Fresh n Rebel - bezprzewodowa podkładka ładująca Base/Base Duo

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Holenderska marka, znana przede wszystkim z bezprzewodowych słuchawek oraz głośników Bluetooth wyróżniających się unikatowym i dopracowanym designem, prezentuje nowość – bezprzewodową podkładkę ładującą Base oraz Base Duo. Oto „must have” dla wszystkich, którzy cenią wygodę, a jednocześnie przykładają dużą wagę do wyglądu każdego gadżetu. Jedną z głównych bolączek użytkowników telefonów komórkowych oraz innych urządzeń mobilnych jest konieczność częstego, a nawet codziennego ich ładowania. Z myślą o maksymalnej wygodzie powstają takie urządzenia jak Base/Base Duo Fresh ‘n Rebel, dzięki którym ładowanie np. telefonu czy słuchawek dousznych nie musi być już uciążliwe.







Bezprzewodowa podkładka ładująca dostępna jest w dwóch wersjach: Base (baza do ładowania jednego urządzenia) oraz Base Duo (baza do bezprzewodowego i jednoczesnego ładowania dwóch urządzeń na padzie). Wystarczy jedynie położyć smartfon lub inne urządzenie mobilne na podkładce – i nie ma znaczenia, w którym miejscu na bazie zostanie umieszczony sprzęt – w każdej wersji urządzenie zostanie naładowane. Bezprzewodowe ładowanie dostępne jest w standardzie Qi, a podkładkę ładującą wyposażono w niezbędne zabezpieczenia – zarówno przed przetężeniem, przeciążeniem jak i przegrzaniem oraz zwarciem. Base oraz Base Duo dysponują również funkcją wykrywania obcych obiektów – oznacza to, że rozpoznają przedmioty, które przypadkowo znalazły się na podkładce jak np. metalowe przedmioty i zapobiegają uszkodzeniu urządzeń mobilnych w trakcie ładowania.



Produkty Fresh ‘n Rebel „zostały stworzone, aby błyszczeć” – bez względu na to czy mówimy o słuchawkach, powerbankach, głośnikach Bluetooth, ładowarkach czy nowej bezprzewodowej podkładce ładującej – sprzęty te przyciągają wzrok i same w sobie stanowią modny element np. wyposażenia wnętrza salonu. Base/Base Duo występują w 6 unikatowych kolorach marki, czyli granatowym (Petrol Blue), różowym (Dusty Pink), ciemnoczerwonym (Ruby Red), miętowym (Misty Mint), jasnoszarym (Ice Grey) oraz szarym (Storm Grey), dzięki czemu można wybrać taki, który będzie najlepiej komponował się z kolorem mebli i akcesoriów domowych. Zostały wykonane z miękkiej tkaniny, a dołączony do zestawu adapter i kabel USB-C są w tym samym kolorze co podkładka ładująca, dzięki czemu zestaw jest kolorowy, a każdy element dopasowany. Urządzenie świetnie sprawdzi się zarówno we wnętrzu miejskiego loftu, w biurze, w salonie czy w pokoju nastolatka. Podkładka Base/Base Duo posiada metkę z ekoskóry z logo Fresh ‘n Rebel oraz gumowe nóżki, dzięki czemu baza nie przesuwa się, gdy leży na biurku czy na szafce. Rozproszone, subtelne i skierowane w dół światła LED nie przeszkadzają w trakcie użytkowania produktu.



Bezprzewodowe podkładki ładujące Base/Base Duo od Fresh ‘n Rebel będą dostępne już w kwietniu 2021 roku w najlepszych polskich sklepach z elektroniką. Sugerowana cena wynosi około 179.90 PLN oraz około 299.90 PLN.





W zestawie:

• Podstawa do ładowania bezprzewodowego Base/Base Duo,

• zasilacz 18 W/ zasilacz 30W

• kabel USB-A do USB-C (1.5 m) /kabel USB-C do USB-C (PD) (1.5 m)

Cechy urządzenia:

• Certyfikat Qi (wersja 1.2.4)

• Ładowanie 1 urządzenia (1 cewka ładująca) /Ładowanie 2 urządzeń (5 cewek ładujących)

• Wejście USB-C

• Odległość wykrywania ładowania ≤ 10 mm

• 1 x wskaźnik stanu LED /2 x stan sygnalizacja LED

• Zabezpieczenie przed wykrywaniem ciał obcych

• Zabezpieczenie nadprądowe i przeciążeniowe, przed przegrzaniem i zwarciem



























Źródło: Info Prasowe / Fresh n Rebel