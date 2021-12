Fostex TH900 MKII Pearl White – limitowana wersja...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Fostex TH900 w wersji MKII – to bardzo cenione przez pasjonatów audio zamknięte słuchawki nauszne. Posiadają one unikalne membrany przetworników wykonanych z materiału o nazwie Biodyna, który jest oparty o słynną bio-celulozę z dodatkiem specjalnych włókien. Dzięki temu oferują znakomite, nasycone a jednocześnie transparentne brzmienie. Brzmienie, które posiada niezwykle szlachetną barwę, idealnie oddając faktury instrumentów niezależnie od stylistyki muzycznej. Teraz znany japoński producent proponuje nam przepiękną wersję TH900 MKII Pearl White. To wersja limitowana, która ukazała się w ilości 1000sztuk na cały świat. Do Europy trafia jedynie 100 sztuk z czego aż 10 egzemplarzy do Polski.







Fostex TH900 MKII vs TH900

Model TH900 od kilku lat jest flagowym modelem japońskiej marki. A przy tym jest jednym z najbardziej lubianych i docenianych hi-endowych dynamicznych słuchawek zamkniętych. Druga generacja tych słuchawek wprowadziła pewne zmiany konstrukcyjne i oferuje jeszcze lepsze, bardziej transparentne od pierwowzoru brzmienie, zachowując znakomitą barwę i niezwykłą przyjemność słuchania. Te kultowe słuchawki swoje doskonałe brzmienie zawdzięczają wyjątkowemu materiałowi, z jakiego wykonane są membrany w ich przetwornikach. Materiałem tym jest Biodyna, która jest specjalnym połączeniem stosowanej w absolutnie najlepszych konstrukcjach słuchawkowych bio-celulozy oraz dodatkowych włókien, które poprawiają jeszcze jej właściwości.



Fostex TH900 MKII Pearl White – japońska dbałość o każdy szczegół

Te przepiękne słuchawki to nie tylko świetne przetworniki z unikalną membraną napędzaną przez specjalny neodymowy układ magnetyczny o gęstości strumienia powyżej 1.5 Tesli. To także doskonały, odłączany przewód z wysokiej jakości gniazdami i wtykami, który zapewnia doskonałe warunki transmisji sygnału audio. Kabel ten wykonany jest z miedzi 7N (99.99999% czystości), jest jednocześnie bardzo elastyczny i wytrzymały.



Razem ze słuchawkami Fostex TH900 MKII dostajemy także pady proteinowe, które zostały wykonane poprzez specjalny proces z membrany skorupki jaja. Pady te są nie tylko niezwykle wygodne, ale także mają idealne właściwości soniczne, odgrywając istotną rolę w całokształcie brzmienia.



„Pearl White” – lakier Urushi specjalna edycja jubileuszowa

Japoński producent ma bardzo chwalebną tradycję wypuszczania specjalnych wersji tych słuchawek na równie specjalne okazje. W 2017 roku zadebiutowała kolekcjonerska wersja Emerald Green, a w 2018 – również ograniczona w ilości – wersja Sapphire Blue. Teraz producent wypuszcza wersję z białym perłowym lakierem Urushi, który jest jednym z charakterystycznych i nieodłącznych elementów tych jakże wysublimowanych słuchawek.



Co równie istotne, producent w wersji Pearl White zastosował unikalne strojenie słuchawek, które zapewnia między innymi jeszcze bardziej wyrównany precyzyjne bas w stosunku do pierwowzoru. Podobnie, jak w przypadku pozostałych edycji tych słuchawek w zestawie otrzymuje wysokiej jakości stojak na słuchawki, skórzaną torbę oraz bardzo dobry kabel z trwałymi wtykami.



Słuchawki Fostex TH900 MKII Pearl White dostępne są w limitowanej ilości 10 sztuk na całą Polskę w sieci sklepów HiFiPRO i MP3Store. Sugerowana cena słuchawek Fostex TH900 MkII Pear White wynosi 7699 PLN brutto.





Fostex TH900 MKII – podstawowe dane techniczne

• Typ: słuchawki dynamiczne zamknięte

• Impedancja: 25 omów

• Czułość: 100dB/mW

• Maksymalna moc wejściowa: 1800 mW

• Pasmo przenoszenia: 5 Hz - 45 kHz

• Waga: Ok. 390g (bez kabla)

• Akcesoria: stojak na słuchawki, skórzana torba































Źródło: Info Prasowe / MIP