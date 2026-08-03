Fosi Audio wzmacnia obecność w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Fosi Audio - marka ceniona za przemyślane konstrukcje i znakomity stosunek jakości do ceny - wyraźnie wzmacnia obecność na polskim rynku. Do sprzedaży trafiło ponad 60 urządzeń reprezentujących 8 kategorii produktowych: od wzmacniaczy stereo i przetworników DAC, przez urządzenia słuchawkowe i gramofonowe, po głośniki oraz akcesoria audio. Sukces Fosi Audio nie jest dziełem przypadku. Marka od początku konsekwentnie rozwija urządzenia oferujące ponadprzeciętny stosunek jakości do ceny. Jeszcze kilka lat temu Fosi Audio było rozpoznawane przede wszystkim przez pasjonatów śledzących internetowe społeczności audio. Dziś urządzenia marki są regularnie testowane i rekomendowane przez międzynarodowe media branżowe, a producent rozwija portfolio obejmujące zarówno proste rozwiązania do pierwszego systemu stereo, jak i konstrukcje dla bardziej wymagających użytkowników.







Filozofia Fosi Audio pozostaje konsekwentna: wysoka jakość dźwięku, solidne wykonanie, funkcjonalność i nowoczesne wzornictwo mają być dostępne bez niepotrzebnego podnoszenia ceny. Marka wykorzystuje współczesne układy elektroniczne i kompaktowe obudowy, tworząc urządzenia łatwe do włączenia w system domowy, biurkowy lub słuchawkowy. Dzięki temu produkty Fosi zdobyły uznanie zarówno początkujących melomanów, jak i doświadczonych entuzjastów audio na wielu światowych rynkach.

Za rozwój marki na polskim rynku odpowiada firma Nutama, która wspiera dostępność produktów, działania marketingowe, współpracę z mediami oraz rozwój sieci sprzedaży. Komunikacja nie oznacza rynkowego debiutu Fosi Audio, lecz nowy etap: większą skalę oferty, regularne premiery oraz szersze wsparcie dla klientów i partnerów handlowych.



Ponad 60 produktów - jeden spójny ekosystem

Obecna oferta obejmuje wzmacniacze stereo i monobloki, przetworniki cyfrowo-analogowe, wzmacniacze słuchawkowe, przedwzmacniacze gramofonowe, głośniki pasywne, kontrolery, przełączniki i akcesoria. Dzięki temu Fosi Audio może towarzyszyć użytkownikowi na różnych etapach budowy systemu - od pierwszego kompaktowego zestawu po bardziej rozbudowane Hi-Fi. Zamiast konkurować liczbą funkcji czy efektownymi hasłami marketingowymi, Fosi Audio stawia na rozwiązania, które mają realny wpływ na jakość odsłuchu.



Fosi Audio = "smart Hi-Fi", czyli rozsądne wybory, świetne brzmienie bez wydawania fortuny, prostota i funkcjonalność.

Wybrane urządzenia pokazujące szerokość oferty:

MC351 - Wszechstronny wzmacniacz stereo z analogowymi wskaźnikami VU, przetwornikiem DAC i łącznością Bluetooth. Łączy kompaktową formę, wysoką funkcjonalność i charakterystyczny wygląd.

V3 Mono - Kompaktowy monoblok przeznaczony do ambitniejszych systemów stereo. Pokazuje, że Fosi Audio wykracza poza segment prostych wzmacniaczy biurkowych.

ZD3 - Nowoczesny DAC zaprojektowany do współpracy m.in. z komputerem, telewizorem i streamerem. Oferuje wejścia cyfrowe, HDMI ARC oraz łączność Bluetooth.

GR70 - Lampowy wzmacniacz słuchawkowy dla użytkowników, którzy chcą rozbudować osobisty tor odsłuchowy i nadać mu bardziej analogowy charakter.

LC30 - Pasywny przełącznik umożliwiający wybór pomiędzy wzmacniaczami i zestawami głośnikowymi. Ułatwia porównywanie urządzeń i zarządzanie rozbudowanym systemem bez wprowadzania dodatkowego zasilania.

SP601 - Pasywne głośniki podstawkowe stworzone z myślą o współpracy z kompaktowymi wzmacniaczami marki. Są naturalnym krokiem w stronę kompletnego systemu Fosi Audio.



Urządzenia Fosi Audio są regularnie wyróżniane przez uznane międzynarodowe redakcje specjalizujące się w sprzęcie audio i nowych technologiach. Nagrody oraz rekomendacje obejmują wiele kategorii produktowych, potwierdzając wysoką jakość wykonania, funkcjonalność oraz doskonały stosunek jakości do ceny.



To dopiero początek

Ponad 60 produktów dostępnych już na początku nowego etapu pokazuje skalę planów związanych z rozwojem marki w Polsce. W kolejnych miesiącach oferta będzie sukcesywnie uzupełniana o następne premiery - m.in. wzmacniacze, rozwiązania słuchawkowe, produkty dla miłośników płyt winylowych oraz nowe akcesoria audio.





































źródło: Info Prasowe - Fosi Audio