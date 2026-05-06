Fostex TH810 i TH818 - Nowe Standardy w Słuchawkach Premium

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Fostex, legendarna japońska marka, ogłasza wprowadzenie na rynek dwóch nowych modeli słuchawek premium: TH810 (zamknięte) i TH818 (otwarte). Oba modele dziedziczą esencję urzekającego brzmienia flagowych słuchawek Fostex TH910/TH919, oferując audiofilom niezrównaną rozdzielczość i wyrafinowaną jakość dźwięku w nowej, standardowej linii produktów. Fostex TH810 i TH818 zostały zaprojektowane, aby udostępnić wyjątkową muzykalność i precyzję dźwięku szerszemu gronu odbiorców. Kluczowym elementem jest zastosowanie litego drewna akacjowego do obudów, które zostało starannie wybrane, aby zapewnić to samo wykwintne brzmienie, co tradycyjne obudowy z twardego klonu lakierowanego, ale bez wykończenia lakierem. Drewno akacjowe, cenione za swój rezonans, gwarantuje solidny, głęboki bas i czyste, rezonujące wysokie tony, znane z modeli TH910/TH919.







Nowo Opracowany Przetwornik Biodynamiczny 50 mm

Oba modele wyposażono w ewolucyjną wersję cenionego przetwornika Biodynamicznego. Ulepszona krawędź membrany poprawia stabilność amplitudy, zapewniając precyzyjny, dobrze zdefiniowany bas bez nadmiernego "rozlewania się". Tłumienie niepożądanych rezonansów eliminuje zamulenie dźwięku, co skutkuje naturalną i gładką średnicą. Rezultatem jest wysokiej gęstości, czysty i płynny dźwięk, który oddaje każdy szczegół muzyki.



Obudowy z Litego Drewna Akacjowego

Obudowy słuchawek wykonane są z litego drewna akacjowego, które nie tylko nadaje im unikalny, naturalny wygląd (każda para jest jedyna w swoim rodzaju ze względu na niepowtarzalne usłojenie), ale także przyczynia się do wyjątkowej charakterystyki akustycznej, zapewniając głęboki bas i klarowne wysokie tony.



Lekkie Komponenty ze Stopu Magnezu

Zastosowanie stopu magnezu w elementach mechanicznych, takich jak płyta podstawy obudowy i wieszaki, pozwoliło na redukcję wagi o 20% w porównaniu do aluminium. Gumowe uszczelki w mechanizmach obrotowych minimalizują niepożądane wibracje, co przekłada się na jeszcze lepsze wrażenia użytkowe.



Nowo Zaprojektowane Nauszniki i Pałąk

Nowe nauszniki z dwuwarstwowej pianki pamięciowej (miękka warstwa zewnętrzna, sprężysta wewnętrzna) oraz syntetycznej skóry na bazie białka jedwabiu (trzykrotnie trwalszej niż konwencjonalne materiały) zapewniają optymalny komfort i dopasowanie. Pałąk i poduszki pod głowę wykonane z naturalnej skóry owczej gwarantują elastyczne i wygodne dopasowanie, które z czasem nabiera unikalnej patyny.



Wysokiej Czystości Kabel OFC

W zestawie znajduje się firmowy, wysokiej czystości kabel OFC (Oxygen-Free Copper) o stopniu czystości 7N (99.99999%), co minimalizuje zanieczyszczenia i poprawia wydajność transmisji. Dostępne są również opcjonalne kable zbalansowane 4.4mm lub XLR



Różnice Między Modelami:

Fostex TH810 to słuchawki o konstrukcji zamkniętej, idealne dla tych, którzy cenią sobie izolację od otoczenia i intymne doświadczenie słuchowe. Zapewniają one głębokie zanurzenie w muzyce, minimalizując rozpraszające dźwięki zewnętrzne.



Fostex TH818 to model o konstrukcji otwartej, charakteryzujący się naturalną sceną dźwiękową i wysoką rozdzielczością. Obudowa z matowego, anodowanego aluminium z geometrycznym motywem kraty i precyzyjną dwuwarstwową strukturą odtwarza otwartą przestrzeń dźwiękową, która jest łatwa dla uszu i idealna do długich sesji odsłuchowych.



Słuchawki Fostex TH810 i TH818 właśnie trafiają do sprzedaży w Polsce w cenach odpowiednio 7499 PLN oraz 8499 PLN i będą dostępne do odsłuchu w sklepach mających placówki stacjonarne i oferujących produkty tego producenta.

































źródło: Info Prasowe - MIP