Fractal wprowadza obudowę Meshify 2

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Fractal ogłosiła dziś oczekiwaną z obudowę Meshify 2, która stanowi ewolucję klasycznego modelu. Seria Meshify 2 nie tylko pozostaje wierna swojej spuściźnie pod względem bezkompromisowego wzornictwa, ale także posiada mile widziane dodatki, takie jak ruchoma ścianka zwiększająca elastyczność, całkowicie zdejmowany panel górny i przedni filtr nylonowy, który można zdjąć w celu zwiększenia przepływu powietrza. Oprócz modelu mid-tower, dzisiaj pojawia się również wersja XL, która bez problemu pomieści płyty główne aż do SSI-EEB włącznie, kilka radiatorów i do 23 urządzeń pamięci masowej.







Podobnie do faset czarnego diamentu, kątowa asymetria linii Meshify definiuje wyjątkową przestrzeń. A dzięki solidnej konstrukcji, która jest zarówno skryta, jak i gładka, seria Meshify 2 z pewnością zachwyci unikalnym połączeniem stylu i treści. Jest to podręcznikowy przykład tego, czego należy oczekiwać od nowoczesnej obudowy, jeśli chodzi o modułowość, elastyczność i łatwość użytkowania.





- Kultowa konstrukcja z siatki kątowej zapewnia filtrowany przepływ powietrza z odważną, inspirowaną niewidzialnością estetyką

- Przestronne i wszechstronnie dostosowujące się wnętrze z podwójnym układem

- Nowa konstrukcja obudowy otwiera się, aby w pełni odsłonić wnętrze obudowy z trzech stron, co pozwala na całkowicie swobodny montaż i prowadzenie kabli

- Nowy przedni filtr nylonowy, który można wyjąć w celu zwiększenia przepływu powietrza

- Nowa konstrukcja panelu przedniego z odchylanym wyjmowanym filtrem siatkowym i pozbawioną uwięzi maskownicą dla łatwiejszego dostępu do mocowań wentylatora przedniego

- Trzy przednie porty USB, w tym jeden USB 3.1 Gen 2 Type-C z obsługą szybkiego ładowania i prędkością do 10 Gb/s

- Niezwykle smukły koncentrator wentylatorów Nexus+ 2 łączy do trzech wentylatorów PWM i sześć wentylatorów 3-pinowych bezpośrednio z kanałami kablowymi wzdłuż krawędzi obudowy

- Znakomita wydajność chłodzenia dzięki łącznie dziewięciu mocowaniom wentylatorów 120/140 mm i trzema preinstalowanymi wentylatorami Dynamic X2 GP-14

- Odłączana osłona kabla zasilacza i zintegrowane prowadnice kabli z paskami na rzepy dodatkowo upraszczają zarządzanie kablami za płytą

- Łatwe w czyszczeniu nylonowe filtry o wysokim przepływie powietrza z przodu, u góry i u podstawy z pełnym pokryciem zasilacza i wygodnym dostępem z przodu



































Źródło: Info Prasowe / Fractal Design