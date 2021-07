Fractal - Premiera wentylatorów Aspect

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nowa seria wentylatorów Aspect wprowadza nowoczesny, niezwykły wygląd do rodziny produktów Fractal, jednocześnie rozwijając docenione przez rynek funkcjonalności serii Dynamic i Prisma. Dostępne w wersjach standardowych oraz RGB modele serii Aspect wyróżniają się technologiami aerodynamicznych rozpórek stojana zmniejszających turbulencje, Trip Wire zapewniających zwiększoną wydajność łopatek, łożysk typu rifle oraz wsparciem łączenia kaskadowego, które upraszcza zarządzanie okablowaniem. A do tego modele PWM obsługują szeroki zakres prędkości RPM, przez co są idealne do chłodnic. Sprawia to, że seria Aspect jest idealną propozycją dla osób, które szukają rozwiązań chłodzących łączących estetykę i wydajność w wersji ekstrawaganckiej lub dyskretnej.







Główne funkcje

- Mniejsze turbulencie dzięki aerodynamicznym rozpórkom stojana

- Technologia Trip Wire – warstwa mikroturbulencyjna zwiększająca wydajność łopatek

- Obsługa łączenia kaskadowego upraszcza zarządzanie okablowaniem

- Łożyska typu rifle – bardziej wydajne niż standardowe

- Połączenie wyglądu i niezawodnej wydajności





































Źródło: Info Prasowe / Fractal Design