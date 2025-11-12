Freedom Holding i Nvidia - wspólne działania na w rozwoju infrastruktury AI

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Ministerstwo Sztucznej Inteligencji i Rozwoju Cyfrowego Republiki Kazachstanu oraz Freedom Holding Corp, globalna grupa oferująca usługi finansowe i technologiczne oraz spółka macierzysta Freedom24, ogłosiły dziś plany rozwoju Kazachstanu i Azji Centralnej w obszarze sztucznej inteligencji dzięki suwerennej, eksaskalowej infrastrukturze sztucznej inteligencji NVIDIA oraz inicjatywom rozwoju talentów. To zespołowe przedsięwzięcie zakłada realizację wieloetapowego planu, obejmującego utworzenie Kazachstańskiego Suwerennego Centrum AI, które będzie zarządzane przez Freedom Holding Corp. i oparte na infrastrukturze NVIDIA AI. Ministerstwo zapewni sprzyjające warunki do hostowania i obsługi dużej skali infrastruktury AI, a także wesprze inicjatywy takie jak powstanie Akademii AI i Laboratorium Badawczego do szkolenia inżynierów i naukowców.







Planowany projekt o wartości 2 mld USD powstanie na terytorium Kazachstanu, w miejscu dysponującym 100 MW dostępnej mocy. Freedom Holding Corp. będzie głównym partnerem finansującym i realizującym przedsięwzięcie. Współpraca ta potwierdza wspólne zaangażowanie w rozwój ekosystemu AI, wspieranie innowacji oraz przygotowywanie przyszłych talentów do szybko zmieniającej się gospodarki cyfrowej w Kazachstanie i całej Azji Centralnej.













źródło: Info Prasowe - NVIDIA