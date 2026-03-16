Fresh ’n Rebel Smart Finder 2 dla iOS oraz Androida

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Holenderska marka Fresh ‘n Rebel wprowadza ulepszoną wersję swojego rynkowego przeboju - Smart Finder 2. Ten bezprzewodowy lokalizator Bluetooth pomoże natychmiast znaleźć ulubione zgubione przedmioty, gdziekolwiek jesteśmy na świecie. Najnowszy model wspiera zarówno Apple Find My na urządzeniach z iOS , jak i Google Find Hub na smartfonach, tabletach czy smartwatchach z systemem Android . Nie zabrakło w nim też światełka LED i sygnalizatora dźwiękowego. Jak to działa w ogólnym zarysie w przypadku zgubienia sprzętu, roweru, plecaka czy walizki? Smart Finder 2 wykorzystuje globalną sieć połączonych urządzeń, wysyłając bezpieczny sygnał Bluetooth, co umożliwia pobliskim urządzeniom aktualizację lokalizacji.







Tak oto możemy sprawdzić ją bezpośrednio na mapie w aplikacji na swoim urządzeniu mobilnym, takim jak smartfon, tablet czy smartwatch. W konsekwencji zawsze będziemy wiedzieć, gdzie znajduje się szukany przez nas przedmiot - w domu, podróży czy gdziekolwiek na świecie.



Wszechstronność priorytetem

Niezależnie czy używamy iPhone’a czy telefonu z Androidem, Smart Finder 2 automatycznie wysyła sygnał do odpowiedniego systemu operacyjnego, działając płynnie z każdym urządzeniem. Został zaprojektowany tak, by działać bezproblemowo w ekosystemie Apple. Jest kompatybilny z modelami iPhone’a, działającymi na iOS 14.5 lub nowszym oraz iPadami z iPadOS 14.5 lub wyżej. Poszukiwane akcesoria i inne przedmioty można przeglądać oraz zarządzać nimi przez iCloud z praktycznie każdego (nieapple’owego) urządzenia.

Co więcej, Smart Finder 2 płynnie integruje się także z Find Hub. Działa z telefonami i tabletami z Androidem 9 lub wyższym. Wystarczy zalogować się na konto Google, upewnić się, że Usługi Google Play oraz Find Hub są zainstalowane i voilà!



Niezbędniki pod ręką

Szukamy portfela, kluczy, bagażu albo chcemy znaleźć swój rower? Fresh ’n Rebel Smart Finder 2 jest gotowy na ratunek. Każdy użytkownik dostanie powiadomienie, gdy zostawi przedmiot w niepożądanym miejscu lub go zgubi. Wystarczy wtedy włączyć Tryb utraconego przedmiotu. Na urządzeniach Apple Find My informuje o wszystkim dzięki funkcjom Powiadomienia o pozostawieniu i Powiadomienia o znalezieniu. Z kolei w sprzętach z systemem Android Find Hub oferuje przydatne funkcje, takie jak wyszukiwanie offline, precyzyjne znajdowanie przez UWB i inteligentne alerty, które zaprowadzą prosto do danego przedmiotu. Nadal nie można go znaleźć? Podążajmy wtedy za wbudowanym sygnałem dźwiękowym lub diodą LED. W ten sposób poszukiwany przedmiot będzie słyszalny i widoczny, aż wróci we właściwe ręce.



Bezpieczny i stylowy

Nie obyło się bez zmian. Smart Finder 2 zyskał nowy wygląd, bo jest teraz mniejszy, ma bardziej zaokrąglony kształt i pozostaje dostępny w 8 nowych kolorach - Berry Red, Dreamy Lilac, Ice Grey, Pastel Pink, Real Teal, Storm Grey, True Blue i Vivid Blue. Dysponuje też zdejmowaną silikonową powłoką dla dodatkowej ochrony, dzięki czemu jest odporny na upadki, uderzenia czy otarcia. Obudowa została wykonana z certyfikowanego plastiku RCS, pochodzącego z recyklingu. Warto dodać, że Fresh ’n Rebel stale zwiększa wykorzystanie materiałów z recyklingu w swoich produktach, w połączeniu z opakowaniami z certyfikatem FSC (Forest Stewardship Council). Kompaktowa konstrukcja i zintegrowany karabińczyk sprawiają, że Smart Finder 2 jest niezwykle wszechstronnym gadżetem. Dzięki ulepszonemu systemowi click-twist, łatwo się otwiera, pozwalając na wymianę baterii CR2032 (znajduje się od razu w środku) dopiero po około 12 miesiącach.



Odporny na kaprysy pogodowe

Dzięki klasie wodoodporności IPX7 ta nowość produktowa jest chroniona przed zachlapaniem, deszczem, a nawet krótkim, przypadkowym zanurzeniem w wodzie. Czyni ją to niezawodnym i obowiązkowym akcesorium bez względu na to, gdzie jest używana.



Bezpieczny i widoczny

Smart Finder 2 nie tylko pojawia się na mapie naszego urządzenia, ale również łatwo go zauważyć. Producent umieścił w nim charakterystyczne światełko LED, co nie tylko dodaje walorów wizualnych, ale uławia dostrzeżenie akcesorium. A co gdy potrzebujemy dodatkowej pomocy? Wbudowany sygnalizator pozwala na odtworzenie dźwięku. Wystarczy nacisnąć „odtwórz dźwięk” w aplikacji Find My lub Find Hub i starać się zlokalizować poszukiwany przedmiot słuchowo oraz wzrokowo. Dzięki Fresh ’n Rebel Smart Finder 2 gubienie najważniejszych rzeczy już nie musi być czystym koszmarem. Wystarczy po prostu przypiąć go karabińczykiem, połączyć poprzez Bluetooth i od tego momentu odnajdywanie zguby staje się banalnie proste.



Fresh 'n Rebel Smart Finder 2 ma właśnie swoją premierę w katalogowej cenie 59.99 PLN. Dostępny jest m.in. na oficjalnej, polskiej stronie producenta, także w kolorowym trzypaku w cenie 169.99 PLN.

































źródło: Info Prasowe - Fresh n Rebel