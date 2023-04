Fresh n Rebel Twins Elite - flagowy model słuchawek

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Holenderska marka Fresh ’n Rebel wprowadza na rynek flagowy model słuchawek True Wireless –Twins Elite. Do tej pory w ofercie producenta były modele bez funkcji ANC: Twins 1 i 3 oraz wersja z aktywną funkcją wyciszania hałasów – Twins ANC. Co wyróżnia nowe słuchawki douszne? Czy w ich przypadku istnieje możliwość spersonalizowania dźwięków pod kątem własnych preferencji? Najważniejsze nowości w przypadku modelu Twins Elite to funkcja Personal Sound od Audiodo, ulepszona funkcja Adaptive Hydrid ANC i Bluetooth Multipoint – funkcjonalność pozwalająca na jednoczesne połączenie dwóch urządzeń z jednym urządzeniem Bluetooth.







Dźwięk nadający na Twoich falach

Każdy z nas ma inny i wyjątkowy słuch. Jedni mogą słyszeć lepiej wysokie częstotliwości, podczas gdy inni mogą słyszeć więcej tonów niskich. Oznacza to, że wielu ludzi przegapia swoją muzykę, nie zdając sobie z tego nawet sprawy. Twins Elite, za sprawą aplikacji Personal Sound od szwedzkiego Audiodo™, testują słuch danej osoby na wszystkich częstotliwościach i stroją dźwięk w słuchawkach pod kątem docelowego odbiorcy. Po utworzeniu spersonalizowanego profilu odbiorcy, w którym pewne częstotliwości są wzmacniane lub zmniejszane, można użyć intuicyjnego eqalizera w aplikacji, aby dostosować dźwięk według własnego uznania.



Zapanuj nad dźwiękami otoczenia – Adaptive Hybrid ANC i ENC

Twins ANC wyposażono w Adaptive Hybrid Active Noise Cancelling (ANC), w której to funkcji słuchawki automatycznie wybierają najodpowiedniejszy poziom tłumienia hałasu w zależności od otoczenia. Obie słuchawki Twins Elite posiadają po trzy mikrofony, z czego dwa służą do aktywnego usuwania szumów, a jeden umożliwia usuwanie szumów otoczenia (ENC). Mikrofony ENC z technologią beamformingu redukują dźwięki z otoczenia i skupiają się na dźwięku głosu, zapewniając osobie, z którą rozmawiamy, jakość dźwięku wolną od szumów. Beamforming, dzięki zmniejszaniu zakłóceń i zwiększaniu klarowności dźwięku, wykorzystywany jest w wielu urządzeniach: mikrofonach, głośnikach, słuchawkach i systemach telekonferencyjnych.



Postaw na maksymalną wygodę

Kolejna przydatna funkcja – Bluetooth Multipoint – pozwala jednocześnie podłączyć do słuchawek Twins Elite dwa urządzenia (np. telefon i laptop). Przyciski zapewniają responsywną i wygodną kontrolę. Z łącznym czasem odtwarzania wynoszącym 29 godzin i czasem odtwarzania na jednym ładowaniu wynoszącym 9 godzin, nie trzeba martwić się o ciągłe ładowanie słuchawek. Już 15 minut ładowania gwarantuje 4 godziny odtwarzania.



W zestawie z dousznymi słuchawkami Twins Elite otrzymujemy 3 rozmiary miękkich końcówek silikonowych, dopasowujących się idealnie do ucha. Odporne na zachlapania klasy IPX4, obsługują bezprzewodowe ładowanie. Model Twins Elite jest dostępny w czterech najbardziej wyrafinowanych kolorach: Storm Grey (ciemnoszary), Silky Sand (złoty), Dive Blue (niebieski) i Deep Mauve (ciemny, śliwkowy fiolet).

Twins Elite Fresh ‘n Rebel w maju 2023 będą dostępne do kupienia w najlepszych polskich sklepach z elektroniką. Cena wyniesie około 619.90 PLN.





















Źródło: Info Prasowe / Fresh n Rebel