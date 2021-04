Fractal udostępnia zasilacz Ion Gold

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Najnowszym dodatkiem do linii zasilaczy Ion Fractal Design jest Ion Gold. Zaprojektowany specjalnie dla każdego, kto szuka wysokiej jakości zasilacza w konkurencyjnej cenie, Ion Gold jest pełen możliwości. Szczycący się podstawową klasą sprawności 80PLUS® Gold, zasilacz Ion Gold oferuje doskonałe parametry elektryczne i cichą pracę w atrakcyjnym wzornictwie. Jest on w pełni modułowy i ma głębokość zaledwie 150 mm, co pozwala na zredukowanie bałaganu i łatwy montaż. Spokój zapewnia 7-letnia gwarancja i pełen pakiet zabezpieczeń elektrycznych. Ion Gold ATX to linia atrakcyjnych cenowo, wysokiej jakości zasilaczy o doskonałych parametrach elektrycznych, cichej pracy z dużym wentylatorem z serii Dynamic 140 mm i atrakcyjnym wzornictwie.







- Klasa sprawności 80PLUS Gold oznacza zmniejszenie hałasu i zużycia energii

- Obsługuje najnowszy standard ATX 2.52 z poprawionym czasem uruchamiania i reakcją na obciążenia przejściowe

- Konstrukcja DC-DC zapewnia bardziej precyzyjną moc elektryczną i pełną kompatybilność z nowoczesnymi komponentami

- Wysokiej jakości japoński(e) kondensator(y) 105°C po stronie pierwotnej zapewniają doskonałą niezawodność i trwałość

- W pełni modułowa konstrukcja umożliwiająca zmniejszenie bałaganu i maksymalną łatwość montażu

- Wyposażony w duży wentylator Fractal Design Dynamic 140 mm ze sterowaniem zależnym od temperatury, dostosowany do zasilaczy z wyjątkowo niską prędkością minimalną

- Kompaktowa głębokość 150 mm pozwala na montaż w kompaktowych obudowach lub zapewnia dodatkowe miejsce na zarządzanie kablami w większych obudowach

- Spokój zapewnia długa, 7-letnia gwarancja i pełen pakiet zabezpieczeń elektrycznych

























Źródło: Info Prasowe / Fractal Design