysokiej rozdzielczości, jednocześnie ograniczając zużycie energii, co przekłada się na znaczącą poprawę ogólnej efektywności energetycznej. Ulepszenia te umożliwiają stworzenie wytrzymałego składanego wyświetlacza, który zapewnia maksymalnie immersyjne wrażenia podczas korzystania z treści na jednolitej powierzchni ekranu oraz ogranicza widoczność zagięcia, zachowując jednocześnie smukłą konstrukcję. Dzięki połączeniu wytrzymałości, elastyczności i stabilności konstrukcyjnej Samsung nadal wyznacza standardy dla składanych wyświetlaczy.



Nowa technologia Flex Titanium zadebiutuje w składanych urządzeniach Galaxy nowej generacji. Więcej szczegółów zostanie ujawnionych podczas nadchodzącego wydarzenia Galaxy Unpacked.











źródło: Info Prasowe - SAMSUNG